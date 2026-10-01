Ông lớn Thái Lan hé lộ nhà máy đặc biệt tại Việt Nam: 1 người dùng iPad quản lý 5 dây chuyền, hơn 100 robot hoạt động, doanh thu 9 tháng 4.240 tỷ đồng

Ngày 29/10, tập đoàn SCG tổ chức chương trình ESG Company Tour 2026 tại nhà máy Nhựa Bình Minh ở Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2, tỉnh Tây Ninh (Long An cũ), giới thiệu các giải pháp tự động hóa đang được ứng dụng trong sản xuất.

Nhà máy có diện tích khoảng 15,6 ha, công suất công bố 55.000 tấn/năm. Công trình được khánh thành vào tháng 11/2015 với tổng vốn đầu tư xây dựng và trang thiết bị ban đầu khoảng 340 tỷ đồng, từng được giới thiệu là nhà máy lớn nhất của Nhựa Bình Minh.

Đáng chú ý, mức độ tự động hóa đã làm thay đổi đáng kể cách vận hành tại đây. Theo thông tin giới thiệu tại nhà máy, trước kia một dây chuyền đúc nhựa cần khoảng 8 công nhân, trong khi hiện nay một nhân viên có thể quản lý cùng lúc 5 dây chuyền thông qua máy tính bảng iPad.

Các dây chuyền của nhà máy

Các thiết bị điều khiển dây chuyền tự động

Ở công đoạn ép phun, Nhựa Bình Minh đã lắp đặt hơn 100 robot 3 trục, thực hiện tự động việc lấy và cắt sản phẩm. Hệ thống này do đội ngũ kỹ sư của công ty tự nghiên cứu, chế tạo từ giai đoạn 2019–2020.

Hệ thống silo nguyên vật liệu

Theo đại diện Nhựa Bình Minh, việc ứng dụng robot tại công đoạn này giúp doanh nghiệp tiết kiệm khoảng 10 tỷ đồng chi phí lao động mỗi năm.

Hoạt động cung ứng nguyên liệu cũng được tự động hóa. Thay vì vận chuyển các bao nguyên liệu 25 kg qua nhiều công đoạn thủ công, nhà máy sử dụng xe bồn kín, kết hợp hệ thống đường ống tự động đưa nguyên liệu đến khu vực sản xuất.

Ngoài ra, nhà máy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) và dữ liệu thời gian thực để theo dõi hoạt động sản xuất, giám sát tiêu thụ năng lượng. Một số phương tiện vận chuyển nội bộ cũng được chuyển từ xe nâng chạy dầu sang xe nâng điện.

Nhựa Bình Minh thành lập năm 1977, hiện có 3 cơ sở sản xuất tại TP.HCM, Tây Ninh và Hưng Yên. Theo báo cáo thường niên 2025, tổng năng lực sản xuất của công ty đạt khoảng 150.000 tấn/năm, với mạng lưới hơn 2.300 cửa hàng trên toàn quốc.

Doanh nghiệp hiện thuộc quyền kiểm soát của SCG thông qua công ty thành viên Nawaplastic Industries, cổ đông sở hữu 54,99% vốn điều lệ.

Về kết quả kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2026, Nhựa Bình Minh ghi nhận doanh thu thuần gần 4.240 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 990 tỷ đồng, lần lượt tăng 0,4% và 2,4% so với cùng kỳ.

Tính đến cuối tháng 9/2026, công ty sở hữu hơn 2.180 tỷ đồng tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn, chiếm khoảng 58% tổng tài sản. Trong khi đó, dư nợ vay tài chính chỉ khoảng 55 tỷ đồng.

Nhựa Bình Minh cũng vừa thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 65%, dự kiến chi hơn 532 tỷ đồng cho cổ đông.

SCG bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 1992, hiện có 28 công ty với hơn 15.000 nhân viên, hoạt động trong các lĩnh vực vật liệu xây dựng, hóa dầu, bao bì và logistics.

Chương trình tham quan nhà máy lần này nằm trong sáng kiến Go Together của SCG, được tổ chức cùng Hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam, Báo Dân trí và Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa TP.HCM, nhằm chia sẻ kinh nghiệm tự động hóa sản xuất và tiếp cận nguồn vốn xanh.

Ông Niwat Athiwattananont, Tổng Giám đốc Nhựa Bình Minh kiêm Phó Chủ tịch SCG Việt Nam, chia sẻ: “Khối SME chính là động lực tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam. Khi các SME phát triển vững mạnh, chuỗi cung ứng và các ngành công nghiệp sẽ gia tăng năng lực cạnh tranh - và Việt Nam sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn. Đó chính là tinh thần cốt lõi của Go Together.”

Theo tập đoàn, sáng kiến Go Together hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ ứng dụng công nghệ, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và thực hành ESG (môi trường, xã hội và quản trị), góp phần thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 của Việt Nam.