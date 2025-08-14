Rà soát toàn hệ thống, ngân hàng phát hiện 1 tài khoản giao dịch hơn 10,9 tỷ đồng/ngày: Cảnh sát vào cuộc điều tra, phanh phui bí mật liên quan đến số tiền hơn 57.866 tỷ đồng

Năm 2023, Cục Công an thành phố Thanh Đảo phối hợp với Chi nhánh Cục Quản lý Ngoại hối Trung Quốc tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, đã phá thành công một vụ án rửa tiền quy mô lớn, liên quan đến số tiền giao dịch bất hợp pháp hơn 15,8 tỷ NDT (hơn 57.866 tỷ đồng). Vụ án trải dài trên 17 tỉnh, thành phố khắp Trung Quốc, với 74 nghi phạm bị bắt giữ.

Manh mối từ loạt giao dịch bất thường

Tháng 11/2022, cảnh sát Thanh Đảo nhận thông tin của 1 ngân hàng trên địa bàn về các giao dịch đáng ngờ từ tài khoản của một người họ Kim. Theo đó, tài khoản của người này ghi nhận dòng tiền ra vào hơn 3 triệu NDT/ngày (hơn 10,9 tỷ đồng). Mở rộng điều tra, cảnh sát phát hiện thêm hơn 1.000 tài khoản khác có hoạt động tương tự, với tổng giá trị giao dịch vượt 2 tỷ NDT/tháng (hơn 7.300 tỷ đồng).

Điểm chung của các tài khoản này là giao dịch với tần suất dày đặc suốt 24/7, tiền được chuyển vào rồi rút ra gần như ngay lập tức. Đáng chú ý, tất cả các giao dịch này đều được thực hiện qua ứng dụng ngân hàng, với địa chỉ IP truy cập hiển thị từ nước ngoài. Tuy nhiên, hầu hết chủ tài khoản chưa từng xuất cảnh, ngoại trừ con trai của người họ Kim đang sinh sống ở nước ngoài.

Vì dữ liệu truy cập trùng khớp với địa chỉ IP của người con nên cảnh sát nghi ngờ đối tượng họ Kim là người kiểm soát những tài khoản trên. Điều tra sâu hơn, lực lượng chức năng còn phát hiện phần lớn người chuyển tiền vào tài khoản của đối tượng họ Kim đều từng du học hoặc đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài. Các tài khoản này còn liên kết với nhiều ngân hàng khác tại Trung Quốc.

Ảnh: Zhihu

Từ đây, cảnh sát Thanh Đảo xác định đối tượng họ Kim đã lợi dụng mạng lưới tài khoản để cung cấp dịch vụ đổi tiền trái phép, giao dịch với các tổ chức ngân hàng ngầm, vi phạm pháp luật Trung Quốc.

Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã thu thập hơn 20 triệu bản ghi giao dịch đáng ngờ liên quan đến đối tượng họ Kim. Đồng thời xác định hàng nghìn tài khoản mở tại hơn 10 tỉnh, thành với tổng giá trị giao dịch vượt 15 tỷ NDT.

Đặc biệt, nhiều khoản tiền từ tài khoản của người họ Kim được chuyển sang tài khoản của đối tượng họ Lý. Cảnh sát cho biết người này chỉ là nhân viên công ty dệt may cấp huyện nhưng lại là "đầu mối" giao dịch tiền ảo bất hợp pháp. Lý đã giúp Kim quy đổi lượng lớn tiền sang các loại tiền ảo qua sàn giao dịch quốc tế, tiếp tay cho hoạt động rửa tiền ngầm.

Theo quy định do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và 10 bộ ngành ban hành năm 2021, tiền ảo không được công nhận là phương tiện thanh toán hợp pháp. Mọi hoạt động kinh doanh liên quan tiền ảo đều bị coi là tài chính bất hợp pháp, tiềm ẩn nguy cơ phá vỡ trật tự kinh tế, nuôi dưỡng các mô hình lừa đảo và tội phạm khác.

Chiến dịch truy quét quy mô lớn

Sau 6 tháng thu thập chứng cứ, xác định tổ chức và phương thức hoạt động của băng nhóm rửa tiền, cảnh sát Thanh Đảo triển khai chiến dịch truy quét trên toàn Trung Quốc. Trong vòng hai tuần, 74 nghi phạm bị bắt giữ. Tang vật thu giữ gồm điện thoại di động, máy tính, thẻ ngân hàng cùng nhiều chứng cứ liên quan.

Ảnh: Zhihu

Cơ quan chức năng Trung Quốc cảnh báo, “ngân hàng ngầm” không chỉ gây rối loạn thị trường tài chính mà còn khiến doanh nghiệp, cá nhân tham gia đối mặt rủi ro pháp lý và thiệt hại kinh tế. Theo Quy định Quản lý Ngoại hối của Trung Quốc, mọi giao dịch ngoại hối phải thực hiện tại các địa điểm được nhà nước Trung Quốc chỉ định; vi phạm có thể bị xử lý hình sự.

Người dân Trung Quốc và doanh nghiệp cần tránh xa các dịch vụ rửa tiền, tuyệt đối không vì sự "tiện lợi" hay "tỷ giá ưu đãi" mà tham gia giao dịch ngoại tệ trái phép. Khi có nhu cầu, hãy thực hiện tại các tổ chức tài chính hợp pháp, được cấp phép mua bán ngoại tệ.

(Theo Zhihu)