Thuê chỗ đậu xe hay mua chỗ đậu xe, cái nào tiết kiệm hơn? Chuyên gia chỉ rõ chủ xe phải lưu ý 1 điều quan trong này

Ngày nay, ô tô đã trở thành phương tiện quen thuộc trong nhiều gia đình. Việc sở hữu một chiếc xe riêng mang lại sự tiện lợi lớn, giúp chủ nhân có thể đi bất cứ đâu một cách chủ động. Thế nhưng, đằng sau sự thoải mái ấy lại là không ít nỗi lo, từ chi phí nhiên liệu đến tuổi thọ của xe, tình trạng tắc đường, đặc biệt là vấn đề chỗ đậu xe.

Chỗ đậu xe hiện nay có hai loại: thuê hàng tháng hoặc mua đứt để sử dụng lâu dài. Tuy nhiên với nhiều người, đây là một bài toán khó: nên bỏ ra khoản tiền lớn để sở hữu lâu dài, hay chọn giải pháp thuê linh hoạt nhưng tiềm ẩn rủi ro?

Về vấn đề này, các chuyên gia tài chính Trung Quốc cho rằng việc thuê hay mua chỗ đậu xe đều có những ưu và nhược điểm nhất định.

Cụ thể, thuê chỗ đậu xe có ưu điểm rõ rệt là chi phí thấp và dễ dàng điều chỉnh theo nhu cầu. Người thuê có thể dừng bất cứ lúc nào, thuận tiện khi chuyển nơi ở. Hơn nữa, mức giá thuê cũng không quá cao nên hầu hết các chủ xe đều có thể chi trả mà không quá áp lực. Tuy nhiên, nhược điểm lớn là giá thuê không cố định. Bên cạnh đó, việc thuê không mang lại quyền sở hữu, hết hợp đồng người thuê buộc phải tìm chỗ khác, đôi khi rất tốn công sức.

Ngược lại, việc mua chỗ đậu xe mang lại sự ổn định lâu dài. Người mua có toàn quyền sử dụng, thậm chí có thể cho thuê lại để thu lợi. Trong bối cảnh số lượng ô tô ngày càng tăng, chỗ đậu ngày càng khan hiếm, nhiều người xem việc cho thuê lại chỗ đậu xe như một dạng đầu tư.

Thế nhưng, nhược điểm của việc mua chỗ đậu xe cũng không nhỏ. Theo đó, khoản chi trả ban đầu thường quá lớn, trở thành gánh nặng tài chính đối với nhiều gia đình. Ngoài ra, người sở hữu có thể gặp những rắc rối về vấn đề pháp lý hoặc các khoản phí phát sinh.

Chính vì vậy, theo các chuyên gia, việc lựa chọn thuê hay mua chỗ đậu xe hoàn toàn phụ thuộc vào điều kiện cụ thể của từng gia đình. Với những người thu nhập khá hoặc sống tạm thời ở một khu dân cư, thuê là giải pháp hợp lý: chi phí thấp, linh hoạt, tránh áp lực tài chính. Ngược lại, với những gia đình đã có nhà ở ổn định và đủ khả năng kinh tế, mua chỗ đậu xe lại mang tới sự yên tâm.

Các chuyên gia khuyến cáo, dù là thuê hay mua, người dân đều cần cẩn trọng. Khi thuê, hợp đồng phải ghi rõ ràng mức phí, thời hạn, tránh tranh chấp phát sinh. Khi mua, cần tìm hiểu kỹ chính sách của địa phương, các khoản phí quản lý, tình trạng pháp lý để không vướng rắc rối sau này. Đây là một quyết định tài chính lớn, do đó cần sự bàn bạc kỹ càng.

Nếu như trước kia, ô tô từng được coi là tài sản xa xỉ, chỉ dành cho giới thượng lưu, thì nay với sự phát triển mạnh mẽ của các hãng xe nội địa, giá xe đã đa dạng và phù hợp với nhiều phân khúc. Khi việc sở hữu xe trở nên phổ biến, chỗ đậu xe cũng trở thành “báu vật”, khan hiếm và ngày càng đắt đỏ.

Bởi vậy, câu hỏi “thuê hay mua chỗ đậu xe tiết kiệm hơn” không có đáp án chung. Với người dư dả tài chính, mua sẽ là lựa chọn an toàn, lâu dài. Với người thu nhập khá, thuê vẫn là giải pháp thực tế. Quan trọng nhất, mỗi chủ xe cần cân nhắc kỹ điều kiện của mình trước khi quyết định, để tránh biến sự tiện lợi của việc sở hữu ô tô thành gánh nặng tài chính lâu dài.

(Theo Sohu)