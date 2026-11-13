Người dùng VNeID định danh mức 2 có thêm tiện ích mới

Từ ngày 09/11/2026, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam (VNR) chính thức bán vé tàu hỏa và nhận thanh toán ngay trên ứng dụng định danh điện tử VNeID. Dịch vụ áp dụng cho tất cả tuyến đường sắt trong nước. Người dùng cần có tài khoản VNeID đã định danh mức 2 và đăng nhập trên điện thoại.

Như vậy, hành khách không phải cài thêm ứng dụng bán vé riêng của ngành đường sắt nữa. Việc tìm chuyến tàu, tra giá vé, chọn chỗ ngồi và thanh toán đều làm được ngay trên VNeID. Thông tin cá nhân đã được xác thực sẵn trong tài khoản định danh nên hệ thống bớt được nhiều thao tác nhập liệu khi đặt vé.

Người dùng còn có thể mua vé hộ người thân. Mỗi giao dịch đặt được tối đa 10 vé. Có thể thanh toán bằng cách quét mã QR qua ứng dụng ngân hàng, bằng thẻ ATM nội địa hoặc thẻ thanh toán quốc tế. Người cao tuổi, trẻ em, sinh viên và các đối tượng đủ điều kiện khác vẫn được hưởng ưu đãi như cũ khi đặt vé qua VNeID.

Khi mua vé cho người khác, người đặt chỉ cần nhập thông tin của hành khách đi tàu. Tính năng “Gửi vé qua VNeID” chuyển vé điện tử thẳng vào tài khoản VNeID của người nhận. Người gửi được chọn ẩn hoặc hiện giá vé.

Người nhận chỉ cần mở VNeID và bấm xác nhận “Nhận vé” là có thể dùng vé khi lên tàu. Mọi vé điện tử mua xong đều được lưu ở mục “Vé của tôi” để tra cứu và xuất trình tại ga.

Cách mua vé tàu hỏa trên VNeID

Bước 1: Mở ứng dụng VNeID, gõ “giao” vào ô tìm kiếm rồi chọn “Dịch vụ giao thông”.

Bước 2: Đồng ý chia sẻ thông tin và nhập mã bảo vệ (Passcode). Hệ thống sẽ chuyển sang Nền tảng giao thông tập trung.

Bước 3: Chọn mục “Tàu hỏa”, nhập ga đi, ga đến, ngày khởi hành và số người đi. Nếu cần vé khứ hồi thì chọn thêm ngày về.

Bước 4: Xem danh sách chuyến tàu, gồm giờ chạy, số chỗ còn trống và giá vé, để so sánh rồi chọn chuyến phù hợp.

Bước 5: Chọn toa, chọn vị trí ngồi trên sơ đồ và nhập thông tin người đi tàu.

Bước 6: Kiểm tra lại đơn hàng, đồng ý với điều khoản dịch vụ rồi thanh toán. Vé điện tử sẽ được lưu ở mục “Vé của tôi”.

Sau khi chọn chuyến và chỗ ngồi, người mua phải thanh toán xong trong vòng 10 phút. Vì vậy, bạn nên mở sẵn ứng dụng ngân hàng hoặc để sẵn thẻ trước khi bắt đầu đặt vé. Bạn cũng nên cập nhật VNeID lên phiên bản mới nhất và chỉ thao tác trong ứng dụng chính thức, không bấm vào đường link lạ tự xưng là hỗ trợ mua vé.

Nền tảng giao thông tập trung trên VNeID được triển khai thí điểm từ ngày 14/09/2026. Trên nền tảng này, người dùng đã có thể tìm, so sánh giá, đặt và quản lý vé máy bay của Vietnam Airlines, Vietjet Air và Sun PhuQuoc Airways. Nền tảng cũng lưu vé điện tử, theo dõi lịch sử hành trình và chi phí đi lại, đồng thời tra cứu được các bãi đỗ xe có thu phí tự động của VETC và Viettel ePass.

Ở TP.HCM, từ ngày 15/10/2026, hành khách đi tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên có thể mua vé lượt, vé ngày hoặc vé tháng qua VNeID, rồi dùng vé điện tử để qua cổng soát vé.

Theo kế hoạch, Nền tảng giao thông tập trung sẽ tiếp tục được thử nghiệm, đánh giá và hoàn thiện đến tháng 3/2027. Sau đó, hệ thống được định hướng mở rộng sang xe khách liên tỉnh, tàu thủy và xe công nghệ. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Công an đưa vé ô tô, tàu hỏa và tàu thủy lên VNeID trong quý IV/2026.

Khi có thêm vé tàu hỏa, người dùng VNeID có thể đặt vé, thanh toán và quản lý hành trình trên cùng một ứng dụng. Nếu bạn sắp đi tàu, hãy kiểm tra tài khoản đã định danh mức 2 chưa và cập nhật ứng dụng để dùng thử.