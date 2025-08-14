Nữ kế toán phát hiện tài khoản công ty hụt 7 tỷ đồng, rà soát giao dịch thấy số tài khoản của con gái mà bật khóc: "Có dấu hiệu hình sự"

Sự cố tài chính bất ngờ

Cô Trịnh tại thành phố Trịnh Châu (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc), hiện đang phụ trách tài chính của một công ty hợp danh, cô được toàn thể cổ đông thống nhất giao quản lý toàn bộ dòng tiền của doanh nghiệp thông qua tài khoản cá nhân của mình. Hàng ngày, cô chịu trách nhiệm đối chiếu chi tiết các khoản thu chi. Trong suốt quá trình làm việc, cô Trịnh luôn giữ tác phong cẩn trọng, tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc tài chính và chưa từng tự ý sử dụng tiền của công ty cho mục đích cá nhân.

Thế nhưng, trong một lần kiểm tra sổ sách định kỳ gần đây, cô Trịnh bất ngờ phát hiện một vấn đề vô cùng nghiêm trọng: tài khoản do cô quản lý bỗng dưng “bốc hơi” hơn 1,9 triệu nhân dân tệ (khoảng 6,9 tỷ đồng). Phát hiện này khiến cô Trịnh toát mồ hôi lạnh, bởi đây là tài sản quan trọng của công ty. Cô khẳng định mình chưa từng động đến một xu nào, vậy số tiền khổng lồ ấy tại sao lại biến mất một cách bí ẩn như thế?

Để làm rõ nguyên nhân thất thoát, cô Trịnh lập tức bắt tay vào rà soát kỹ lưỡng các giao dịch. Thế nhưng, dù đã nhiều lần đối chiếu từng khoản chi, cô vẫn không tìm thấy bất kỳ chứng từ hay giao dịch khả nghi nào, khiến nỗi lo lắng càng thêm nặng trĩu. Chỉ đến khi kiểm tra lại thật tỉ mỉ, cô mới phát hiện một manh mối quan trọng: một khoản chuyển tiền 200.000 nhân dân tệ (khoảng 730 triệu đồng) với người nhận không ai khác chính là con gái 17 tuổi hiện đang học trung học phổ thông của cô.

Hành vi tiêu xài không kiểm soát của con gái

Một học sinh trung học cần số tiền lớn như vậy để làm gì? Mang theo nỗi nghi hoặc, cô Trịnh lập tức tìm đến trường gặp con gái. Ban đầu, trước những câu hỏi của mẹ, cô bé ngập ngừng, né tránh không muốn nói. Chỉ khi bị gặng hỏi nhiều lần, em mới chịu thừa nhận sự thật: ngoài khoản chuyển 200.000 nhân dân tệ chưa kịp xóa, toàn bộ các giao dịch khác đã bị em lặng lẽ xóa sạch khỏi lịch sử từ lâu.

Ảnh minh họa

Cô con gái thú nhận rằng, trong một lần tình cờ, em phát hiện tài khoản của mẹ có số tiền rất lớn nên nghĩ rằng “tiền của mẹ vốn cũng là để cho mình, chuyển một ít dùng thì chẳng sao”. Ban đầu, em chỉ dám chuyển 1.000 nhân dân tệ (khoảng 3,65 triệu đồng), nhưng khi thấy mẹ không phát hiện, sự liều lĩnh ngày càng tăng.

Số tiền chuyển mỗi lần cũng lớn dần, từ 10.000 – 20.000 nhân dân tệ (36,5 – 73 triệu đồng) cho đến 60.000, 100.000, 200.000 nhân dân tệ (219 – 730 triệu đồng). Thậm chí, có lúc chỉ trong hai ngày, em đã liên tiếp rút tổng cộng 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 3,65 tỷ đồng), nâng tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1,9 triệu nhân dân tệ.

Cô Trịnh vô cùng khó hiểu: con gái vốn có cuộc sống đầy đủ, chưa bao giờ thiếu tiền tiêu vặt, hằng ngày lại ngoan ngoãn, hiểu chuyện, vậy tại sao đột nhiên lại chiếm dụng số tiền khổng lồ như vậy?

