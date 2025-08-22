Rà soát toàn hệ thống phát hiện 4 tài khoản tiết kiệm chỉ có 183.000 đồng nhưng vay thế chấp được hơn 1,8 tỷ:  Triệt phá đường dây gian lận tiền gửi hơn 101 tỷ

Khoảng 22h ngày 31/10/2018, tại một cây ATM ở thành phố Thiết Lĩnh, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, camera an ninh ghi lại cảnh một người đàn ông đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, mặc áo khoác đen, liên tục quan sát xung quanh trước khi thực hiện giao dịch. Sau gần ba phút thao tác, anh ta nạp 200 NDT (hơn 700.000 đồng) vào tài khoản rồi nhanh chóng rời đi trong đêm tối.

Hành động lén lút này trở thành manh mối cho một vụ án lừa đảo ngân hàng quy mô lớn, liên quan đến số tiền lên tới 30 triệu NDT (hơn 101 tỷ đồng).

Ngân hàng phát hiện hành vi gian lận tinh vi

Câu chuyện bắt đầu từ cuộc gọi khẩn cấp gửi đến Cục Công an quận Tùng Giang, Thượng Hải. Một ngân hàng trên địa bàn báo cáo đã phát hiện một tài khoản ngân hàng có dấu hiệu gian lận nghiêm trọng. Trong quá trình kiểm tra nội bộ, nhân viên phát hiện một chứng chỉ tiền gửi giả đã lọt qua hệ thống, được sử dụng để vay vốn.

Theo đó, số dư thực tế trong tài khoản tiết kiệm trên chỉ có 50 NDT (hơn 183.000 đồng), tuy nhiên nhờ làm giả chứng chỉ tiền gửi của ngân hàng, chủ tài khoản có thể vay thế chấp được khoản tiền 500.000 NDT (hơn 1,8 tỷ đồng).

Điều tra sâu hơn, cảnh sát phát hiện thêm 4 tài khoản gian lận theo cách tương tự. Theo đó, các tài khoản gian lận đều dùng cùng một phương thức: nâng khống số dư từ 50 NDT lên 500.000 NDT, sau đó dùng giấy chứng nhận tiền gửi giả để vay vốn. Theo thống kê ban đầu, số tiền bị chiếm đoạt là hơn 3 triệu NDT (hơn 11 tỷ đồng). Tuy nhiên, khi mở rộng rà soát trên toàn Trung Quốc, con số thực tế đã lên tới 30 triệu NDT, trải dài ở nhiều chi nhánh ngân hàng khác nhau.

Phía cảnh sát cũng xác định nguyên nhân của vụ việc xuất phát từ việc các ngân hàng triển khai dịch vụ cầm cố chứng chỉ tiền gửi cho vay vốn nhưng để lộ lỗ hổng bảo mật, tạo cơ hội cho tội phạm lợi dụng để chiếm đoạt tài sản.

Ảnh: Sohu

Để phá án, một đội cảnh sát tinh nhuệ đã được thành lập. Kết quả điều tra cho thấy 5 chủ tài khoản gian lận sống ở nhiều tỉnh, không quen biết nhau. Trước tình huống đó, cảnh sát lập tức thay đổi hướng điều tra.

Sau khi phân tích kỹ lưỡng, cảnh sát loại trừ khả năng các chủ tài khoản trực tiếp thực hiện hành vi gian lận. Đồng thời, họ nghi ngờ kẻ gian đã lợi dụng thông tin định danh của người khác để thực hiện hành vi gian lận tiền gửi ngân hàng. Từ đây, mũi điều tra được chuyển sang nhóm người gửi tiền vào các tài khoản nói trên.

Từ các giao dịch nhỏ bất thường, cảnh sát truy ra manh mối tại Thiết Lĩnh. Camera giám sát ghi lại hình ảnh người đàn ông khả nghi nạp 200 NDT vào tài khoản tại cây ATM trong đêm, rồi rời đi bằng một chiếc SUV trắng.

Cảnh sát cho rằng nghi phạm đã khai thác một lỗ hổng hệ thống để “thổi phồng” giá trị các khoản tiền gửi nhỏ thành số tiền lớn. Và để thực hiện được, kẻ gian vẫn phải nạp một số tiền nhất định vào tài khoản trước khi tiến hành các bước gian lận vay mượn tiếp theo.

Theo dõi chiếc xe SUV trắng , cảnh sát phát hiện hành trình bất thường: người này di chuyển từ Thẩm Dương tới Thiết Lĩnh ban đêm, nạp tiền, rồi lập tức quay lại. Quá trình khoanh vùng hơn 3.000 xe SUV trắng trên địa bàn, lực lượng chức năng đã xác định được chủ sở hữu và nhóm 4 nghi phạm.

Bóng dáng kẻ cầm đầu

4 người bị bắt khai rằng họ chỉ làm theo chỉ thị của một người đàn ông họ Mã, kẻ đứng sau thao túng toàn bộ hoạt động gian lận. Chính người đàn ông này yêu cầu họ đi xa hàng trăm km để nạp những khoản tiền nhỏ như 200 NDT, đồng thời đăng ký xe sang dưới tên họ để tránh bị phát hiện.

Điều tra cho thấy, Mã từng nợ nần chồng chất khi kinh doanh xe cũ thua lỗ. Nhưng từ tháng 6/2018, hắn đột nhiên trở nên giàu có, sở hữu nhiều xe sang và tiêu xài xa hoa. Tất cả trùng khớp với thời điểm vụ gian lận bắt đầu.

Ảnh: Sohu

Đặc biệt, đối tượng họ Mã có kiến thức tin học, thường xuyên thử nghiệm các dịch vụ ngân hàng trực tuyến để tìm lỗ hổng. Khi phát hiện lỗi trong hệ thống cầm cố tiền gửi, hắn thử nâng số dư 50 NDT thành 500.000 NDT và bất ngờ thành công. Chứng chỉ giả vẫn được ngân hàng chấp nhận để vay vốn. Từ đó, hắn liên tục lặp lại hành vi, thực hiện hơn 100 vụ với tổng số tiền chiếm đoạt khoảng 30 triệu NDT.

Để rút tiền, Mã mua số lượng lớn thẻ nạp game qua nền tảng trực tuyến, sau đó bán lại cho các đầu mối trung gian nhằm quy đổi thành tiền mặt.

Sau khi xác định được đối tượng cầm đầu đường dây gian lận trên, cảnh sát đã giăng lưới để tóm gọn đối tượng này. 4 người đàn ông còn lại được tại ngoại chờ xét xử vì không tham gia trực tiếp vào âm mưu. Với tổng số tiền gian lận lên đến 30 triệu NDT, đối tượng này bị xét xử theo Điều 193 Bộ luật Hình sự Trung Quốc về tội “gian lận cho vay”. Hình phạt là từ 10 năm tù trở lên, hoặc tù chung thân kèm theo phạt tiền hoặc tịch thu tài sản.

Qua vụ án trên, cơ quan chức năng Trung Quốc khuyến cáo các ngân hàng phải thường xuyên kiểm tra bảo mật, còn người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ thông tin cá nhân để tránh trở thành nạn nhân hoặc công cụ cho tội phạm.

(Theo Sohu)