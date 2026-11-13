Cảnh sát thu giữ máy mô phỏng bay của cơ trưởng MH370, phát hiện 7 tọa độ bất thường hướng ra Ấn Độ Dương

MH370 là một trong những vụ mất tích bí ẩn nhất lịch sử hàng không thế giới. Ngày 8/3/2014, chiếc Boeing 777 của Malaysia Airlines biến mất khi đang thực hiện hành trình từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh, mang theo 239 hành khách và thành viên phi hành đoàn.

Hơn 12 năm trôi qua, vị trí chính xác của xác máy bay vẫn chưa được xác định, dù nhiều cuộc tìm kiếm quy mô lớn đã diễn ra trên Ấn Độ Dương.

Đến năm 2026, Malaysia tiếp tục gia hạn hợp đồng tìm kiếm MH370, cho thấy nỗ lực giải mã vụ mất tích vẫn chưa khép lại. Trong khi đó, một chi tiết được ghi nhận trong hồ sơ điều tra từ năm 2014 vẫn thu hút sự quan tâm: những dữ liệu bất thường xuất hiện trong thiết bị mô phỏng bay tại nhà cơ trưởng.

Cảnh sát phát hiện điều gì trong máy mô phỏng bay của cơ trưởng MH370?

Theo báo cáo điều tra an toàn do Bộ Giao thông Malaysia công bố năm 2018, ngày 15/3/2014, chỉ một tuần sau khi MH370 biến mất, Cảnh sát Hoàng gia Malaysia đã thu giữ thiết bị mô phỏng bay tại nhà cơ trưởng Zaharie Ahmad Shah để phục vụ điều tra.

Trong quá trình giám định, cảnh sát khôi phục được hơn 2.700 tọa độ từ nhiều mảnh dữ liệu khác nhau. Phần lớn trong số đó là những tọa độ mặc định của phần mềm mô phỏng bay.

Tuy nhiên, có một nhóm dữ liệu khiến giới điều tra đặc biệt chú ý.

Đó là 7 tọa độ được lập trình thủ công , có thể tạo thành một đường bay từ sân bay quốc tế Kuala Lumpur, đi qua biển Andaman rồi hướng tới vùng biển phía nam Ấn Độ Dương nếu được nối lại với nhau.

Đây là chi tiết đáng chú ý bởi những phân tích từ tín hiệu vệ tinh sau khi MH370 mất tích cũng hướng các cuộc tìm kiếm về phía nam Ấn Độ Dương.

Theo báo cáo pháp y của cảnh sát Malaysia lập ngày 19/5/2014, những tọa độ trên được lưu trong một tệp thông tin hệ thống có ngày 3/2/2014 , tức hơn một tháng trước khi chiếc máy bay biến mất.

Tệp này thuộc cơ chế lưu thông tin của máy tính khi thiết bị không hoạt động trong một khoảng thời gian nhất định.

Tuy nhiên, việc tìm thấy những tọa độ đó không có nghĩa cảnh sát đã xác định được một chuyến bay mô phỏng hoàn chỉnh.

Các nhà điều tra không thể kết luận 7 tọa độ được lấy từ cùng một tệp hay nhiều tệp dữ liệu khác nhau. Họ cũng không tìm thấy thông tin thể hiện máy bay mô phỏng đã thực hiện các thao tác thay đổi độ cao, tư thế hoặc hướng bay tương ứng.

Đặc biệt, dữ liệu không chứng minh cơ trưởng từng thực hiện một chuyến bay mô phỏng trùng với hành trình thực tế của MH370.

Báo cáo của Cảnh sát Hoàng gia Malaysia kết luận không phát hiện hoạt động bất thường ngoài các hoạt động liên quan đến trò chơi mô phỏng bay.

Do đó, dù 7 tọa độ từng làm dấy lên nhiều nghi vấn, đây không phải bằng chứng đủ để xác định nguyên nhân MH370 mất tích hay quy trách nhiệm cho cơ trưởng.

Năm 2026, cuộc tìm kiếm MH370 có diễn biến mới

Theo Reuters ngày 29/6/2026, Chính phủ Malaysia quyết định gia hạn thỏa thuận với Ocean Infinity thêm 12 tháng, từ ngày 1/7/2026 đến ngày 30/6/2027.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh vẫn còn khoảng 7.428,54km² đáy biển thuộc vùng tìm kiếm mục tiêu chưa được khảo sát hoàn tất.

Hợp đồng tiếp tục áp dụng nguyên tắc chỉ thanh toán khi tìm thấy xác máy bay. Theo đó, Ocean Infinity có thể nhận 70 triệu USD nếu tìm được xác MH370 và đáp ứng các điều kiện đã thỏa thuận.

Bộ trưởng Giao thông Malaysia Anthony Loke cho biết việc gia hạn nhằm duy trì nỗ lực tìm kiếm và mang lại câu trả lời mà gia đình những người trên chuyến bay đã chờ đợi nhiều năm.

Tuy nhiên, kế hoạch thực hiện còn phụ thuộc vào việc bố trí tàu, thiết bị và các cam kết thương mại khác của Ocean Infinity. Việc hợp đồng được gia hạn không đồng nghĩa xác máy bay đã được tìm thấy hoặc một chiến dịch mới chắc chắn bắt đầu ngay trong tháng 11/2026.

Trước đó, thông báo của Bộ Giao thông Malaysia ngày 8/3/2026 xác nhận các hoạt động tìm kiếm được triển khai trong giai đoạn 2025–đầu 2026 vẫn chưa xác định được vị trí xác máy bay.

Dù từng phát hiện các mảnh vỡ được xác định hoặc đánh giá có liên quan đến MH370 tại nhiều nơi quanh Ấn Độ Dương, giới điều tra vẫn chưa thể tái dựng đầy đủ những gì xảy ra trong những giờ cuối cùng của chuyến bay.

Sau hơn 12 năm, các dữ liệu radar, tín hiệu vệ tinh và thông tin được khôi phục từ máy mô phỏng bay vẫn chỉ là những phần riêng lẻ trong hồ sơ điều tra phức tạp.

Với 239 người trên chuyến bay MH370, việc xác định được vị trí xác máy bay vẫn là bước quan trọng để các nhà điều tra có thêm chứng cứ, làm rõ một trong những bí ẩn hàng không kéo dài nhất thế giới.

Theo Bộ Giao thông Malaysia, Reuters, Bernama