Kiểm tra lịch sử chi tiêu của con, cô phát hiện sau khi có tiền, con gái đã bắt đầu tiêu xài vô tội vạ: mua quần áo và túi xách hàng hiệu hết 80.000 nhân dân tệ (khoảng 292 triệu đồng), chi hơn 60.000 nhân dân tệ (khoảng 219 triệu đồng) cho đồ dùng sinh hoạt, tiêu khoảng hơn 500.000 nhân dân tệ (khoảng 1,8 tỷ đồng) cho du lịch, ăn uống…

Đặc biệt, khoản chi lớn nhất là nạp tiền vào trò chơi điện tử, lên tới 1,11 triệu nhân dân tệ (khoảng 4 tỷ đồng). Tổng cộng, số tiền đã tiêu lên tới 1,68 triệu nhân dân tệ (khoảng 6,1 tỷ đồng).

Cô Trịnh cho biết, do khoản tiền này của công ty vốn ít khi được sử dụng nên cô không kiểm tra tài khoản thường xuyên, dẫn đến việc con gái có thể âm thầm chuyển đi gần 7 tỷ đồng trong thời gian dài mà không bị phát hiện. Hiện tại, công ty đã gửi tới cô tối hậu thư, yêu cầu phải hoàn trả toàn bộ số tiền trong vòng 15 ngày, nếu không sẽ bị truy cứu trách nhiệm pháp lý.

Biến cố bất ngờ khiến cô Trịnh như “ngồi trên đống lửa”. Ngay lập tức, cô liên hệ với công ty phát hành trò chơi, hy vọng có thể được hoàn lại số tiền con gái đã nạp. Đồng thời, cô cũng gom lại toàn bộ số túi xách hàng hiệu cùng các vật dụng khác mà con đã mua, liên hệ với cửa hàng và cơ quan quản lý thị trường để tìm kiếm sự hỗ trợ, với hy vọng có thể trả hàng và thu hồi lại một phần thiệt hại.

Hậu quả pháp lý và lời cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh

Trước khó khăn của mẹ và áp lực từ phía công ty, cô con gái cuối cùng cũng nhận ra sai lầm của mình, em bật khóc và bày tỏ sự hối hận sâu sắc về hành động bốc đồng trước đó. Cô Trịnh cũng giải thích rằng, với tư cách là người đại diện pháp luật và cổ đông của công ty, việc sử dụng tài khoản cá nhân để thực hiện giao dịch tài chính đã được toàn thể cổ đông bàn bạc và thống nhất, hoàn toàn không phải là quyết định đơn phương của cá nhân cô.

Xét về mặt pháp lý, con gái cô Trịnh mới 17 tuổi, thuộc trường hợp “người có năng lực hành vi dân sự hạn chế” theo quy định của Bộ luật Dân sự Trung Quốc. Các hành vi pháp lý dân sự của đối tượng này phải được người giám hộ hợp pháp đồng ý hoặc xác nhận. Cô Trịnh khẳng định rõ ràng rằng mình không đồng ý với các giao dịch chuyển tiền của con và theo luật, cô có quyền yêu cầu các bên liên quan hoàn trả số tiền này.

Về trách nhiệm hình sự, hành vi của cô con gái có dấu hiệu cấu thành tội trộm cắp. Em đã chiếm đoạt trái phép tài sản của công ty do mẹ tạm thời quản lý, với mục đích sở hữu bất hợp pháp, và số tiền liên quan đặc biệt lớn. Theo quy định pháp luật, hành vi trộm cắp với giá trị từ 300.000 – 500.000 nhân dân tệ (khoảng 1 – 1,8 tỷ đồng) trở lên được xếp vào mức “đặc biệt nghiêm trọng” và có thể bị phạt tù từ trên 10 năm.

Hiện tại, cô Trịnh vẫn đang chạy đôn chạy đáo để bù đắp khoản thiếu hụt khổng lồ này, vừa nỗ lực truy thu số tiền con gái đã tiêu xài, vừa gánh áp lực hoàn trả cho công ty. Sự việc bắt nguồn từ hành vi tiêu xài thiếu kiểm soát của một người chưa thành niên không chỉ đẩy gia đình vào cảnh khó khăn, mà còn là lời cảnh tỉnh đối với các bậc phụ huynh khác: cần tăng cường giáo dục con cái về giá trị đồng tiền, đồng thời chú trọng quản lý an toàn tài khoản, nhằm ngăn ngừa những rủi ro tương tự.

Theo Toutiao