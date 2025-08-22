Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

6 thay đổi nhỏ trong bếp giúp tôi tiết kiệm cả triệu mỗi tháng và sống khỏe ở tuổi nghỉ hưu

22-08-2025 - 21:22 PM | Sống

6 thay đổi nhỏ trong bếp giúp tôi tiết kiệm cả triệu mỗi tháng và sống khỏe ở tuổi nghỉ hưu

Khi bước vào tuổi hưu, tôi mới thấy nhà bếp chính là “khoản chi ẩn” lớn nhất. Từ thực phẩm, gas, điện, cho đến những món đồ dùng tưởng nhỏ nhưng cộng dồn lại tốn kém không ít.

Sau vài tháng quan sát và thay đổi, tôi nhận ra chỉ với 6 điều chỉnh nhỏ trong căn bếp, tôi đã tiết kiệm được hơn 1 triệu đồng mỗi tháng và quan trọng hơn, bữa cơm gia đình vẫn đủ chất, thậm chí còn tốt cho sức khỏe hơn trước.

6 thay đổi nhỏ trong bếp giúp tôi tiết kiệm cả triệu mỗi tháng và sống khỏe ở tuổi nghỉ hưu- Ảnh 1.

1. Đi chợ theo danh sách – nấu vừa đủ

Trước đây tôi hay “mua dư để đó”, kết quả là nhiều loại rau héo, thịt để lâu rồi bỏ. Khi nghỉ hưu, tôi chuyển sang lên thực đơn 2 lần/tuần, viết sẵn danh sách rồi mới đi chợ.

- Mua đúng món, đúng số lượng

- Giảm tối đa đồ thừa

- Bữa nào cũng có rau, có thịt nhưng không lãng phí

Tiết kiệm: ~400.000đ/tháng từ việc không phải bỏ đi thực phẩm hỏng.

2. Sử dụng nồi, chảo tiết kiệm năng lượng

6 thay đổi nhỏ trong bếp giúp tôi tiết kiệm cả triệu mỗi tháng và sống khỏe ở tuổi nghỉ hưu- Ảnh 2.

Tôi thay chiếc nồi nhôm cũ bằng nồi inox đáy dày, giữ nhiệt tốt và nấu nhanh hơn. Đồng thời, tôi sắm một chiếc nồi áp suất điện nhỏ (khoảng 1,2 triệu đồng). Nhờ đó:

- Thịt, cá hầm nhanh, mềm

- Ít tốn gas/điện

- Giữ được nhiều dưỡng chất trong thức ăn

Tiết kiệm: 150.000–200.000đ tiền gas/điện mỗi tháng.

3. Nói không với đồ chế biến sẵn

Trước đây, tôi hay mua giò chả, đồ hộp, xúc xích để “dự phòng”. Nhưng sau khi đọc về phụ gia và muối trong thực phẩm công nghiệp, tôi quyết định hạn chế tối đa. Thay vào đó, tôi làm những món ăn đơn giản tại nhà:

- Luộc thịt, xào rau theo bữa

- Làm chả cá, chả thịt vào cuối tuần, chia nhỏ bỏ tủ đông

- Kết quả: vừa rẻ hơn, vừa ít muối và dầu mỡ.

Tiết kiệm: 300.000–400.000đ/tháng và giảm nguy cơ tăng huyết áp.

4. Tận dụng thực phẩm theo mùa

Một sai lầm của tôi là mua xoài, nho, táo quanh năm – giá lúc nào cũng cao. Sau này, tôi chuyển sang ăn trái cây theo mùa: mùa nào thức nấy, vừa rẻ vừa tươi ngon.

Ví dụ:

6 thay đổi nhỏ trong bếp giúp tôi tiết kiệm cả triệu mỗi tháng và sống khỏe ở tuổi nghỉ hưu- Ảnh 3.

- Tháng 5–7 ăn vải, nhãn

- Tháng 8–9 ăn bưởi, cam

- Mùa đông ăn quýt, táo ta

Tiết kiệm: ít nhất 200.000đ/tháng cho chi phí hoa quả.

5. Dùng nước lọc thay cho đồ uống đóng chai

Mỗi tuần, tôi từng mua 1–2 thùng nước ngọt hoặc sữa đóng hộp cho tiện. Vừa tốn tiền, vừa không tốt cho sức khỏe. Giờ tôi:

- Nấu nước lá vối, trà xanh hoặc nước chanh mật ong

- Trữ trong bình giữ nhiệt để uống cả ngày

- Kết quả: sức khỏe tiêu hóa tốt hơn, giảm đường nạp vào cơ thể.

