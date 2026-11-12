Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an rà soát, xác minh giao dịch chuyển khoản 69,8 triệu đồng của Nguyễn Thị Kim Chi SN 1985

| | Sống

Sau khi chuyển khoản nhầm 69,8 triệu đồng, chị Nguyễn Thị Kim Chi đã được Công an xã Đất Nhau, thành phố Đồng Nai, hỗ trợ giải quyết vụ việc và nhận lại số tiền.

Ngày 27/10/2026, chị Nguyễn Thị Kim Chi (SN 1985, trú tại thôn 1, xã Đak Nhau, thành phố Đồng Nai), đại diện Công ty TNHH Tổng hợp Kim Chi Cao Nguyên, không may chuyển nhầm 69,8 triệu đồng vào tài khoản cá nhân của người khác. Ngay sau khi phát hiện sự việc, chị Chi đã đến Công an xã Đak Nhau trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh và tìm cách nhận lại số tiền.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Đak Nhau đã hướng dẫn chị Chi thực hiện các thủ tục cần thiết, đồng thời phối hợp xác minh, giải quyết vụ việc theo quy định. Với tinh thần trách nhiệm và sự tận tình, lực lượng công an đã hỗ trợ chị Chi nhận lại đầy đủ số tiền 69,8 triệu đồng.

Công an rà soát, xác minh giao dịch chuyển khoản 69,8 triệu đồng của Nguyễn Thị Kim Chi SN 1985 - Ảnh 1.

Công an xã Đak Nhau, thành phố Đồng Nai đã kịp thời hỗ trợ chị Chi nhận lại số tiền 69,8 triệu đồng.

Ngày 28/10/2026, sau khi nhận lại tiền, chị Chi đã viết thư gửi Công an xã Đak Nhau, bày tỏ lòng biết ơn đối với tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ đã quan tâm, tận tình hỗ trợ mình trong quá trình giải quyết sự việc.

Sự hỗ trợ kịp thời, thiết thực của Công an xã Đak Nhau không chỉ giúp người dân bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, tận tụy vì nhân dân phục vụ.

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản và số tiền trước khi xác nhận giao dịch chuyển khoản. Trường hợp không may chuyển nhầm, người dân nên nhanh chóng liên hệ ngân hàng để được hướng dẫn, đồng thời trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ xác minh, giải quyết theo quy định của pháp luật.

(Theo Công an Thành phố Đồng Nai)

Lê Anh

Việt Nam hàng ngày

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sông Mã sắp “đón” cây cầu được đầu tư 61 tỷ đồng trong sự mong mỏi của đông đảo người dân: Dài hơn 145 m, rộng 8 m với 2 làn xe, một tập đoàn tỷ USD đóng góp hơn 1/3 vốn

Sông Mã sắp “đón” cây cầu được đầu tư 61 tỷ đồng trong sự mong mỏi của đông đảo người dân: Dài hơn 145 m, rộng 8 m với 2 làn xe, một tập đoàn tỷ USD đóng góp hơn 1/3 vốn Nổi bật

Cựu sinh viên Bách Khoa SN 1982 thành PGS nổi tiếng thế giới, làm việc với Rolls-Royce, Cơ quan Vũ trụ châu Âu song luôn hướng về công nghiệp Việt Nam

Cựu sinh viên Bách Khoa SN 1982 thành PGS nổi tiếng thế giới, làm việc với Rolls-Royce, Cơ quan Vũ trụ châu Âu song luôn hướng về công nghiệp Việt Nam Nổi bật

Trường công xịn sò chưa ra mắt đã khiến hội phụ huynh TP.HCM "sốt rần rần": Nhìn không thua gì trường quốc tế

Trường công xịn sò chưa ra mắt đã khiến hội phụ huynh TP.HCM "sốt rần rần": Nhìn không thua gì trường quốc tế

12:55 , 12/11/2026
Cùng là uống trà nhưng nghiên cứu trên gần 486.000 người phát hiện: Uống loại trà này giảm nguy cơ mắc bệnh mạch máu

Cùng là uống trà nhưng nghiên cứu trên gần 486.000 người phát hiện: Uống loại trà này giảm nguy cơ mắc bệnh mạch máu

12:15 , 12/11/2026
Loài cá nhiều người chê "nhớt" không ngờ cực bổ, được ví như "nhân sâm dưới nước"

Loài cá nhiều người chê "nhớt" không ngờ cực bổ, được ví như "nhân sâm dưới nước"

11:31 , 12/11/2026
Việt Nam có loại rau giàu kali gấp 7 lần đậu nành Nhật, ăn vào mùa đông để cấp nước, dưỡng ruột và ngăn ngừa chứng yếu chân

Việt Nam có loại rau giàu kali gấp 7 lần đậu nành Nhật, ăn vào mùa đông để cấp nước, dưỡng ruột và ngăn ngừa chứng yếu chân

11:24 , 12/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên