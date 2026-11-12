Một cổ phiếu vừa lên UPCoM đã tăng trần 4 phiên liên tiếp, vốn hóa tăng gấp đôi gần 4.700 tỷ

Phiên giao dịch ngày 12/11, cổ phiếu VUG của CTCP Thủy sản Việt Úc tiếp tục tăng kịch trần 14,8% lên 34.900 đồng/cổ phiếu. Đây là phiên tăng trần thứ tư liên tiếp của mã chứng khoán này kể từ khi gia nhập thị trường UPCoM.

Trước đó, ngày 9/11, hơn 134,48 triệu cổ phiếu VUG chính thức giao dịch với giá tham chiếu 16.500 đồng/cổ phiếu. Ngay phiên đầu tiên, VUG tăng hết biên độ 40% lên 23.100 đồng/cổ phiếu.

Tính đến ngày 12/11, VUG giao dịch ở mức 34.900 đồng/cổ phiếu, tăng khoảng 111,5% so với giá tham chiếu ngày đầu.

Với gần 134,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, vốn hóa thị trường của Việt Úc đạt khoảng 4.693 tỷ đồng, tăng gần 2.475 tỷ đồng chỉ sau 4 phiên giao dịch.

Doanh nghiệp đứng sau cổ phiếu tăng hơn 110%

Việt Úc được thành lập năm 2001 tại Bình Thuận (nay thuộc Lâm Đồng), khởi đầu từ hoạt động sản xuất tôm giống. Sau 25 năm, công ty đã trở thành nhà sản xuất tôm giống lớn nhất Việt Nam với khoảng 32% thị phần.

Tổng công suất sản xuất của Việt Úc đạt hơn 50 tỷ con tôm giống mỗi năm, với hệ thống công ty con trải dài từ Quảng Ninh đến Cà Mau.

Khác với nhiều doanh nghiệp thủy sản tập trung vào nuôi trồng và chế biến xuất khẩu, Việt Úc phát triển công nghệ di truyền và chọn giống làm lĩnh vực kinh doanh cốt lõi. Doanh nghiệp ứng dụng công nghệ Genomics, sử dụng dữ liệu ADN để chọn lọc các đặc tính như tăng trưởng nhanh, khả năng thích nghi và tỷ lệ sống.

Về tình hình kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2026, Việt Úc ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất gần 931 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 36,4 tỷ đồng.

Riêng mảng tôm giống mang về doanh thu 789,7 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 551,9 tỷ đồng, tương ứng biên lợi nhuận gộp gần 70%.

Tại ngày 30/9/2026, Việt Úc có vốn chủ sở hữu 2.243,5 tỷ đồng, trong khi nợ vay chỉ khoảng 24,9 tỷ đồng. Tiền và các khoản đầu tư ngắn hạn đạt 371,8 tỷ đồng, gấp gần 15 lần dư nợ vay.

Với mức giá 34.900 đồng/cổ phiếu, Việt Úc được định giá gần 4.700 tỷ đồng, cao gấp 2,09 lần vốn chủ sở hữu hơn 2.240 tỷ đồng. Trong khi đó, tại giá tham chiếu ngày đầu lên sàn, mức định giá này còn thấp hơn giá trị sổ sách.