Mua 2 tờ vé số 355.000 đồng, cặp vợ chồng trúng 2 giải độc đắc 35,5 tỷ đồng

Đầu tháng 11 vừa qua, một cặp vợ chồng tại Hàn Quốc đã gặp vận may hiếm có khi cùng trúng giải độc đắc xổ số với tổng giá trị 2 tỷ won (khoảng 35,5 tỷ đồng). Điều đặc biệt là cả hai mua vé số cùng nhau, mỗi người 1 tấm và bất ngờ phát hiện cả hai đều trúng giải cao nhất.

Câu chuyện được đăng tải trên website của Công ty Xổ số Dong Hang vào ngày 10/11 cho biết: Cặp vợ chồng này là chủ nhân của giải độc đắc trong kỳ quay số thứ 70 của loại vé cào Speetto 2000, công bố kết quả vào ngày 6/11.

Chia sẻ về hành trình trúng thưởng, người chồng cho biết anh vốn có thói quen mua vé số Lotto mỗi tuần một lần. Tuy nhiên, lần này, anh quyết định mua thêm một số loại vé cào sau khi trải qua một giấc mơ đặc biệt. Trong mơ, người đàn ông thấy mình trúng giải nhất Lotto, sau đó còn tiếp tục giành giải cao nhất của Speetto.

2 tờ vé số mang về 2 giải độc đắc cho cặp vợ chồng

Ngày hôm sau, anh kể lại giấc mơ cho vợ nghe và cả hai quyết định cùng đến một điểm bán vé số để thử vận may. Tổng cộng, họ chi 20.000 won (khoảng 355.000 đồng) để mua các loại vé Lotto, Speetto 1000 và Speetto 2000. Đáng chú ý, ngày đi mua vé cũng là dịp 2 vợ chồng tham gia một buổi lễ tưởng nhớ tổ tiên. Người đàn ông cho biết anh đã thành kính thắp hương, cầu mong tổ tiên phù hộ và che chở cho gia đình.

Đến tối hôm sau, hai vợ chồng vừa ăn tối vừa cùng kiểm tra những tấm vé đã mua. Bất ngờ lớn xảy ra khi anh phát hiện tấm vé mình vừa kiểm tra trúng giải độc đắc trị giá 1 tỷ won (khoảng 17,75 tỷ đồng). Quá bất ngờ trước kết quả này, anh lập tức đưa tấm vé cho vợ xem. Ban đầu, người vợ thậm chí còn không tin những gì đang xảy ra.

Tuy nhiên, vì hai người cùng mua vé số, anh bắt đầu nghĩ rằng tấm vé còn lại trong tay vợ mình cũng có thể mang đến một kết quả đặc biệt. Người vợ nhanh chóng kiểm tra và không lâu sau, cả hai tiếp tục vỡ òa khi phát hiện tấm vé của cô cũng trúng giải nhất trị giá 1 tỷ won (khoảng 17,75 tỷ đồng).

Như vậy, chỉ với một lần mua vé, cặp đôi đã sở hữu tổng giải thưởng lên tới 2 tỷ won (khoảng 35,5 tỷ đồng), biến giấc mơ trúng số mà anh từng kể với vợ trở thành hiện thực theo cách không ai ngờ tới.

Chia sẻ sau khi biết tin, anh cho biết bản thân vẫn chưa hết bàng hoàng vì giấc mơ của mình lại trở thành sự thật và mang đến may mắn lớn đến vậy. Người đàn ông khẳng định cả hai sẽ trân trọng cơ hội này, đồng thời tiếp tục sống chăm chỉ và có trách nhiệm như trước đây.

Về kế hoạch sử dụng khoản tiền thưởng, anh tiết lộ việc đầu tiên mà hai vợ chồng muốn làm là thanh toán các khoản vay đang có. Sau khi giải quyết xong nghĩa vụ tài chính, họ sẽ cân nhắc và lên kế hoạch sử dụng số tiền còn lại một cách cẩn trọng, thay vì vội vàng đưa ra quyết định ngay sau khi nhận thưởng.

(Nguồn: Chosun)