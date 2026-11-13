Khoai Lang Thang công chiếu MV quay bằng OPPO Find X10 Pro Max

‏Giữa những dãy núi hùng vĩ tại Ladakh, Ấn Độ, Khoai Lang Thang xuất hiện với tinh thần tự do khám phá, hình ảnh vốn rất quen thuộc với khán giả qua các vlog du lịch nhiều năm qua. Lần này, khung cảnh hoang sơ ấy xuất hiện trọn vẹn trong MV "Chạy Về Ánh Dương". Tại buổi công chiếu ngày 7/11, nam vlogger cũng có dịp giao lưu cùng người hâm mộ, chia sẻ về sản phẩm mới đánh dấu một chặng đường đáng nhớ trong hành trình sáng tạo của mình.

Khoai Lang Thang tại buổi công chiếu MV "Chạy Về Ánh Dương" diễn ra ngày 7/11 tại Thiso Mall Sala, TP.HCM.

‏‏"Chạy Về Ánh Dương" là ca khúc gắn với cột mốc kỷ niệm 10 năm hành trình lang thang của travel vlogger Khoai Lang Thang. MV kể về câu chuyện của một người tiếp tục đi tìm con đường riêng, dù phía trước có thể là những vùng đất đẹp đẽ hay những điều chưa biết trước. Tinh thần khám phá vốn quen thuộc trong các vlog của anh nay được kể qua ngôn ngữ âm nhạc đầy cảm xúc. Điểm thú vị nhất là toàn bộ những thước phim mang cảm hứng dịch chuyển này được ghi hình hoàn toàn bằng OPPO Find X10 Pro Max, mở ra góc nhìn mới về sự linh hoạt của thiết bị di động trong sáng tạo nội dung chuyên nghiệp. ‏

‏Trợ thủ phía sau những thước phim của Khoai Lang Thang ‏

‏Khi ghi hình giữa thiên nhiên rộng lớn, việc thay đổi góc nhìn linh hoạt là một yếu tố quan trọng quyết định nhịp điệu câu chuyện. Một cú bấm máy góc siêu rộng có thể bắt trọn sự khoáng đạt của đất trời, đặt nhân vật giữa thiên nhiên, trong khi tiêu cự hẹp hơn lại thu trọn cảm xúc hay một chi tiết đắt giá từ xa. Đó cũng chính là ngôn ngữ hình ảnh thường xuyên xuất hiện trong MV "Chạy Về Ánh Dương". Để chinh phục nhiều bối cảnh từ toàn cảnh đến cận cảnh, OPPO Find X10 Pro Max mang đến giải pháp trọn vẹn hơn nhờ hệ thống ba camera Hasselblad 200MP. Sự kết hợp mượt mà giữa ống kính góc siêu rộng, camera chính và camera tele giúp việc chuyển đổi góc máy trở nên tự nhiên, bao quát được không gian hoang sơ mà vẫn giữ trọn nét chân thực trong từng chi tiết.‏

‏OPPO Find X10 Pro Max được lựa chọn làm thiết bị ghi hình cho toàn bộ MV "Chạy Về Ánh Dương".‏

‏Bên cạnh đó, điều kiện ánh sáng ngoài trời thay đổi liên tục tại vùng cao nguyên cũng được hỗ trợ xử lý nhờ camera chính sở hữu dải tương phản động 17EV. Công nghệ này giúp cân bằng tốt giữa vùng sáng rực rỡ và vùng tối, giữ lại chi tiết mây trời mà không làm mất đi độ sâu của chủ thể. Kết hợp cùng khả năng quay video 4K 120fps và chống rung đường chân trời, thiết bị mở rộng lựa chọn sáng tạo cho các thước phim chuyển động, giúp những cú máy di chuyển đạt độ ổn định cao và đáp ứng nhu cầu ghi hình thực tế của nhà sáng tạo nội dung.‏

‏Từ màn ảnh MV đến hành trình khám phá Find X10 Series‏

‏Từ những khung hình trong MV của Khoai Lang Thang, câu chuyện sáng tạo bằng smartphone tiếp tục được nối dài tại không gian trải nghiệm OPPO Find X10 Series. Mang tinh thần du lịch trải nghiệm (Lifestyle Travel), khu vực trưng bày được thiết kế như một hành trình dịch chuyển thu nhỏ, dẫn dắt người tham dự bước qua nhiều bối cảnh khác nhau để tự tay khám phá sức mạnh nhiếp ảnh di động. ‏

‏Không gian trải nghiệm OPPO Find X10 Series được thiết kế theo concept Lifestyle Travel với ba khu vực: toa tàu, đồng cỏ lau 360 độ và cả cắm trại.‏

‏Hành trình mở ra tại trạm toa tàu, nơi khách tham dự có thể trực tiếp thử nghiệm khả năng quay video chống rung trong không gian mô phỏng chuyển động, gợi nhắc đến những chuyến đi dài ngày trên các cung đường. Rời khỏi toa tàu, người dùng bước vào trạm cỏ lau 360 độ, tận dụng khả năng quay video 4K 120fps để tạo nên những thước phim chuyển động chậm uyển chuyển. Tiến sâu hơn vào không gian, trạm camping mang đến bối cảnh glamping gần gũi, là nơi phù hợp để khám phá sự linh hoạt của hệ thống ba camera Hasselblad 200MP qua các góc chụp phong cảnh và chân dung. Khép lại hành trình là khu vực trưng bày hệ sinh thái OPPO cùng các hoạt động tương tác để khách tham quan tìm hiểu thêm về thiết bị.‏

‏Không gian camping tạo bối cảnh để khách tham dự khám phá khả năng chụp phong cảnh và chân dung với hệ thống ba camera Hasselblad 200MP.‏

‏Từ những thước phim hùng vĩ giữa thiên nhiên của Khoai Lang Thang cho đến không gian trải nghiệm thực tế tại Thiso Mall Sala, sự kiện OPPO Find X10 Series kết nối câu chuyện sáng tạo nội dung với trải nghiệm công nghệ thực tế, để người dùng tự mình khám phá khả năng lưu giữ thế giới qua góc nhìn riêng, đúng với tinh thần "Thật Như Mắt Thấy".‏