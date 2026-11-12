Grab bắt tay hệ sinh thái của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo: HDBank tính cho tài xế vay mua xe điện, Vietjet hợp tác bán mã giảm giá gọi xe

Ngày 12/11/2026, Grab Việt Nam công bố ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Tập đoàn Sovico, với các nội dung trải rộng từ tài chính ngân hàng, hàng không đến viễn thông và thanh toán số. Theo đó, các hoạt động hợp tác sẽ được triển khai thông qua ba doanh nghiệp trong hệ sinh thái Sovico gồm HDBank, Vietjet và Galaxy Holdings.

Đáng chú ý, một trong những nội dung hợp tác là kế hoạch phát triển các giải pháp tài chính phục vụ quá trình chuyển đổi sang phương tiện điện của đối tác tài xế Grab.

Cụ thể, Grab và HDBank sẽ phối hợp thiết kế các gói vay mua xe điện dành cho tài xế và doanh nghiệp vận tải. Không chỉ tài trợ phương tiện, hai bên còn hướng đến phát triển các khoản vay dành cho đối tác trạm sạc có liên kết với mạng lưới trạm sạc của Grab. Một nội dung khác được đề cập là gói vay đặc quyền dành cho tài xế nữ hoạt động trên nền tảng Grab.

Ngoài mảng cho vay, Grab và HDBank cũng nghiên cứu phát triển thẻ đồng thương hiệu dành cho khách hàng doanh nghiệp và/hoặc người dùng cá nhân. Sản phẩm này được định hướng nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trên nền tảng Grab, đồng thời bổ sung ưu đãi cho chủ thẻ HDBank.

Trong lĩnh vực hàng không, Grab và Vietjet dự kiến phối hợp phát triển các gói du lịch đồng thương hiệu, hướng tới thu hút thêm du khách quốc tế đến Việt Nam. Hai bên cũng có kế hoạch triển khai các chiến dịch quảng bá trên những kênh truyền thông quốc tế nhằm tiếp cận khách du lịch tiềm năng.

Đại diện HDBank và đại diện Grab Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác.

Đối với thị trường nội địa, nội dung hợp tác tập trung vào việc kết nối hành trình hàng không với nhu cầu di chuyển đường bộ của hành khách. Theo đó, Grab và Vietjet sẽ phối hợp triển khai các chương trình ưu đãi dành cho hành khách Vietjet khi sử dụng dịch vụ di chuyển đến và đi từ sân bay. Đáng chú ý, hợp tác còn bao gồm kế hoạch cho phép người dùng mua mã giảm giá Grab trên Vietjet Sky Shop để sử dụng cho nhu cầu di chuyển.

Như vậy, bên cạnh các hoạt động quảng bá du lịch, hai doanh nghiệp còn hướng tới việc kết nối dịch vụ của mình thông qua những chương trình ưu đãi và kênh phân phối dành cho khách hàng.

Doanh nghiệp thứ ba tham gia các dự án hợp tác với Grab là Galaxy Holdings, với phạm vi gồm viễn thông số, thanh toán và chương trình khách hàng thân thiết. Trong lĩnh vực viễn thông, hai bên dự kiến phối hợp triển khai sản phẩm SIM SkyFi/Data kèm các ưu đãi dành cho nhân viên và đối tác tài xế Grab.

Đồng thời, Grab và Galaxy Holdings sẽ nghiên cứu cơ hội phân phối sản phẩm và phát triển chương trình ưu đãi cho khách hàng Galaxy Telecom. Ở mảng thanh toán số, hai bên dự kiến mở rộng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt thông qua những giải pháp do Galaxy Pay cung cấp. Ngoài ra, hợp tác còn hướng đến việc liên kết chương trình khách hàng thân thiết SkyJoy, trao đổi điểm thưởng và triển khai các ưu đãi chéo giữa hai bên.

Ông Mã Tuấn Trọng, Giám đốc Điều hành Grab Việt Nam, cho biết các thỏa thuận hợp tác với HDBank, Vietjet và Galaxy Holdings gắn với những trọng tâm kinh doanh của Grab, trong đó có gia tăng giá trị cho người dùng, đối tác và phát triển các lĩnh vực giao thông xanh, thông minh và du lịch. Về phía Galaxy Holdings, ông Huỳnh Kim Tước, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc, kỳ vọng các hoạt động hợp tác sẽ tạo thêm cơ hội kinh doanh và phát triển sản phẩm mới.

Grab hiện cung cấp dịch vụ tại hơn 800 thành phố thuộc 8 quốc gia Đông Nam Á, hoạt động trong các lĩnh vực giao nhận, di chuyển và dịch vụ tài chính kỹ thuật số. Trong khi đó, Sovico là tập đoàn đầu tư hoạt động ở nhiều lĩnh vực, bao gồm tài chính ngân hàng, hàng không, chuyển đổi số, năng lượng, đô thị và nghỉ dưỡng.