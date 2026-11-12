Ứng dụng AI trong doanh nghiệp: phát triển công nghệ lấy con người làm trung tâm tại Hà Nội

Sau giai đoạn thử nghiệm ban đầu, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đang bước vào thời điểm bản lề để triển khai ứng dụng AI trong doanh nghiệp ở quy mô thực tế. Định hướng này càng trở nên rõ nét khi Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số là động lực chính của quốc gia. Sự ra đời của Luật Trí tuệ nhân tạo (Luật số 134/2025/QH15, có hiệu lực từ ngày 01/03/2026) đã chính thức tạo hành lang pháp lý cho hoạt động nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI. Những quy định này đặt ra các yêu cầu mới cho lãnh đạo công nghệ về tối ưu chi phí, quản trị rủi ro và đặc biệt là trách nhiệm giải trình.

Giải bài toán công nghệ vị nhân sinh

Khi một AI agent (tác tử AI) tự động phân luồng sai một đơn hàng lớn, hay một chatbot đưa ra thông tin tư vấn không chuẩn xác cho khách hàng, ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Đây là lúc triết lý "công nghệ vị nhân sinh" (Human-Centric) trở thành kim chỉ nam cho các tổ chức.

Trí tuệ nhân tạo cần được thiết kế xoay quanh những người chịu tác động trực tiếp: khách hàng, nhân viên và đối tác. Dù hệ thống có thông minh đến đâu, con người vẫn phải giữ quyền quyết định cuối cùng và nắm rõ trách nhiệm giải trình theo đúng chuẩn mực đạo đức.

Nhằm giúp các tổ chức tháo gỡ bài toán này, upGrad Việt Nam với sự đồng hành của hai đối tác là cộng đồng CIO Vietnam và nhà xuất bản TIMES tổ chức sự kiện "Advancing AI with Intent: Human-Centric Innovation Built for Vietnam". Sau phiên phát biểu khai mạc từ đại diện upGrad, chương trình sẽ mang đến ba phiên trình bày chuyên sâu từ các chuyên gia hàng đầu, trực tiếp đối thoại về chiến lược triển khai AI có chủ đích.

Lãnh đạo doanh nghiệp trao đổi về ứng dụng AI tại một sự kiện do upGrad tổ chức tại TP.HCM, tháng 08/2026.

Mở đầu chương trình, diễn giả, bà Trần Tố Uyên, người dẫn dắt chương trình "AI cho Giáo viên" hợp tác cùng Bộ GD&ĐT và UNICEF Việt Nam (Giám đốc Quốc gia AI for Vietnam; Đồng sáng lập kiêm Giám đốc Quốc gia STEAM for Vietnam) sẽ trình bày chủ đề Advancing AI with Intent. Phiên trình bày dự kiến bàn về việc đầu tư vào năng lực con người song hành với hạ tầng và công cụ, cùng những khoảng trống nguồn nhân lực AI hiện tại. Trí tuệ nhân tạo chỉ thực sự tạo ra giá trị bền vững khi người Việt đủ tri thức để làm chủ công nghệ.

Tiếp nối góc nhìn này, cố vấn chiến lược AI, ông Đào Trung Thành, tác giả sách "Đạo đức AI – Nguyên tắc và thực hành", sẽ đi sâu vào khía cạnh Human-Centric Innovation. Phiên chia sẻ làm rõ ranh giới trách nhiệm giữa doanh nghiệp ứng dụng và nhà cung cấp giải pháp. Ông Thành sẽ phân tích chi tiết bộ khung kiểm soát rủi ro, bảo vệ dữ liệu và xác định rõ ai là người chịu ảnh hưởng, ai chịu trách nhiệm khi hệ thống AI đưa ra quyết định sai lệch.

Ở góc độ kiến trúc công nghệ và tuân thủ pháp lý, TS. Nguyễn Tuấn Khang - Lãnh đạo khu vực Khối Dữ liệu & AI, IBM ASEAN - sẽ trình bày keynote Built for Vietnam. Thông qua việc giới thiệu kiến trúc nền tảng multi-agent và xu hướng Sovereign AI (AI có chủ quyền), ông Khang sẽ phác thảo cơ chế giám sát mức độ tự chủ của hệ thống. Bài chia sẻ dự kiến sẽ làm rõ cơ sở cốt lõi để công nghệ toàn cầu có thể thích ứng chặt chẽ với Luật Trí tuệ nhân tạo, đồng thời phù hợp với văn hóa và dữ liệu đặc thù của doanh nghiệp Việt.

Ba diễn giả khách mời tại sự kiện: bà Trần Tố Uyên, ông Đào Trung Thành và TS. Nguyễn Tuấn Khang (từ trái sang).

Sự kiện sẽ khép lại với phiên Panel mang chủ đề "Giải mã nỗi đau bản địa – Lời giải AI thực tiễn cho Việt Nam". Các diễn giả sẽ trực tiếp thảo luận những rào cản thực tế từ ngân sách của doanh nghiệp vừa và nhỏ, tình trạng dữ liệu phân mảnh, đến rào cản về tiếng Việt chuyên ngành và văn hóa tổ chức.

Đầu tư vào năng lực lãnh đạo công nghệ

Để ứng dụng AI trong doanh nghiệp một cách có chủ đích và có trách nhiệm, các tổ chức cần một đội ngũ lãnh đạo và chuyên gia đủ năng lực, hiểu cả về kỹ thuật lẫn tư duy chiến lược. Là đơn vị tuyển sinh chính thức của các trường đại học quốc tế, upGrad Việt Nam hiện đang đồng hành cùng các chuyên gia và lãnh đạo công nghệ trên hành trình học tập suốt đời.

Tiêu biểu có thể kể đến các chương trình đào tạo chuyên sâu về các khóa học Agentic AI của upGrad hiện gồm chương trình Thạc sĩ Khoa học về AI Ứng dụng & Agentic AI dành cho chuyên gia trực tiếp xây dựng hệ thống, và chương trình Tiến sĩ Công nghệ về AI Ứng dụng & Agentic AI dành cho CIO, CTO hoạch định chiến lược. Các chương trình này được cấp bằng bởi Golden Gate University (Hoa Kỳ) – ngôi trường tọa lạc tại Khu Tài chính San Francisco và đạt kiểm định Western Association of Schools and Colleges (WASC).

Sự kiện diễn ra từ 08:30 – 12:00, thứ Bảy, ngày 14/11/2026 tại Novotel Hà Nội Thái Hà (tầng 27, số 2 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội). Khách tham dự có cơ hội nhận các suất học bổng dành riêng cho sự kiện. Lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia công nghệ quan tâm có thể đăng ký tham dự qua fanpage upGrad Vietnam hoặc hotline 1900 232306.