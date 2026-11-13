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Trần Thị Lắm chuyển khoản 13.000.000 đồng vào tài khoản của Nguyễn Hoàng Tâm cùng quê An Giang: Công an rà soát, xác minh giao dịch

| | Sống

Trần Thị Lắm chuyển khoản 13.000.000 đồng vào tài khoản của Nguyễn Hoàng Tâm cùng quê An Giang: Công an rà soát, xác minh giao dịch

Tài khoản ngân hàng bất ngờ nhận được 13.000.000 đồng từ người lạ, người đàn ông ở An Giang đã chủ động đến Công an trình báo, nhờ xác minh người chuyển để hoàn trả số tiền.

Theo thông tin từ Công an xã Cù Lao Giêng, ngày 13/11/2026, anh Nguyễn Hoàng Tâm, trú tại ấp Tấn Thuận, xã Cù Lao Giêng, phát hiện tài khoản ngân hàng cá nhân nhận được 13.000.000 đồng từ một tài khoản không rõ người gửi, không có nội dung giao dịch cụ thể. Lo ngại đây có thể là thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng hoặc khoản tiền của người khác vô tình chuyển nhầm, anh Tâm đã đến trụ sở Công an xã trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh người chuyển tiền để hoàn trả.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Công an xã Cù Lao Giêng đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ phối hợp với ngân hàng liên quan tra soát giao dịch, xác minh thông tin chủ tài khoản gửi tiền.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định người chuyển nhầm là chị Trần Thị Lắm, trú tại xã Vĩnh Thạnh Trung, tỉnh An Giang. Sau khi đối chiếu giấy tờ tùy thân và lịch sử giao dịch ngân hàng, Công an xã hướng dẫn anh Tâm thực hiện thủ tục chuyển trả toàn bộ 13.000.000 đồng cho chị Lắm.

Qua vụ việc, Công an xã Cù Lao Giêng khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ số tài khoản, tên ngân hàng và thông tin người thụ hưởng trước khi xác nhận giao dịch chuyển tiền trực tuyến.

Đối với trường hợp bất ngờ nhận được tiền từ tài khoản lạ mà không rõ lý do, người dân không nên tự ý sử dụng hoặc chuyển trả theo yêu cầu của người không quen biết, đặc biệt khi được hướng dẫn truy cập các đường link lạ. Thay vào đó, cần liên hệ ngân hàng hoặc đến cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, xử lý theo quy định, tránh nguy cơ bị lợi dụng vào các hành vi lừa đảo.

(Theo Công an tỉnh An Giang)

Lê Anh

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