Tiết kiệm: 250.000–300.000đ/tháng.

6. Dọn dẹp và sắp xếp bếp gọn gàng

Nghe có vẻ không liên quan đến tài chính, nhưng thật ra việc này giúp tôi nhìn rõ cái gì còn, cái gì hết, không mua nhầm hoặc mua dư.

- Các lọ gia vị được dán nhãn, sắp trên kệ

- Tủ lạnh phân ngăn: rau, thịt, đồ chín, đồ sống

- Không để đồ ăn thừa quá 2 ngày

Tiết kiệm: khoảng 100.000đ/tháng, quan trọng hơn là giảm nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Bảng chi tiêu trước và sau khi thay đổi trong bếp

Khoản chi trong bếpTrước thay đổi (VNĐ/tháng)Sau thay đổi (VNĐ/tháng)Tiết kiệm được
Thực phẩm (rau, thịt, cá)3.000.0002.600.000400.000
Gas/điện nấu ăn700.000500.000200.000
Đồ chế biến sẵn800.000400.000400.000
Hoa quả trái mùa600.000400.000200.000
Đồ uống đóng chai400.000150.000250.000
Chi phí phát sinh khác300.000200.000100.000
Tổng cộng5.800.0004.250.000~1.550.000

Kết luận

Nhiều người nghĩ muốn tiết kiệm khi nghỉ hưu là phải cắt bỏ thú vui. Nhưng tôi nhận ra, chỉ cần 6 thay đổi nhỏ trong căn bếp, tôi vừa giảm được hơn 1 triệu đồng chi phí mỗi tháng, vừa duy trì bữa cơm đủ chất, lành mạnh cho sức khỏe tuổi già.

Ở tuổi nghỉ hưu, hạnh phúc không đến từ những món ăn xa hoa, mà từ cảm giác an tâm: bếp gọn gàng, bữa cơm ấm cúng, và ví tiền không còn bị rút cạn mỗi tháng.

Thuê chỗ đậu xe hay mua chỗ đậu xe, cái nào tiết kiệm hơn? Chuyên gia chỉ rõ chủ xe phải lưu ý 1 điều quan trọng này

Theo Phương Trần

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngành học 9,5 điểm/môn chưa thể đỗ ở NEU năm 2025: Hơn 90% sinh viên ra trường có việc làm, thu nhập có thể chạm đến 600 triệu đồng/tháng

Ngành học 9,5 điểm/môn chưa thể đỗ ở NEU năm 2025: Hơn 90% sinh viên ra trường có việc làm, thu nhập có thể chạm đến 600 triệu đồng/tháng Nổi bật

Trường đầu tiên của Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn, một ngành đang hot "lên ngôi" với 28,19 điểm

Trường đầu tiên của Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn, một ngành đang hot "lên ngôi" với 28,19 điểm Nổi bật

Khách ấm ức tố shop hoa tươi Hà Nội “treo đầu dê bán thịt chó”, còn bị shop block vì… bóc phốt đúng quá!

Khách ấm ức tố shop hoa tươi Hà Nội “treo đầu dê bán thịt chó”, còn bị shop block vì… bóc phốt đúng quá!

20:59 , 22/08/2025
2 tỷ đồng nên mua chung cư hay nhà đất?

2 tỷ đồng nên mua chung cư hay nhà đất?

20:57 , 22/08/2025
Đột kích căn hộ của nữ CEO công ty mỹ phẩm, tịch thu hơn 734 tỷ đồng tiền mặt chất đống như núi, phải dùng 3 xe tải bọc thép mới chở hết

Đột kích căn hộ của nữ CEO công ty mỹ phẩm, tịch thu hơn 734 tỷ đồng tiền mặt chất đống như núi, phải dùng 3 xe tải bọc thép mới chở hết

20:29 , 22/08/2025
1/5 doanh nghiệp giảm tuyển dụng nửa cuối năm 2025: CEO coi sa thải là ‘thành tựu’ tiết kiệm, dân văn phòng và công nghệ tăng lương chậm hơn cả nghề pha chế

1/5 doanh nghiệp giảm tuyển dụng nửa cuối năm 2025: CEO coi sa thải là ‘thành tựu’ tiết kiệm, dân văn phòng và công nghệ tăng lương chậm hơn cả nghề pha chế

20:28 , 22/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên