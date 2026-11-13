Vì sao nhiều gia đình quay lại dùng mỡ lợn? Hóa ra có 5 lý do đáng để cân nhắc

Mỡ lợn từng là nguyên liệu quen thuộc trong căn bếp của nhiều gia đình Việt. Tuy nhiên, do lo ngại về hàm lượng chất béo bão hòa và những ảnh hưởng đối với sức khỏe tim mạch, không ít gia đình đã dần loại bỏ mỡ lợn khỏi thực đơn, thay thế bằng dầu thực vật.

Gần đây, nhiều gia đình lại có xu hướng quay trở lại sử dụng mỡ lợn trong chế biến món ăn. Theo Nourished With Nature và Sparrow Hill Farm (Mỹ), nguyên liệu truyền thống này có một số ưu điểm đáng chú ý về thành phần dinh dưỡng, khả năng chịu nhiệt và hương vị. Dưới đây là 5 lý do khiến mỡ lợn được nhiều người cân nhắc sử dụng trở lại.

5 lý do khiến mỡ lợn được nhiều người quan tâm trở lại

1. Chứa cả chất béo có lợi

Mỡ lợn (Ảnh: Mashed)

Nhiều người cho rằng mỡ lợn chỉ chứa chất béo bão hòa, nhưng thực tế thành phần của nó đa dạng hơn. Mỡ lợn chứa cả chất béo bão hòa, chất béo không bão hòa đơn và không bão hòa đa. Trong đó, axit oleic là một thành phần đáng chú ý của nhóm chất béo không bão hòa đơn.

Theo dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) , trong 100g mỡ lợn có khoảng 39% chất béo bão hòa, 45% chất béo không bão hòa đơn và 16% chất béo không bão hòa đa.

Chất béo không bão hòa là loại chất béo có lợi cho sức khỏe. Loại chất béo này có nhiều trong cá hồi, cá thu và các loại hạt. Tuy nhiên, việc chứa chất béo không bão hòa không có nghĩa ăn nhiều mỡ lợn sẽ tốt cho tim. Hiệp hội Tim mạch Mỹ vẫn khuyến nghị hạn chế chất béo bão hòa, ưu tiên sử dụng các nguồn chất béo không bão hòa để bảo vệ sức khỏe tim mạch.

2. Nguyên chất, ít qua chế biến, không cần thêm phụ gia

Mỡ lợn được tạo ra bằng cách đun nóng phần mỡ của con lợn để chất béo chảy ra, sau đó lọc bỏ phần tóp mỡ. Theo Sparrow Hill Farm , mỡ lợn nguyên chất được chế biến theo cách truyền thống không cần bổ sung các thành phần hay chất phụ gia khác.

Đây là một trong những lý do nguyên liệu này được quan tâm trong xu hướng lựa chọn thực phẩm ít qua chế biến.

Tuy nhiên, cần phân biệt mỡ lợn nguyên chất với các sản phẩm đã được pha trộn hoặc xử lý công nghiệp.

Thắng mỡ lợn (Ảnh: Serious Eats)

3. Có thể sử dụng để chiên, xào ở nhiệt độ tương đối cao

Một ưu điểm khác của mỡ lợn là khả năng sử dụng trong nhiều phương pháp nấu nướng. Theo Nourished With Nature , mỡ lợn có điểm bốc khói khoảng 188 độ C, vì vậy có thể dùng để chiên trứng, xào rau hoặc chế biến các món rán.

Tuy nhiên, không nên cho rằng mỡ lợn chịu nhiệt tốt hơn tất cả các loại dầu thực vật. Khi nấu ăn, cần tránh để mỡ quá nóng đến mức bốc khói hoặc sử dụng đi sử dụng lại nhiều lần.

4. Giúp món ăn có hương vị và kết cấu hấp dẫn

Mỡ lợn có hương vị tương đối nhẹ, vì vậy có thể kết hợp với nhiều nguyên liệu mà không làm thay đổi quá nhiều mùi vị của món ăn. Theo Sparrow Hill Farm , nguyên liệu này được sử dụng để làm các món chiên, bánh nướng và bột bánh.

Mỡ lợn có thể giúp một số loại bánh có kết cấu giòn, xốp hơn, đồng thời tạo độ hấp dẫn cho những món chiên rán. Đây cũng là lý do mỡ lợn vẫn có vị trí trong nhiều công thức nấu ăn truyền thống.

5. Tiết kiệm và tận dụng nguyên liệu sẵn có

Thịt mỡ lợn (Ảnh: Ancestral Kitchen)

Theo Nourished With Nature , mỡ lợn có thể là lựa chọn kinh tế khi được chế biến từ nguồn mỡ lợn sẵn có tại địa phương. Thay vì bỏ đi phần mỡ trong quá trình sơ chế thịt, nhiều gia đình có thể tận dụng để thắng mỡ phục vụ nấu ăn.

Cách làm này giúp sử dụng nguyên liệu hiệu quả hơn. Tuy nhiên, mức độ tiết kiệm còn phụ thuộc vào giá mỡ lợn và các loại dầu ăn tại từng thời điểm.

Ăn mỡ lợn thế nào để không ảnh hưởng đến sức khỏe?

Dù có những ưu điểm nhất định, mỡ lợn vẫn là thực phẩm giàu năng lượng và chứa lượng chất béo bão hòa đáng kể. Do đó, điểm then chốt khi dùng mỡ lợn đó là ăn ở mức vừa phải.

Thay vì sử dụng mỡ lợn thường xuyên với lượng lớn, có thể dùng một lượng phù hợp trong một số món ăn, đồng thời kết hợp đa dạng các nguồn chất béo. Đặc biệt, không nên xem mỡ lợn là thực phẩm giúp giảm cholesterol, phòng bệnh tim hay bổ sung vitamin D hiệu quả chỉ dựa trên những lời quảng bá.

Điều quan trọng vẫn là duy trì chế độ ăn cân đối, hạn chế tổng lượng chất béo bão hòa và lựa chọn phương pháp chế biến phù hợp.

Nguồn: Nourished With Nature, Sparrow Hill Farm