Các khu vực sắp có mưa to đến rất to

Miền Trung có nơi mưa trên 150mm trong 24 giờ tới

Theo cơ quan khí tượng, từ 7h đến 15h ngày 12/11, TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Một số trạm ghi nhận lượng mưa trên 150mm, gồm Tam Trà (TP Đà Nẵng) 177mm, Ba Cung (Quảng Ngãi) 182,2mm và An Hòa (Gia Lai) 164,4mm.

Từ chiều tối 12/11 đến sáng 13/11, TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 150mm. Nguy cơ xuất hiện mưa có cường độ lớn, trên 100mm trong 3 giờ.

Mưa mở rộng ra Đông Bắc Bộ và nhiều khu vực khác

Trong chiều tối và đêm 12/11, Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm.

Từ chiều tối 12/11 đến sáng 13/11, phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Cũng trong chiều tối và tối 12/11, phía Nam tỉnh Quảng Trị, Khánh Hòa, phía Đông các tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng cùng khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác. Lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Trong mưa dông, nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ chiều 13/11, mưa lớn tại khu vực Trung Bộ dự báo giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá ở cấp 1.

Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; nguy cơ lũ quét trên sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.