Thớt gỗ hết mùi tanh chỉ với chanh và muối

Thớt gỗ là vật dụng quen thuộc trong mọi căn bếp, nhưng cũng là nơi dễ ám mùi nhất.

Thớt gỗ được rắc muối hạt và chà bằng nửa quả chanh để khử mùi tanh ngay tại bếp - Ảnh: Kelvin's Kitchen

Chanh và muối - cặp đôi khử mùi có sẵn trong bếp

Sau khi làm cá, thái thịt hay sơ chế đồ hải sản, mùi tanh thường bám chặt vào từng thớ gỗ, rửa bằng nước rửa chén nhiều khi vẫn không hết. Nhiều người vì thế mà ngại dùng thớt gỗ, hoặc phải thay thớt mới dù thớt vẫn còn tốt. Thực ra chỉ với chanh và muối, hai thứ luôn có sẵn trong bếp, chiếc thớt cũ có thể sạch mùi ngay tại nhà mà không cần mua thêm dung dịch tẩy rửa nào.

Cách làm rất đơn giản. Rửa sạch thớt bằng nước nóng để trôi bớt dầu mỡ và vụn thức ăn còn bám lại. Sau đó rắc một lớp muối hạt mỏng đều khắp mặt thớt, rồi dùng nửa quả chanh chà kỹ theo vòng tròn, nhất là chỗ ngả màu hay vết dao sâu. Để trong mười phút cho chanh và muối thấm vào thớ gỗ, rồi tráng lại bằng nước nóng, lau khô. Mùi tanh giảm hẳn ngay sau lần đầu; thớt ám mùi nặng thì lặp lại thêm một lần là đủ.

Điều khiến cách này được nhiều người tin dùng là nó vừa sạch vừa lành. Muối hạt chà nhẹ, lấy đi lớp bẩn trong các rãnh dao mà dụng cụ khó chạm tới; axit tự nhiên trong chanh khử mùi tanh hiệu quả. Cả hai đều là nguyên liệu tự nhiên nên không lo hóa chất bám lại trên thớt rồi lẫn vào thức ăn như khi dùng chất tẩy mạnh. Sau khi rửa, dựng thớt ở nơi thoáng gió cho khô hẳn trước khi cất; thớt để ẩm trong tủ kín rất nhanh mốc và nặng mùi trở lại.

Làm đều mỗi tuần một lần, hoặc ngay sau khi xử lý đồ tanh như cá và hải sản, thớt không chỉ hết mùi mà còn bền hơn, bề mặt ít bị nứt, ít bám bẩn. Đôi khi, giữ bếp sạch không cần sản phẩm đắt tiền, chỉ cần tận dụng đúng những thứ quen thuộc trong góc bếp nhà mình.