Điều CEO Nvidia Jensen Huang hối tiếc

Sở hữu khối tài sản hàng trăm tỷ USD và đứng đầu một trong những tập đoàn công nghệ giá trị nhất thế giới, Jensen Huang có trong tay gần như mọi thứ mà nhiều người mơ ước.

Thế nhưng, ngay cả với vị tỷ phú Nvidia, vẫn có những quyết định trong quá khứ khiến ông không khỏi tiếc nuối. Đáng chú ý, đó lại là một quyết định xuất phát từ mong muốn dành tặng món quà ý nghĩa cho những người thân trong gia đình.

Jensen Huang, CEO Nvidia, sở hữu bộ sưu tập ô tô đa dạng, từ xe sang đến những mẫu siêu xe đắt đỏ. (Ảnh: Getty Images)

Jensen Huang, nhà sáng lập kiêm CEO Nvidia, vốn nổi tiếng với niềm đam mê dành cho ô tô. Trong nhiều năm, vị tỷ phú công nghệ đã sở hữu và sử dụng không ít mẫu xe sang, siêu xe đến từ những thương hiệu danh tiếng như Porsche, Ferrari, Lamborghini hay Mercedes-Benz.

Những ngày gần đây, đời tư của Jensen Huang cũng trở thành tâm điểm chú ý sau thông tin ông thừa nhận từng ngoại tình, phản bội người vợ Lori Huang, người đã đồng hành cùng ông trong suốt 40 năm. Bên cạnh câu chuyện cá nhân, khối tài sản và phong cách sống của vị CEO Nvidia tiếp tục thu hút sự quan tâm, đặc biệt là bộ sưu tập ô tô có giá trị đáng kể.

Bộ sưu tập xe sang của CEO Nvidia

Theo NDTV, Jensen Huang từng được bắt gặp cầm lái Porsche 911 Turbo. Ông cũng sở hữu Lamborghini Urus, mẫu SUV hạng sang có doanh số nổi bật của thương hiệu siêu xe Italy.

Bên cạnh những mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong, vị tỷ phú còn có thời gian sử dụng các sản phẩm của Tesla. Bộ sưu tập này được cho là từng có hai chiếc Model S màu trắng và một chiếc SUV Model X.

Đáng chú ý hơn, danh sách những mẫu xe từng gắn với Jensen Huang còn có nhiều cái tên thuộc hàng siêu xe như Ferrari F430, Ferrari 599, Ferrari 458 Italia và Koenigsegg CCX.

Mercedes Maybach GLS 600. (Ảnh: Outlook Luxe)

Tesla Model X Founder Series.(Ảnh: Outlook Luxe)

Porsche 911 Turbo. (Ảnh: Outlook Luxe)

Trong số các thương hiệu ô tô, Mercedes-Benz dường như chiếm một vị trí đặc biệt trong sở thích của CEO Nvidia. Ông dành sự quan tâm cho mẫu sedan thuần điện EQS và từng xuất hiện trong chiến dịch quảng cáo S-Class đời 2021. Đây cũng là dòng xe sở hữu hệ thống giải trí, điều khiển thông minh có ứng dụng AI và chip xử lý của Nvidia.

Mẫu xe được cho là mới nhất trong bộ sưu tập của Jensen Huang là Mercedes-Maybach GLS 600. Chiếc SUV siêu sang này xuất hiện cùng ông vào đầu năm 2026. Tại quê hương của Jensen Huang, mẫu xe có giá bán hơn 310.000 USD.

Chiếc Mercedes-Benz có giá trị tiềm năng 1,2 tỷ USD

Dù sở hữu nhiều mẫu xe đắt tiền, câu chuyện ô tô đáng nhớ nhất của Jensen Huang lại bắt nguồn từ một quyết định tài chính cách đây hơn 25 năm.

Sau khi Nvidia tiến hành IPO vào năm 1999, Jensen Huang quyết định bán một phần cổ phiếu để mua tặng bố mẹ chiếc Mercedes-Benz S-Class. Khi đó, Nvidia mới được định giá khoảng 300 triệu USD, còn chiếc sedan hạng sang có giá khoảng 80.000 USD.

(Ảnh: 總統府 (CC BY 2.0)/Wikimedia Commons; Mercedes-Benz)

Đây là món quà có ý nghĩa đặc biệt với gia đình ông. Tuy nhiên, khi Nvidia phát triển thành một trong những tập đoàn công nghệ giá trị nhất hành tinh, số cổ phiếu được bán đi năm ấy cũng tăng giá trị theo cấp số nhân.

Theo FTV News, nếu Jensen Huang giữ lại số cổ phiếu nói trên, giá trị của chúng về sau có thể đạt khoảng 1,2 tỷ USD.

Trong một cuộc phỏng vấn hồi đầu năm nay, CEO Nvidia nhắc lại quyết định này và xem đó là điều tiếc nuối lớn nhất liên quan đến tài sản của mình.

"Tôi chỉ có một điều hối tiếc duy nhất. Sau khi Nvidia IPO, tôi muốn mua cho bố mẹ một món quà thật tuyệt vời. Khi đó, tôi đã bán cổ phiếu Nvidia khi công ty được định giá 300 triệu USD để mua một chiếc Mercedes-Benz S-Class", ông chia sẻ.

Jensen Huang thậm chí hài hước gọi đây là chiếc ô tô đắt nhất thế giới, nếu tính cả giá trị tương lai của lượng cổ phiếu Nvidia mà ông đã bán để mua xe.

Dù vậy, sở thích ô tô của vị tỷ phú vẫn tiếp tục được thể hiện qua những chia sẻ về ngành công nghiệp xe điện. Trong chuyến thăm Trung Quốc năm 2025, ông dành nhiều lời khen cho các nhà sản xuất ô tô nước này, đặc biệt là Xiaomi, đồng thời bày tỏ mong muốn sở hữu một chiếc xe mang thương hiệu này.

Thực tế, ô tô còn là một trong những lĩnh vực Nvidia đang đẩy mạnh phát triển. Công ty hợp tác với hàng loạt nhà sản xuất lớn để cung cấp nền tảng tính toán, trí tuệ nhân tạo và công nghệ hỗ trợ lái xe tự động.

Danh sách đối tác của Nvidia có nhiều tên tuổi đáng chú ý như Mercedes-Benz, Volvo, Jaguar Land Rover (JLR), Toyota, Volkswagen, Stellantis, Hyundai, General Motors, Lucid, Li Auto, BYD và Geely/Zeekr.