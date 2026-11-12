Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một cổ phiếu vừa lên UPCoM đã tăng trần 4 phiên liên tiếp, vốn hóa tăng gấp đôi gần 4.700 tỷ

| | Doanh nghiệp

Chỉ sau 4 phiên giao dịch, cổ phiếu này đã tăng hơn 110% so với giá tham chiếu ngày đầu, đưa vốn hóa doanh nghiệp lên gần 4.700 tỷ đồng.

Phiên giao dịch ngày 12/11, cổ phiếu VUG của CTCP Thủy sản Việt Úc tiếp tục tăng kịch trần 14,8% lên 34.900 đồng/cổ phiếu. Đây là phiên tăng trần thứ tư liên tiếp của mã chứng khoán này kể từ khi gia nhập thị trường UPCoM.

Trước đó, ngày 9/11, hơn 134,48 triệu cổ phiếu VUG chính thức giao dịch với giá tham chiếu 16.500 đồng/cổ phiếu. Ngay phiên đầu tiên, VUG tăng hết biên độ 40% lên 23.100 đồng/cổ phiếu.

Tính đến ngày 12/11, VUG giao dịch ở mức 34.900 đồng/cổ phiếu, tăng khoảng 111,5% so với giá tham chiếu ngày đầu.

Với gần 134,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, vốn hóa thị trường của Việt Úc đạt khoảng 4.693 tỷ đồng, tăng gần 2.475 tỷ đồng chỉ sau 4 phiên giao dịch.

Doanh nghiệp đứng sau cổ phiếu tăng hơn 110%

Việt Úc được thành lập năm 2001 tại Bình Thuận (nay thuộc Lâm Đồng), khởi đầu từ hoạt động sản xuất tôm giống. Sau 25 năm, công ty đã trở thành nhà sản xuất tôm giống lớn nhất Việt Nam với khoảng 32% thị phần.

Tổng công suất sản xuất của Việt Úc đạt hơn 50 tỷ con tôm giống mỗi năm, với hệ thống công ty con trải dài từ Quảng Ninh đến Cà Mau.

Khác với nhiều doanh nghiệp thủy sản tập trung vào nuôi trồng và chế biến xuất khẩu, Việt Úc phát triển công nghệ di truyền và chọn giống làm lĩnh vực kinh doanh cốt lõi. Doanh nghiệp ứng dụng công nghệ Genomics, sử dụng dữ liệu ADN để chọn lọc các đặc tính như tăng trưởng nhanh, khả năng thích nghi và tỷ lệ sống.

Về tình hình kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2026, Việt Úc ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất gần 931 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 36,4 tỷ đồng.

Riêng mảng tôm giống mang về doanh thu 789,7 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 551,9 tỷ đồng, tương ứng biên lợi nhuận gộp gần 70%.

Tại ngày 30/9/2026, Việt Úc có vốn chủ sở hữu 2.243,5 tỷ đồng, trong khi nợ vay chỉ khoảng 24,9 tỷ đồng. Tiền và các khoản đầu tư ngắn hạn đạt 371,8 tỷ đồng, gấp gần 15 lần dư nợ vay.

Với mức giá 34.900 đồng/cổ phiếu, Việt Úc được định giá gần 4.700 tỷ đồng, cao gấp 2,09 lần vốn chủ sở hữu hơn 2.240 tỷ đồng. Trong khi đó, tại giá tham chiếu ngày đầu lên sàn, mức định giá này còn thấp hơn giá trị sổ sách.

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tỷ phú Trần Đình Long có một “vũ khí đặc biệt” tại hai đại công trường thép, giá trị mang lại gần 8.800 tỷ đồng sau 10 tháng

Tỷ phú Trần Đình Long có một “vũ khí đặc biệt” tại hai đại công trường thép, giá trị mang lại gần 8.800 tỷ đồng sau 10 tháng Nổi bật

Phát hiện công ty Việt Nam chế tạo thiết bị đào hầm cho hãng Nhật 55 năm tuổi: Doanh thu hơn 2.300 tỷ đồng, đã xuất 9 lô hàng trong năm

Phát hiện công ty Việt Nam chế tạo thiết bị đào hầm cho hãng Nhật 55 năm tuổi: Doanh thu hơn 2.300 tỷ đồng, đã xuất 9 lô hàng trong năm Nổi bật

Ứng dụng AI trong doanh nghiệp: phát triển công nghệ lấy con người làm trung tâm tại Hà Nội

Ứng dụng AI trong doanh nghiệp: phát triển công nghệ lấy con người làm trung tâm tại Hà Nội

15:30 , 12/11/2026
Trực thăng VN-8646 vượt biển ra Trường Sa làm nhiệm vụ đặc biệt: Nặng hơn 8 tấn, 4.000 mã lực, bay gần 290 km/h

Trực thăng VN-8646 vượt biển ra Trường Sa làm nhiệm vụ đặc biệt: Nặng hơn 8 tấn, 4.000 mã lực, bay gần 290 km/h

14:35 , 12/11/2026
Một nhà máy tại Việt Nam đang gồng gánh giúp tập đoàn Thái Lan chống đỡ sau 2 vụ cháy liên tiếp

Một nhà máy tại Việt Nam đang gồng gánh giúp tập đoàn Thái Lan chống đỡ sau 2 vụ cháy liên tiếp

14:09 , 12/11/2026
Nhóm VinaCapital tăng sở hữu lên hơn 8% vốn Nhà Khang Điền

Nhóm VinaCapital tăng sở hữu lên hơn 8% vốn Nhà Khang Điền

13:42 , 12/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên