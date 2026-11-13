Cánh đồng trống biến thành căn cứ UAV, 8 bệ phóng xuất hiện sau vài tuần: Nga đang 'cược lớn' cho điều gì?

Tờ Business Insider (Mỹ) mới đây đưa tin, những bức ảnh do các công ty chuyên chụp ảnh vệ tinh thương mại của Mỹ là Vantor và Planet Labs cung cấp, theo dõi hoạt động xây dựng tại một địa điểm ở phía tây nam nước Nga, cách căn cứ không quân ở Millerovo hơn 3 km.

Khu vực này là nơi đặt một trong khoảng chục địa điểm phóng công khai của máy bay không người lái Geran - phiên bản Nga của máy bay không người lái tấn công tầm xa của Iran. Moscow phóng những máy bay không người lái (UAV) này cùng với tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình vào Ukraine, khiến các đợt tấn công trở nên lớn hơn và phức tạp hơn.

Trong những tháng gần đây, Nga đã chuyển hướng sang sản xuất hàng loạt UAV Geran thế hệ mới, sử dụng động cơ phản lực, để dùng trong các cuộc tấn công, làm gia tăng áp lực lên hệ thống phòng không vốn đã quá tải của Ukraine.

Một bức ảnh chụp vào ngày 8/8 cho thấy cánh đồng gần Millerovo hầu như trống không vào thời điểm đó.

Bức ảnh này được chụp vào ngày 8/8, cho thấy hầu như không có công trình xây dựng nào gần căn cứ không quân Millerovo. Nguồn: Planet Labs PBC

Đến ngày 12/9, nền tảng cho một khu phức hợp đã hình thành rõ ràng, với các con đường và đất đai được dọn sạch để làm đường ray phóng UAV và các công trình khác.

Hình ảnh vào ngày 12/9 cho thấy Nga đang chuẩn bị mặt bằng cho địa điểm phóng tên lửa. Nguồn: Planet Labs PBC

Chín ngày sau, bố cục của khu vực này đã bắt đầu hình thành, với các bờ đất, những vị trí phóng được quy hoạch sẵn và các nền móng công trình. Trong ảnh, một con đường dẫn vào cắt ngang qua trung tâm căn cứ.

Bức ảnh được chụp vào ngày 21/9 cho thấy công trình đang dần hình thành sau nhiều tuần thi công. Nguồn Planet Labs PBC

Đến ngày 12/10, những đặc điểm của căn cứ đã hiện rõ, bao gồm các kho chứa và công trình hỗ trợ.

Khu phức hợp tiếp tục mở rộng trong suốt tháng 10, như có thể thấy trong bức ảnh được chụp vào ngày 12/10 này. Nguồn: Vantor

Spencer Faragasso - chuyên gia cao cấp tại Viện Khoa học và An ninh Quốc tế (ISIS) có trụ sở tại Washington, người chuyên nghiên cứu về UAV Nga và Iran - nói với Business Insider rằng đây có thể là một địa điểm để phóng loại UAV Geran-5 mới hơn; dấu hiệu rõ ràng nhất là hai đường ray phóng UAV dài hơn được thiết kế ở rìa khu vực.

Geran-5 - được cho là phiên bản Nga của UAV Karrar của Iran - được báo cáo là có thể bay với tốc độ lên tới gần 600 km/h và thể hiện một số đặc điểm của tên lửa hành trình. Nó được biết là cần đường ray phóng dài khoảng 82 mét trở lên. Đây là UAV nhanh nhất trong hai loại UAV tấn công sử dụng động cơ phản lực của Nga.

Những UAV như vậy là mối quan ngại hàng đầu đối với Ukraine - vốn lo ngại sẽ phải bắn hạ chúng bằng tên lửa phòng không đắt tiền vì nhiều UAV đánh chặn có khả năng tiêu diệt các UAV Geran đời cũ không thể bay đủ nhanh để theo kịp các UAV tấn công đời mới.

Địa điểm này có ít nhất hai đường ray phóng cho UAV Geran-5. Nguồn: Planet Labs PBC, chú thích bởi Spencer Faragasso

Chuyên gia Faragasso cho biết địa điểm phóng UAV mới của Nga được xây dựng với "tốc độ hoàn thành rất nhanh" kể từ khi khởi công vào tháng 8, đồng thời nói rằng điều đó cho thấy Moscow đang tích lũy kinh nghiệm và chuyên môn trong việc xây dựng các căn cứ UAV một cách nhanh chóng.

Ông Faragasso nói thêm rằng sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu Nga xây dựng các căn cứ tương tự ở những nơi khác.

"Nếu một căn cứ bị tấn công và phá hủy bởi tên lửa hành trình hoặc tên lửa đạn đạo, một căn cứ khác có thể được xây dựng nhanh chóng", ông nói.

