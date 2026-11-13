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CEO Porsche bất ngờ lên tiếng mỉa mai Tesla

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CEO Porsche Michael Leiters lên tiếng mỉa mai màn trình diễn mẫu xe bay mới đây của Tesla, đồng thời khẳng định hãng xe sang Đức không muốn chạy theo “những hiệu ứng và màn trình diễn phô trương”.

Theo New York Post, hai hãng xe đối thủ cùng giới thiệu những mẫu concept mới nhất vào ngày 15/10. Tuy nhiên, phát biểu hôm thứ Tư, ông Leiters cho rằng Porsche và Tesla đang hướng đến những nhóm khách hàng hoàn toàn khác nhau.

“Chúng tôi muốn tránh hoàn toàn mọi hình thức phô diễn hiệu ứng và trình diễn hào nhoáng”, ông Leiters nói tại một hội nghị ở Berlin, theo Bloomberg. Thay vì tạo ra những màn trình diễn gây chú ý, Porsche muốn tập trung vào các đổi mới công nghệ có giá trị thực tiễn.

CEO Porsche bất ngờ lên tiếng mỉa mai Tesla- Ảnh 1.

CEO của Porsche, Michael Leiters

Trong buổi giới thiệu Tesla Roadster, hãng xe điện của tỷ phú Elon Musk đã thực hiện một màn trình diễn gây choáng ngợp. Chiếc xe lao lên một đường dốc cong khổng lồ, tăng tốc lên 60 dặm/giờ (khoảng 97 km/giờ) trong chưa đầy một giây, lộn vòng giữa không trung rồi hạ cánh an toàn nhờ hệ thống động cơ đẩy sử dụng khí nén.

CEO Porsche bất ngờ lên tiếng mỉa mai Tesla- Ảnh 2.

Ngày 15 tháng 10, Tesla đã cho ra mắt chiếc xe Roadster biết bay

Mẫu xe được mong đợi từ lâu này được định vị là một phần quan trọng trong tương lai của Tesla, khi công ty đang đẩy mạnh phát triển các công nghệ lái xe tự động hoàn toàn và phương tiện mang tính đột phá. Màn trình diễn nhanh chóng tạo ra làn sóng bàn luận trên mạng xã hội, đặc biệt trong cộng đồng những người yêu xe.

Tuy nhiên, ông Leiters không đánh giá cao những chiêu thức gây chú ý của Tesla và đồng thời nhấn mạnh định hướng của Porsche thông qua mẫu concept Mission S.

CEO Porsche bất ngờ lên tiếng mỉa mai Tesla- Ảnh 3.

Mẫu concept Mission S của Porsche

Theo CEO Porsche, mẫu xe này đến nay đã nhận được phản hồi “vượt xa mong đợi” từ khách hàng. Được giới thiệu với thông điệp là “tương lai của những chiếc xe thể thao”, Mission S thể hiện tham vọng của Porsche trong việc đưa thương hiệu lên phân khúc cao cấp hơn.

Mẫu xe sở hữu những đường nét đặc trưng của Porsche, với phần mui vuốt dốc, đường nét thiết kế chính bao quanh thân xe, vòm bánh xe kiểu ngư lôi, cánh quạt lộ thiên ở phía sau và bộ mâm mang phong cách mặt đồng hồ. Xe được thiết kế để có thể sử dụng cả hệ truyền động hybrid lẫn động cơ đốt trong.

Giá bán dự kiến của Mission S thậm chí còn cao hơn Porsche 911 – mẫu xe hiện có giá khởi điểm 135.500 USD. Sự xuất hiện của Mission S cũng đánh dấu khả năng Porsche trở lại phân khúc xe thể thao với một dòng sản phẩm mới, lần đầu tiên kể từ khi hãng ngừng sản xuất mẫu 918 Spyder vào năm 2015.

CEO Porsche bất ngờ lên tiếng mỉa mai Tesla- Ảnh 4.

CEO của Tesla, Elon Musk đang tập trung vào xe tự lái, robot và trí tuệ nhân tạo.

Trong khi Porsche nhấn mạnh những cải tiến công nghệ và định vị ở phân khúc xe sang, Tesla đang chuyển trọng tâm sang xe tự hành, robot và trí tuệ nhân tạo (AI), trong bối cảnh doanh số xe điện của hãng suy giảm tại nhiều thị trường trên toàn cầu.

Gần đây, Tesla thông báo sẽ từng bước chấm dứt sản xuất dòng bán tải Cybertruck có thiết kế hình học đặc trưng để tập trung nguồn lực cho Cybercab – mẫu taxi tự lái của hãng.

Tesla chưa đưa ra phản hồi trước đề nghị bình luận về phát biểu của CEO Porsche.

Theo NY Post

Theo Nguyễn Phượng

Phụ Nữ Mới

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