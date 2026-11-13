Công an vừa phát thông báo quan trọng về liên kết tài khoản định danh điện tử VNeID

Dịch vụ công trực tuyến cho phép người dân kê khai, nộp hồ sơ, thanh toán lệ phí và đăng ký nhận hộ chiếu qua bưu chính mà không cần trực tiếp đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. Tuy nhiên, việc nhờ người khác làm hộ thủ tục và chia sẻ thông tin đăng nhập VNeID có thể khiến người dân đối mặt với nhiều rủi ro.

Nguy cơ mất an toàn thông tin cá nhân khi cung cấp tài khoản VNeID

Theo khuyến cáo của Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an TP Đà Nẵng, do chưa thành thạo công nghệ, một số người dân có thói quen nhờ người khác thực hiện thủ tục cấp hộ chiếu trực tuyến, thậm chí cung cấp cả tài khoản, mật khẩu VNeID và mã OTP để đăng nhập.

Cách làm này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thông tin cá nhân. Khi có được thông tin đăng nhập, người khác có thể chiếm quyền kiểm soát tài khoản VNeID, thu thập và sử dụng trái phép dữ liệu định danh hoặc lợi dụng thông tin cá nhân để thực hiện hành vi lừa đảo.

Bên cạnh đó, việc giao người khác kê khai hồ sơ cũng có thể dẫn đến sai sót về thông tin cá nhân. Hồ sơ khi đó có thể phải bổ sung, điều chỉnh, kéo dài thời gian giải quyết. Nếu địa chỉ nhận hộ chiếu qua bưu chính được khai báo không chính xác, hộ chiếu còn có nguy cơ bị chuyển nhầm hoặc không đến được người đề nghị cấp.

Trước những rủi ro này, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh khuyến cáo người dân thực hiện nguyên tắc “3 không” khi làm thủ tục cấp hộ chiếu trực tuyến:

- không cung cấp tài khoản, mật khẩu VNeID cho người khác;

- không chia sẻ mã OTP và thông tin định danh cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào;

- không truy cập đường link lạ hoặc sử dụng dịch vụ làm hộ hồ sơ cấp hộ chiếu không rõ nguồn gốc.

Trong trường hợp gặp khó khăn khi thao tác, người dân có thể nhờ người thân hướng dẫn nhưng cần trực tiếp kiểm soát tài khoản và kiểm tra kỹ các thông tin kê khai trước khi gửi hồ sơ. Nếu cần hỗ trợ thêm, người dân nên liên hệ cơ quan quản lý xuất nhập cảnh để được hướng dẫn thực hiện đúng quy định.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chủ động thực hiện thủ tục trên tài khoản của mình, bảo vệ thông tin đăng nhập VNeID và dữ liệu cá nhân. Việc chia sẻ tài khoản, mật khẩu hoặc mã OTP vì muốn tiết kiệm thời gian có thể tạo cơ hội để các đối tượng xấu lợi dụng danh tính, lừa đảo và chiếm đoạt tài sản.

Hướng dẫn tự làm hộ chiếu trực tuyến qua VNeID bằng điện thoại đơn giản

Bộ Công an đã tích hợp tính năng nộp hồ sơ cấp hộ chiếu trực tuyến ngay trên ứng dụng định danh điện tử (VNeID) mức độ 2, đây là phương thức chính thống, an toàn bảo mật tuyệt đối và vô cùng tiện lợi, các bước thực hiện đơn giản trên VNeID như sau:

Bước 1: Mở ứng dụng VNeID (đã kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2); vào mục "Thủ tục hành chính" (hoặc tìm kiếm từ khóa "Hộ chiếu") và chọn "Cấp hộ chiếu phổ thông".

Bước 2: Tải lên ảnh chân dung mới nhất (ảnh 4x6cm, mắt nhìn thẳng, nền trắng, không đeo kính), hệ thống sẽ tự động đồng bộ các thông tin cá nhân từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, người dân chỉ cần kiểm tra lại và điền thông tin đảm bảo đúng, đầy đủ đối với các trường thông tin cần bổ sung.

Bước 3: Chọn hình thức nhận kết quả (điền địa chỉ nhận hộ chiếu trực tiếp tại nhà thông qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc chọn nhận trực tiếp tại cơ quan xuất nhập cảnh nơi nộp hồ sơ).

Bước 4: Sau khi hồ sơ được tiếp nhận và kiểm tra hợp lệ, hệ thống sẽ gửi thông báo thanh toán.

Người dân thực hiện thanh toán lệ phí qua các cổng thanh toán trực tuyến được tích hợp sẵn trên ứng dụng (như ngân hàng điện tử, ví điện tử…).

Mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, trang bị cho mình kiến thức số cần thiết. Khi phát hiện các trang web, tài khoản mạng xã hội có dấu hiệu lừa đảo hoặc bản thân đã trở thành nạn nhân, đề nghị người dân kịp thời liên hệ với cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý theo quy định của pháp luật.

(Tổng hợp / Ảnh minh họa: Internet)