Một bức ảnh được chụp ngày 27/10 cho thấy căn cứ này vẫn đang trong quá trình xây dựng. Hiện vẫn chưa rõ liệu nó đã đi vào hoạt động hay chưa.

Tính đến ngày 27/10, khu phức hợp này vẫn chưa đi vào hoạt động, nhưng nó cho thấy Nga rõ ràng đang tìm cách mở rộng đáng kể số lượng các vụ phóng UAV. Nguồn: Planet Labs PBC

Bức ảnh cho thấy Nga đã thiết lập ít nhất tám bệ phóng tại căn cứ mới này, có thể tất cả đều dành cho UAV Geran-5.

Không phải sao chổi, Ukraine nói là tên lửa Triều Tiên: Vệt lửa kỳ dị hé lộ loại vũ khí được Nga sử dụng ĐỌC NGAY

Brady Africk - nhà phân tích nguồn mở tại Viện Doanh nghiệp Mỹ - nói với Business Insider rằng hình ảnh ngày 27/10 cho thấy một số vị trí vẫn chưa được lắp đặt ray phóng, đồng thời các tòa nhà dùng để lưu trữ thiết bị và đạn dược có lẽ cũng đang trong quá trình xây dựng.

Ông Africk cho biết, mặc dù bố cục tương tự như hầu hết các địa điểm phóng UAV Geran khác của Nga, nhưng căn cứ này cho thấy Moscow đã rút ra được những bài học mới.

"Nó có nhiều đường ray phóng hơn, và dài hơn so với một số địa điểm phóng UAV đầu tiên của Nga, cùng với các khu vực bảo vệ cho đạn dược và thiết bị", ông nói.

"Nga đang đặt cược lớn vào cơ sở hạ tầng"

Căn cứ UAV gần Millerovo chỉ cách biên giới được quốc tế công nhận của Ukraine gần 23 km, mặc dù tiền tuyến cách đó khoảng 209 km. Một UAV được phóng từ địa điểm này sẽ phải bay hơn 320 km để đến các thành phố lớn như Kharkiv, hoặc 724 km đến Kyiv.

Trong một phân tích được chia sẻ với Business Insider, công ty tình báo về mối đe dọa từ máy bay không người lái DroneSec cho biết căn cứ nêu trên cũng bao gồm một khu vực xây dựng biệt lập ở phía đông nam, mà họ cho rằng có thể dành cho hệ thống phòng không.

Theo phân tích của DroneSec, với bốn đường ray khác đã có sẵn tại căn cứ không quân Millerovo, dự án xây dựng mới này có thể nâng tổng số bệ phóng UAV Geran trong khu vực lên 12.

Xác một UAV Geran-5 của Nga đang được trưng bày tại Ukraine. Ảnh: Getty Images

Mike Monnik - người sáng lập DroneSec - trước đó từng nói với hãng thông tấn Reuters (Anh) rằng căn cứ này của Nga có khả năng phóng 100 UAV Geran-5 mỗi ngày - một nhận định mà Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) cũng từng cho biết vào cuối tháng 10.

Các loại UAV tiên tiến như Geran-5 sử dụng động cơ phản lực, bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn vào đầu năm 2026 và hiện là một phần không thể thiếu trong các đợt tấn công thường xuyên bằng UAV của Nga, khiến Ukraine phải vất vả tìm giải pháp đối phó.

Chi phí và số lượng là những yếu tố chính trong cuộc không chiến này. Ước tính của Ukraine cho thấy Geran-5 có giá khoảng 115.000 USD/chiếc, so với các tên lửa trị giá hàng triệu USD mà Kyiv sẽ phải sử dụng nếu không thể tìm ra một phương án giá rẻ và đáng tin cậy để chống lại các loại UAV Geran mới hơn.

"Đây là lý do tại sao Nga đang đặt cược lớn vào cơ sở hạ tầng", Monnik nói với Business Insider.

Theo các báo cáo của Ukraine, chỉ riêng trong tháng 10, Nga đã phóng khoảng 4.000 UAV sử dụng động cơ phản lực, trong đó có Geran-5. Trung bình mỗi ngày là khoảng 133 chiếc, và con số này có thể tăng mạnh khi các địa điểm phóng được mở rộng và các địa điểm mới xuất hiện.

"Bằng cách tiêu chuẩn hóa các địa điểm phóng và xây dựng các cơ sở lưu trữ hàng nghìn UAV, họ [Nga] đang tạo ra một mô hình kiểu dây chuyền lắp ráp, được thiết kế cho các đợt triển khai ồ ạt với quy mô lên tới hàng nghìn UAV", Monnik cho biết.