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Người đàn ông ở Bắc Ninh chuyển khoản 90.000.000 đồng vào tài khoản ở nước ngoài: Công an khẩn trương rà soát, xác minh giao dịch

| | Sống

Người đàn ông ở Bắc Ninh chuyển khoản 90.000.000 đồng vào tài khoản ở nước ngoài: Công an khẩn trương rà soát, xác minh giao dịch

Công an xã Bình Minh, tỉnh Quảng Ngãi đã kịp thời xác minh, phối hợp với Công an phường Tiên Du, thành phố Bắc Ninh hỗ trợ công dân nhận lại 90 triệu đồng chuyển khoản nhầm từ tháng 7/2024.

Ngày 05/11/2026, Công an xã Bình Minh tiếp nhận thông tin trao đổi từ Công an phường Tiên Du, thành phố Bắc Ninh về trường hợp ông N.S.Hoa (trú tại tổ dân phố Lũng Giang, phường Tiên Du) đề nghị hỗ trợ xác minh việc chuyển nhầm 90 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của bà T.T.T.Hằng (trú tại xã Bình Minh, tỉnh Quảng Ngãi).

Người đàn ông ở Bắc Ninh chuyển khoản 90.000.000 đồng vào tài khoản ở nước ngoài: Công an rà soát, xác minh giao dịch - Ảnh 1.

Bà Hằng hoàn trả số tiền chuyển khoản nhầm cho ông Hoa thông qua sự hỗ trợ của lực lượng Công an hai địa phương.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào tháng 7/2024. Do nhầm lẫn thông tin người nhận, ông Hoa đã chuyển số tiền 90 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của bà Hằng. Tuy nhiên, thời điểm này, bà Hằng đang lao động ở nước ngoài nên việc liên hệ, xác minh và giải quyết vụ việc gặp nhiều khó khăn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Bình Minh khẩn trương tiến hành xác minh, liên hệ với gia đình bà Hằng và được biết bà vừa trở về địa phương thăm thân. Công an xã đã chủ động gặp gỡ, làm việc với bà Hằng để làm rõ vụ việc. Qua xác minh, xác định số tiền 90 triệu đồng đã được chuyển vào tài khoản đứng tên bà Hằng; tuy nhiên, do không sử dụng tài khoản này nên bà không biết có khoản tiền được chuyển đến.

Trên cơ sở kết quả xác minh, Công an xã Bình Minh đã phối hợp chặt chẽ với Công an phường Tiên Du hỗ trợ các bên hoàn tất thủ tục chuyển trả toàn bộ số tiền 90 triệu đồng cùng khoản lãi phát sinh cho ông Hoa.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Ngãi

Theo Kim Linh

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