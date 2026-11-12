Một nhà máy tại Việt Nam đang gồng gánh giúp tập đoàn Thái Lan chống đỡ sau 2 vụ cháy liên tiếp

Tập đoàn thực phẩm Srinanaporn Marketing (SNNP), doanh nghiệp Thái Lan đứng sau các thương hiệu snack Bento, Lotus và thạch Jele, đang phải điều chỉnh hoạt động sản xuất sau hai vụ cháy nhà máy trong tháng 9 và tháng 10/2026.

Trong bối cảnh đó, nhà máy S.T. Food Marketing tại Việt Nam trở thành một trong những cơ sở sản xuất được SNNP huy động để duy trì nguồn cung, bên cạnh việc thuê các đơn vị gia công bên ngoài (OEM).

Theo Kaohoon International, vụ cháy đầu tiên xảy ra ngày 7/9 tại nhà máy Phutthamonthon Sai 5, ảnh hưởng đến khu vực kho hàng và sản xuất bánh snack hình chân gà, đùi gà mang thương hiệu Lotus.

Đến ngày 9/10, một vụ hỏa hoạn khác tiếp tục xảy ra tại cơ sở sản xuất snack Bento ở tỉnh Samut Sakhon. Đám cháy bắt đầu khoảng 4h30 và được khống chế lúc 7h cùng ngày. Không có thương vong được ghi nhận.

Trước những gián đoạn này, SNNP đã sử dụng lượng hàng tồn kho dự trữ khoảng một tháng, đồng thời tăng cường sản xuất tại Việt Nam và hợp tác với các đối tác gia công để đảm bảo hoạt động phân phối.

Theo kế hoạch được công bố ngày 19/10, các sản phẩm sản xuất tại Việt Nam dự kiến được đưa trở lại thị trường Thái Lan từ cuối tháng 11/2026.

NHÀ MÁY HƠN 500 TỶ ĐỒNG TẠI VIỆT NAM﻿

Cơ sở được SNNP huy động là nhà máy S.T. Food Marketing, đặt tại Khu công nghiệp VSIP II-A, phường Vĩnh Tân, TP.HCM (trước đây thuộc tỉnh Bình Dương).

Đây là nhà máy đầu tiên của SNNP tại Việt Nam, được khởi công vào tháng 6/2021 và chính thức khánh thành ngày 4/11/2022. Dự án có tổng vốn đầu tư ban đầu khoảng 700 triệu baht, tương đương hơn 500 tỷ đồng theo tỷ giá thời điểm đó. Nhà máy có diện tích 20.000 m², được đầu tư máy móc và dây chuyền sản xuất thực phẩm, đồ uống.

S.T. Food Marketing là doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái SNNP, được đầu tư thông qua công ty con SNNP International. Nhà máy được phát triển để sản xuất các sản phẩm chủ lực của tập đoàn, gồm snack Bento, bánh Lotus và thạch Jele.

Trong giai đoạn đầu, nhà máy bắt đầu sản xuất bánh snack Lotus từ tháng 9/2022, sau đó triển khai kế hoạch mở rộng sang các dòng sản phẩm khác trong năm 2023.

Việc xây dựng cơ sở tại Việt Nam ban đầu nhằm phục vụ thị trường trong nước và hỗ trợ mở rộng phân phối sang các quốc gia trong khu vực.

DOANH THU TẠI THÁI LAN GIẢM, VIỆT NAM TRỞ THÀNH ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG﻿

Không chỉ hỗ trợ sản xuất, thị trường Việt Nam còn đóng vai trò quan trọng trong kết quả kinh doanh của SNNP.

Theo báo cáo tài chính quý III/2026 công bố ngày 10/11, SNNP ghi nhận doanh thu bán hàng 1.360 triệu baht, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận ròng thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 70 triệu baht, giảm gần 46%. Riêng doanh thu tại Thái Lan đạt 1.036 triệu baht, giảm 8,7% do sức mua nội địa suy yếu và người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu.

Ngược lại, doanh thu thị trường nước ngoài tăng 33,7%, đạt gần 324 triệu baht. Việt Nam là thị trường đóng góp chính vào mức tăng trưởng này, nhờ sức tiêu thụ tích cực và việc mở rộng hệ thống phân phối qua cả kênh bán lẻ truyền thống lẫn hiện đại.

Hoạt động kinh doanh tại Việt Nam cũng mang lại tỷ suất lợi nhuận gộp cao, góp phần giúp biên lợi nhuận gộp hợp nhất của SNNP tăng từ 26,8% trong quý II lên 27,8% trong quý III/2026.

Dù vậy, kết quả lợi nhuận của tập đoàn vẫn chịu áp lực từ chi phí phát sinh sau hỏa hoạn. Chi phí quản lý trong quý III tăng 82,5% so với cùng kỳ, lên 113,5 triệu baht, một phần do ghi nhận tổn thất ban đầu liên quan đến vụ cháy ngày 7/9.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, SNNP ghi nhận lợi nhuận ròng khoảng 200 triệu baht, giảm 53,4% so với cùng kỳ năm trước.

SNNP đang đẩy nhanh việc khôi phục các dây chuyền sản xuất tại Thái Lan. Theo kế hoạch công bố trong tháng 10, tập đoàn đặt mục tiêu đưa công suất phục vụ bán hàng nội địa của sản phẩm Bento trở lại khoảng 80% mức bình thường trong tháng 11.

Đối với thương hiệu Lotus, công suất sản xuất dòng bánh hình đùi gà dự kiến phục hồi khoảng 70-80%, trong khi dòng bánh que đạt khoảng 40%.

Trong thời gian khôi phục hoạt động, nhà máy tại Việt Nam tiếp tục được tập đoàn sử dụng cùng các đối tác OEM để bổ sung nguồn hàng.