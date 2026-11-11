Công an lưu ý với tất cả người dân: Tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID không phải là một tài khoản ngân hàng mới

Tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID giúp người dân tiếp nhận các khoản hỗ trợ, lương hưu, trợ cấp và các chế độ an sinh xã hội qua hình thức chuyển khoản. Để sử dụng tiện ích này, người dân cần nắm rõ điều kiện, cách thức tích hợp cũng như những lưu ý để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng lừa đảo.

Theo Nghị định số 320/2026/NĐ-CP ngày 13/8/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2024/NĐ-CP về định danh và xác thực điện tử, có hiệu lực từ ngày 28/9/2026, tài khoản hưởng an sinh xã hội được bổ sung trong hệ thống định danh điện tử.

Đây là thông tin định danh trên ứng dụng VNeID, cho phép người dân tích hợp tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động để tiếp nhận các khoản hỗ trợ, lương hưu, trợ cấp và các khoản kinh phí hợp pháp khác.

Cần lưu ý, tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID không phải là một tài khoản ngân hàng mới mà là tiện ích cho phép người dân lựa chọn tài khoản chính chủ để tiếp nhận các khoản chi trả chính sách.

Công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đang hoạt động có thể tích hợp tài khoản thanh toán trên ứng dụng VNeID và lựa chọn tài khoản phù hợp để nhận các khoản chi trả an sinh xã hội.

Tài khoản được lựa chọn phải là tài khoản chính chủ, có thông tin trùng khớp với thông tin định danh điện tử. Theo quy định, mỗi cá nhân chỉ được tích hợp một trong ba loại tài khoản gồm: tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động để sử dụng làm tài khoản hưởng an sinh xã hội.

Việc tích hợp giúp xác thực thông tin người thụ hưởng, hạn chế sai sót trong quá trình chuyển tiền, đồng thời góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, giảm thời gian đi lại và tạo thuận lợi cho người dân khi tiếp nhận các chế độ an sinh xã hội.

Đáng chú ý, việc tạo lập tài khoản hưởng an sinh xã hội không phải là điều kiện bắt buộc để người dân được hưởng các chế độ, chính sách. Trường hợp người thụ hưởng chưa tạo lập tài khoản và chưa có văn bản ủy quyền tiếp nhận, việc chi trả vẫn được thực hiện bằng các hình thức khác theo quy định hiện hành.

Các bước tích hợp tài khoản trên VNeID

Để tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội, người dân thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Cập nhật ứng dụng VNeID lên phiên bản mới nhất và đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Bước 2: Tại màn hình chính, chọn mục "Ví giấy tờ", tiếp tục chọn "Tích hợp giấy tờ", "Tạo mới yêu cầu" và lựa chọn loại thông tin "Tài khoản thanh toán".

Bước 3: Lựa chọn ngân hàng hoặc nhà cung cấp dịch vụ tương ứng, nhập số tài khoản, số thẻ hoặc thông tin ví điện tử theo hướng dẫn. Sau đó, kiểm tra lại thông tin và gửi yêu cầu tích hợp.

Bước 4: Sau khi yêu cầu được phê duyệt, truy cập mục "Ví giấy tờ", chọn "Tài khoản thanh toán". Danh sách các tài khoản đã tích hợp sẽ được hiển thị. Tại tài khoản muốn sử dụng, chọn "Chọn làm TK hưởng ASXH" và thực hiện xác thực theo yêu cầu của ứng dụng.

Bước 5: Để kiểm tra kết quả, đăng nhập VNeID, chọn mục "An sinh xã hội", tiếp tục chọn "Tài khoản hưởng ASXH". Thông tin tài khoản đã được lựa chọn sẽ hiển thị trên ứng dụng.

Người dân cũng có thể thay đổi tài khoản hưởng an sinh xã hội bằng cách lựa chọn một tài khoản thanh toán khác đã được tích hợp và thực hiện lại thao tác xác nhận theo hướng dẫn.

Bên cạnh những tiện ích thiết thực, việc triển khai tài khoản hưởng an sinh xã hội cũng có thể bị các đối tượng xấu lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng thường giả danh cán bộ Công an, cán bộ bảo hiểm xã hội hoặc cơ quan chức năng, gọi điện thông báo người dân chưa tích hợp tài khoản hoặc cần cập nhật thông tin để nhận tiền hỗ trợ, lương hưu, trợ cấp.

Sau đó, chúng yêu cầu người dân cung cấp mã OTP, mật khẩu, passcode, truy cập đường link lạ hoặc cài đặt ứng dụng giả mạo nhằm chiếm quyền kiểm soát tài khoản và tài sản.

Trước tình hình trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân:

- Chỉ thực hiện tích hợp tài khoản trực tiếp trên ứng dụng VNeID chính thức, không truy cập các đường link lạ do người không quen biết gửi đến.

- Tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP, passcode hoặc thông tin đăng nhập tài khoản cho bất kỳ ai.

- Không chuyển tiền cho các đối tượng tự xưng là cán bộ hỗ trợ đăng ký, xác thực hoặc kích hoạt tài khoản hưởng an sinh xã hội.

- Chủ động kiểm tra thông tin tài khoản đã tích hợp.

- Khi phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc nghi vấn bị lừa đảo, cần liên hệ ngay với ngân hàng, nhà cung cấp dịch vụ hoặc cơ quan Công an để được hỗ trợ, xử lý.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