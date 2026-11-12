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Tuổi nghỉ hưu của người lao động thay đổi thế nào trong năm 2027?

| | Sống

Bước sang năm 2027, tuổi nghỉ hưu của người lao động làm việc trong điều kiện bình thường sẽ được điều chỉnh tăng theo lộ trình quy định, với mức tăng thêm 3 tháng đối với nam và 4 tháng đối với nữ.

Theo Tiến Đạt - Minh Khiêm

Hà Nội Mới

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