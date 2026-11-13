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Khu vực sắp có mưa to, mưa rào và và dông rải rác

| | Sống

Khu vực sắp có mưa to, mưa rào và và dông rải rác

Mưa lớn được dự báo xuất hiện tại nhiều khu vực từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam Bộ trong chiều tối, đêm 13/11, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 13/11, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ xuất hiện mưa rào và dông cục bộ.

Dự báo chiều tối và đêm cùng ngày, khu vực từ TP. Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Trong mưa dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Những hiện tượng này có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, gây gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Đáng chú ý, mưa lớn cục bộ có khả năng gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực sườn dốc và ngập úng ở những vùng trũng, thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá được xác định ở cấp 1.

Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Cơ quan khí tượng cũng phát đi cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên sườn dốc, khu vực suối nhỏ trong 6 giờ tới tại nhiều địa bàn thuộc TP. Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Lâm Đồng.

Cụ thể, tại TP. Đà Nẵng, các khu vực có nguy cơ gồm: Hiệp Đức, Lãnh Ngọc, Nam Trà My, Nông Sơn, Phước Trà, Quế Phước, Trà Đốc, Trà Leng, Trà Tân, Trà Tập và Trà Vân.

Tại Quảng Ngãi, cảnh báo được đưa ra đối với các xã Tây Trà, Tây Trà Bồng, Ba Vinh, Cà Đam, Măng Bút, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Hạ, Sơn Kỳ, Sơn Linh, Sơn Tây, Sơn Tây Hạ, Sơn Tây Thượng, Sơn Thủy, Thanh Bồng và Trà Bồng.

Trong khi đó, tại Lâm Đồng, các địa bàn có nguy cơ gồm: Bảo Thuận, Đắk Song, Đam Rông 2, Đam Rông 3, Đam Rông 4, Đức An, Đức Lập, Gia Hiệp, Phan Sơn, Quảng Tân, Thuận An, Tuy Đức và các phường Lâm Viên - Đà Lạt, Xuân Hương - Đà Lạt, Xuân Trường - Đà Lạt.

Theo Kim Linh

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