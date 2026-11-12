Trực thăng VN-8646 vượt biển ra Trường Sa làm nhiệm vụ đặc biệt: Nặng hơn 8 tấn, 4.000 mã lực, bay gần 290 km/h

Ngày 10/11, chiếc trực thăng AW189 mang số hiệu VN-8646 của Công ty Trực thăng Miền Nam (Binh đoàn 18) đã thực hiện nhiệm vụ cấp cứu đường không, đưa một nam công nhân bị tai nạn lao động từ đảo Nam Yết, đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa về đất liền điều trị.

Trực thăng do Trung tá Đoàn Anh Tuấn làm cơ trưởng, chở theo tổ cấp cứu đường không của Bệnh viện Quân y 175, xuất phát lúc 8h sáng. Đến 13h30, lực lượng y tế tiếp cận được bệnh nhân trên đảo.

Người được giải cứu là anh L.M.Đ., 44 tuổi, nhân viên Công ty Dacinco. Trước đó một ngày, anh gặp tai nạn lao động, vùng bụng dưới va đập mạnh vào vật cứng. Dù ban đầu vẫn tỉnh táo, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân sau đó diễn biến xấu, xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ tổn thương nghiêm trọng trong ổ bụng.

Ảnh: Báo Quân đội nhân dân

Qua hội chẩn từ xa, các bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 nhận định người bệnh có nguy cơ sốc nhiễm khuẩn, suy đa cơ quan, cần nhanh chóng chuyển về đất liền điều trị chuyên sâu.

Khi tổ cấp cứu tiếp cận, bệnh nhân đã rơi vào tình trạng sốc, phải sử dụng thuốc vận mạch. Trong suốt hành trình trở về, các bác sĩ liên tục theo dõi dấu hiệu sinh tồn và duy trì hồi sức.

Đến 17h15 cùng ngày, chiếc AW189 hạ cánh an toàn tại sân đỗ trực thăng của Bệnh viện Quân y 175 ở TP.HCM. Bệnh nhân lập tức được chuyển xuống khoa Cấp cứu để tiếp tục điều trị.

Ảnh: Báo Quân đội nhân dân

Trực thăng Italy dài gần 18 m, hai động cơ gần 4.000 mã lực

Chiếc trực thăng thực hiện nhiệm vụ thuộc dòng AW189 do tập đoàn Leonardo của Italy sản xuất. Đây là mẫu trực thăng đa nhiệm, được thiết kế để vận chuyển người và thiết bị ra các giàn khoan ngoài khơi, đồng thời phục vụ tìm kiếm cứu nạn và cấp cứu y tế.

Theo tài liệu kỹ thuật của Leonardo, AW189 được trang bị hai động cơ tuabin General Electric CT7-2E1, mỗi động cơ có công suất cất cánh 1.983 mã lực, đưa tổng công suất lên gần 4.000 mã lực.

Trực thăng có chiều dài tổng thể 17,57 m, cao 5,07 m, đường kính cánh quạt chính 14,6 m. Trọng lượng cất cánh tối đa đạt 8,3 tấn, có thể tăng lên 8,6 tấn ở cấu hình nâng cấp.

Dù có kích thước lớn, AW189 đạt tốc độ bay hành trình tối đa 287 km/h. Tầm bay theo công bố của nhà sản xuất đạt 952 km ở cấu hình tiêu chuẩn và có thể tăng lên 1.198 km với phiên bản mở rộng tầm hoạt động.

Khoang hành khách của dòng trực thăng này có thể bố trí tối đa 19 chỗ ngồi, chưa kể phi công. Không gian bên trong cũng có thể được điều chỉnh để lắp đặt thiết bị y tế, phục vụ vận chuyển bệnh nhân trong các tình huống khẩn cấp.

Một đặc điểm của AW189 là khả năng hoạt động trên biển trong thời gian dài. Dòng trực thăng này có hệ thống điện tử hàng không hiện đại, radar thời tiết và các trang bị an toàn phục vụ nhiệm vụ ngoài khơi.