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5 cách phòng viêm xoang trở nặng khi giao mùa

| | Sống

Khi thời tiết giao mùa, độ ẩm và nhiệt độ thay đổi thất thường làm gia tăng nguy cơ viêm mũi xoang cấp tái phát. Bệnh gây ra các triệu chứng khó chịu như nghẹt mũi, chảy nước mũi, đau nhức vùng mặt, nhức đầu và mệt mỏi, ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày.

5 cách phòng viêm xoang trở nặng khi giao mùa- Ảnh 1.

Giữ ấm cơ thể, đặc biệt vùng cổ, mũi và tai khi trời lạnh

Khi thời tiết trở lạnh vào sáng sớm và đêm, việc giữ ấm cơ thể, đặc biệt vùng cổ, mũi họng là yếu tố quan trọng giúp hạn chế nguy cơ viêm nhiễm. Người dân nên đeo khẩu trang thường xuyên khi đi ngoài đường, đặc biệt vào thời điểm sáng sớm và tối muộn, giữ ấm vùng cổ, mặc áo khoác khi ra ngoài để tránh nhiễm không khí lạnh.

Giữ ẩm cho mũi

5 cách phòng viêm xoang trở nặng khi giao mùa- Ảnh 2.

Không khí khô có thể làm khô xoang mũi dễ dẫn đến viêm nhiễm, dùng máy tạo độ ẩm làm ẩm không khí có thể ngăn ngừa viêm xoang. Vệ sinh máy tạo độ ẩm kỹ lưỡng và thường xuyên để giữ cho máy không bị bẩn, vì hơi nước bị bẩn có thể thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn và nấm mốc. Bạn nên đổ hết nước trong bình và làm khô tất cả các bề mặt của máy tạo độ ẩm mỗi ngày một lần, có thể dùng nước cất (tinh khiết) để tránh vi khuẩn.

Uống nhiều nước

Để giảm nguy cơ phát triển bệnh viêm xoang hoặc giảm các triệu chứng viêm xoang ban đầu, bạn nên bổ sung nước và uống nhiều nước trong ngày. Nước giúp dẫn lưu mũi và giữ cho mũi xoang thông thoáng. Lượng nước thích hợp cũng làm cho chất nhầy loãng và thoát dễ hơn, giảm cảm giác khó chịu và dễ thở hơn.

Tăng sức đề kháng cho cơ thể

5 cách phòng viêm xoang trở nặng khi giao mùa- Ảnh 3.

Duy trì lối sống lành mạnh với chế độ dinh dưỡng đủ chất, ngủ đủ giấc và tập thể dục đều đặn giúp tăng cường sức đề kháng của cơ thể. Ngoài ra, hạn chế ăn đồ lạnh, uống nước đá, tăng cường bổ sung các thực phẩm giàu vitamin C trong thời điểm giao mùa như cam, quýt, ổi, bưởi... là phương pháp hỗ trợ hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả.

Vệ sinh mũi hàng ngày

Rửa mũi là biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả trong việc loại bỏ dịch nhầy, bụi bẩn và các tác nhân gây kích ứng ra khỏi mũi xoang. Người dân nên rửa mũi bằng nước muối sinh lý khi có triệu chứng hắt hơi, chảy dịch mũi, ngạt mũi, hoặc sau khi tiếp xúc với môi trường ô nhiễm.

Nguồn: Tổng hợp

Lâm An

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