6 thay đổi nhỏ trong bếp giúp tôi tiết kiệm cả triệu mỗi tháng và sống khỏe ở tuổi nghỉ hưu

Sau vài tháng quan sát và thay đổi, tôi nhận ra chỉ với 6 điều chỉnh nhỏ trong căn bếp, tôi đã tiết kiệm được hơn 1 triệu đồng mỗi tháng và quan trọng hơn, bữa cơm gia đình vẫn đủ chất, thậm chí còn tốt cho sức khỏe hơn trước.

1. Đi chợ theo danh sách – nấu vừa đủ

Trước đây tôi hay “mua dư để đó”, kết quả là nhiều loại rau héo, thịt để lâu rồi bỏ. Khi nghỉ hưu, tôi chuyển sang lên thực đơn 2 lần/tuần, viết sẵn danh sách rồi mới đi chợ.

- Mua đúng món, đúng số lượng

- Giảm tối đa đồ thừa

- Bữa nào cũng có rau, có thịt nhưng không lãng phí

Tiết kiệm: ~400.000đ/tháng từ việc không phải bỏ đi thực phẩm hỏng.

2. Sử dụng nồi, chảo tiết kiệm năng lượng

Tôi thay chiếc nồi nhôm cũ bằng nồi inox đáy dày, giữ nhiệt tốt và nấu nhanh hơn. Đồng thời, tôi sắm một chiếc nồi áp suất điện nhỏ (khoảng 1,2 triệu đồng). Nhờ đó:

- Thịt, cá hầm nhanh, mềm

- Ít tốn gas/điện

- Giữ được nhiều dưỡng chất trong thức ăn

Tiết kiệm: 150.000–200.000đ tiền gas/điện mỗi tháng.

3. Nói không với đồ chế biến sẵn

Trước đây, tôi hay mua giò chả, đồ hộp, xúc xích để “dự phòng”. Nhưng sau khi đọc về phụ gia và muối trong thực phẩm công nghiệp, tôi quyết định hạn chế tối đa. Thay vào đó, tôi làm những món ăn đơn giản tại nhà:

- Luộc thịt, xào rau theo bữa

- Làm chả cá, chả thịt vào cuối tuần, chia nhỏ bỏ tủ đông

- Kết quả: vừa rẻ hơn, vừa ít muối và dầu mỡ.

Tiết kiệm: 300.000–400.000đ/tháng và giảm nguy cơ tăng huyết áp.

4. Tận dụng thực phẩm theo mùa

Một sai lầm của tôi là mua xoài, nho, táo quanh năm – giá lúc nào cũng cao. Sau này, tôi chuyển sang ăn trái cây theo mùa: mùa nào thức nấy, vừa rẻ vừa tươi ngon.

Ví dụ:

- Tháng 5–7 ăn vải, nhãn

- Tháng 8–9 ăn bưởi, cam

- Mùa đông ăn quýt, táo ta

Tiết kiệm: ít nhất 200.000đ/tháng cho chi phí hoa quả.

5. Dùng nước lọc thay cho đồ uống đóng chai

Mỗi tuần, tôi từng mua 1–2 thùng nước ngọt hoặc sữa đóng hộp cho tiện. Vừa tốn tiền, vừa không tốt cho sức khỏe. Giờ tôi:

- Nấu nước lá vối, trà xanh hoặc nước chanh mật ong

- Trữ trong bình giữ nhiệt để uống cả ngày

- Kết quả: sức khỏe tiêu hóa tốt hơn, giảm đường nạp vào cơ thể.

Tiết kiệm: 250.000–300.000đ/tháng.

6. Dọn dẹp và sắp xếp bếp gọn gàng

Nghe có vẻ không liên quan đến tài chính, nhưng thật ra việc này giúp tôi nhìn rõ cái gì còn, cái gì hết, không mua nhầm hoặc mua dư.

- Các lọ gia vị được dán nhãn, sắp trên kệ

- Tủ lạnh phân ngăn: rau, thịt, đồ chín, đồ sống

- Không để đồ ăn thừa quá 2 ngày

Tiết kiệm: khoảng 100.000đ/tháng, quan trọng hơn là giảm nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Bảng chi tiêu trước và sau khi thay đổi trong bếp

Khoản chi trong bếp Trước thay đổi (VNĐ/tháng) Sau thay đổi (VNĐ/tháng) Tiết kiệm được Thực phẩm (rau, thịt, cá) 3.000.000 2.600.000 400.000 Gas/điện nấu ăn 700.000 500.000 200.000 Đồ chế biến sẵn 800.000 400.000 400.000 Hoa quả trái mùa 600.000 400.000 200.000 Đồ uống đóng chai 400.000 150.000 250.000 Chi phí phát sinh khác 300.000 200.000 100.000 Tổng cộng 5.800.000 4.250.000 ~1.550.000

Kết luận

Nhiều người nghĩ muốn tiết kiệm khi nghỉ hưu là phải cắt bỏ thú vui. Nhưng tôi nhận ra, chỉ cần 6 thay đổi nhỏ trong căn bếp, tôi vừa giảm được hơn 1 triệu đồng chi phí mỗi tháng, vừa duy trì bữa cơm đủ chất, lành mạnh cho sức khỏe tuổi già.

Ở tuổi nghỉ hưu, hạnh phúc không đến từ những món ăn xa hoa, mà từ cảm giác an tâm: bếp gọn gàng, bữa cơm ấm cúng, và ví tiền không còn bị rút cạn mỗi tháng.