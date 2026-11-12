Giá heo sụt giảm, loạt "ông lớn" chăn nuôi báo lợi nhuận "đi lùi"

Lãi ròng của "ông lớn" chăn nuôi Dabaco trong quý 3/2026 giảm 42% so với cùng kỳ.

Theo Báo cáo chuyên đề hàng hóa quý 4/2026 do Chứng khoán Ngoại thương (VCBS) công bố, giá thịt heo tiếp tục điều chỉnh giảm trong quý 3, trung bình đạt 56.100 đồng/kg (-11,2% so với quý trước nhưng +1,4% so với cùng kỳ năm trước).

Diễn biến giá heo trong quý 3/2026 trên cả nước. Nguồn: Báo cáo chuyên đề hàng hóa quý 4/2026 của VCBS

Về diễn biến thực tế, trong quý 3, dù giá heo hơi bình quân có phần nhỉnh hơn so với cùng kỳ 2025, nhưng xu hướng giảm giá bộc lộ rõ rệt khi đà giảm ngày càng mạnh hơn về cuối quý. Hệ quả, phần lớn các doanh nghiệp trong ngành đạt kết quả kém tích cực, dù mức giảm chưa quá lớn.

Theo đó, Dabaco (DBC) là cái tên ghi nhận mức giảm mạnh nhất khi chỉ đạt 200 tỷ đồng lợi nhuận ròng, đi lùi gần 42% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp cho biết, dù đã đạt kết quả bứt phá ở mảng dầu thực vật, diễn biến kém tích cực của giá heo hơi đã làm suy giảm mạnh kết quả mảng chăn nuôi, khiến kết quả sau cùng giảm mạnh.

Kết quả kinh doanh hợp nhất của Babaco trong quý 3/2026.

HPA (Nông nghiệp Hòa Phát) thậm chí đi lùi ở cả doanh thu và lợi nhuận, lần lượt đạt 1,6 ngàn tỷ đồng (-19% svck) và 302 tỷ đồng (-16% svck) . Nguyên nhân chính đến từ việc sụt giảm sản lượng bán ra ở 2 mảng chăn nuôi heo và bò thịt, làm lãi gộp giảm mạnh.

Kết quả kinh doanh hợp nhất của Nông nghiệp Hòa phát trong quý 3/2026.

BAF Việt Nam giảm 5% lãi ròng, đạt 19,53 tỷ đồng dù doanh thu tăng tới 82%, lên gần 2,1 ngàn tỷ. Trong khi đó, lãi gộp của BAF tăng tới 30%, lên gần 342 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh hợp nhất của BAF Việt Nam trong quý 3/2026.

Tuy nhiên, quá trình mở rộng quy mô khiến BAF Việt Nam chịu áp lực lớn về tài chính, chi phí tài chính tăng 126%, lên hơn 153 tỷ đồng, hầu hết là chi phí lãi vay, một phần do tác động từ việc mặt bằng lãi suất cao hơn cùng kỳ. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 33% lên gần 94 tỷ đồng, qua đó bào mòn kết quả trong kỳ.

Trong khi đó, HAG của bầu Đức chỉ giảm lợi nhuận 2%, còn 406 tỷ đồng, nhưng hầu hết nhờ mảng trái cây. Mảng bán vật nuôi (heo, cá...) chỉ mang về 35,41 tỷ đồng doanh thu, giảm 10% so với cùng kỳ.

MML (Masan MeatLife) là cái tên duy nhất tăng lợi nhuận (7%), đạt 84 tỷ đồng, với lãi gộp đạt gần 726 tỷ đồng, tăng 10%. Tuy nhiên, MML chủ yếu kinh doanh thịt heo, nên mức tăng hầu hết đến từ việc kinh doanh thịt.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, với việc giá heo hơi duy trì đà giảm từ đầu năm, phần lớn các doanh nghiệp ghi nhận kết quả đi xuống. Dabaco đi lùi tới 36%, lãi ròng đạt 863 tỷ đồng. HPA cũng giảm lãi ròng 27%, còn 944 tỷ đồng, hay BAF lãi gần 329 tỷ đồng, giảm 9%.

HAG là trường hợp cá biệt khi lãi tới hơn 2,4 ngàn tỷ đồng, tăng 95% so với cùng kỳ, nhưng chủ yếu nhờ được giảm trừ nghĩa vụ nợ trái phiếu.

Dự báo về triển vọng giá heo trong quý cuối năm 2026, VCBS dự báo, tình hình dịch tả heo châu Phi (ASF) diễn biến phức tạp cùng với mưa lũ kéo dài tại nhiều địa phương có thể khiến người chăn nuôi và thương lái buộc phải bán chạy đàn để giảm thiểu thiệt hại gây ra tình trạng dư cung trong ngắn hạn. Do đó, giá thịt heo có xu hướng tiếp tục giảm trong quý 4.

Bên cạnh đó, giá thịt còn chịu sức ép của heo nhập khẩu, khi lượng thịt heo nhập khẩu trong 8 tháng đầu năm tăng 19% (theo số liệu Cục Xuất nhập khẩu), nhưng giá trị giảm 24%, dẫn đến tình trạng thấp hơn đáng kể so với mặt bằng giá heo trong nước.

Dù nêu ra bức tranh không mấy khả quan nhưng VCBS cũng cho rằng giá heo có thể hồi phục vào cuối năm do nhu cầu tiêu thụ thịt gia tăng khi bước vào giai đoạn chuẩn bị Tết Nguyên đán.