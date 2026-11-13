Người dùng Facebook chú ý thông báo mới nhất của công an

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Đà Nẵng đã phát đi cảnh báo về thủ đoạn chiếm quyền tài khoản Facebook thông qua các đường link giả mạo tài liệu học tập.

Theo thông tin từ cơ quan công an, em A.T. mới đây truy cập một đường link được chia sẻ trên Facebook với nội dung “Tổng ôn kiến thức môn Địa lý lớp 12” để tìm tài liệu phục vụ học tập. Tuy nhiên, sau khi nhấn vào đường link, website yêu cầu đăng nhập tài khoản Facebook nhưng không cung cấp nội dung học tập như quảng cáo.

Công an vừa thông tin về thủ đoạn chiếm quyền Facebook tinh vi với mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tiền. (Ảnh: Huỳnh Duy)

Sau đó, tài khoản Facebook của A.T. xuất hiện dấu hiệu bị người khác đăng nhập và sử dụng danh nghĩa cá nhân để nhắn tin với mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tiền. Rất may, chưa có ai trở thành nạn nhân của thủ đoạn này.

Phát hiện bất thường, A.T. nhanh chóng đăng xuất tài khoản khỏi các thiết bị và đổi mật khẩu, cho rằng sự việc đã được xử lý. Tuy nhiên, đến ngày 8-11-2026, em tiếp tục nhận được tin nhắn đe dọa từ các đối tượng. Đáng chú ý, những người này còn sử dụng hình ảnh cá nhân của em để chỉnh sửa, gây áp lực, ảnh hưởng đến tâm lý và danh dự của nạn nhân.

Từ vụ việc trên, Công an TP Đà Nẵng nhận định, các đối tượng đang lợi dụng nhu cầu tìm kiếm tài liệu học tập, đề thi, đề cương ôn tập miễn phí để giăng bẫy người dùng. Thông qua các đường link được chia sẻ trên mạng xã hội, chúng dẫn dụ nạn nhân truy cập website giả mạo, sau đó yêu cầu cung cấp thông tin đăng nhập tài khoản Facebook.

Khi có được thông tin, các đối tượng có thể chiếm quyền kiểm soát tài khoản, mạo danh chủ tài khoản nhắn tin vay tiền, lừa đảo người thân, bạn bè. Không dừng lại ở đó, hình ảnh và thông tin cá nhân bị thu thập còn có thể bị khai thác để đe dọa, gây sức ép hoặc phục vụ những hành vi vi phạm pháp luật khác.

Để phòng tránh, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo học sinh, sinh viên không tùy tiện truy cập các đường link lạ, kể cả những đường link được giới thiệu là tài liệu học tập, đề thi hay đề cương ôn tập miễn phí. Người dùng tuyệt đối không cung cấp mật khẩu Facebook, mã OTP hoặc thông tin cá nhân trên các website không rõ nguồn gốc; chỉ đăng nhập thông qua ứng dụng hoặc địa chỉ chính thức của nền tảng.

Bên cạnh đó, người dùng cần kích hoạt xác thực hai yếu tố, thường xuyên kiểm tra lịch sử đăng nhập và đăng xuất khỏi những thiết bị không nhận diện. Khi phát hiện tài khoản có dấu hiệu bị chiếm quyền, cần nhanh chóng sử dụng các kênh chính thức để khôi phục tài khoản, đổi mật khẩu email liên kết và kiểm tra các thiết bị đang đăng nhập.

Đặc biệt, nếu bị đe dọa, sử dụng hình ảnh cá nhân để chỉnh sửa, phát tán hoặc tống tiền, nạn nhân không nên làm theo yêu cầu hay chuyển tiền cho đối tượng. Thay vào đó, cần lưu giữ toàn bộ tin nhắn, hình ảnh, đường link và thông tin tài khoản liên quan làm bằng chứng, đồng thời trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ, xử lý.