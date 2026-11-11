Mưa lớn ở miền Trung sắp giảm, Hà Nội có thể chạm 30°C sau đợt rét

Tin mưa lớn ở miền Trung và rét diện rộng tại miền Bắc

Dự báo viên Như Quỳnh, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, ngày 11/11, mưa lớn tiếp tục xảy ra ở TP Huế, TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hoà.

Từ nay đến sáng 12/11, do còn chịu tác động của nhiễu động trong đới gió đông trên cao, mưa lớn tiếp tục xảy ra ở Trung Bộ, đặc biệt mưa to đến rất to còn xảy ra ở TP Huế, TP Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi với lượng mưa phổ biến từ 50-120mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Đêm nay và ngày mai, miền Bắc mưa rét. (Ảnh minh hoạ)

Các khu vực khác như phía Đông tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hoà sẽ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm.

Từ chiều 12/11, mưa lớn trên khu vực Trung Bộ có xu hướng giảm dần. Từ 13-14/11, mưa lớn tiếp tục giảm hẳn cả về diện và lượng ở khu vực này, chỉ còn xảy ra mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ 15/11, trên khắp khu vực Trung Bộ, mưa còn xảy ra ở một vài nơi.

Ngoài ra cần chú ý, trong đêm nay trên khu vực Bắc Bộ sẽ chịu ảnh hưởng của rãnh gió tây trên cao nên sẽ bắt đầu xuất hiện mưa rào và dông rải rác ở Tây Bắc Bộ. Từ ngày mai 12/11, mưa dông có xu hướng mở rộng ra cả khu vực Bắc Bộ và duy trì đến ngày 13/11. Tuy nhiên, trong ngày 13/11, mưa dông còn xảy ra tập trung ở Đông Bắc Bộ.

Bắc Bộ duy trì trạng thái trời rét. Từ 13/11, nhiệt độ có xu hướng tăng dần lên, sáng trời rét.

Tại Hà Nội, theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, trong đêm nay, khu vực này không mưa, ngày 12/11 có lúc mưa rào và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18°C. Nhiệt độ cao nhất 20-22°C.

Sang ngày 13/11, mưa rào và dông vẫn còn xuất hiện tại Hà Nội, tuy nhiên nhiệt độ ban ngày xu hướng tăng lên cao nhất 25°C, ban đêm nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17°C.

Ngày 14/11, Hà Nội tạnh ráo, có mây, không mưa, nhiệt độ trong ngày xu hướng tiếp tục tăng, dao động 20-27°C.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. (Nguồn: NCHMF)

Từ 15-17/11, khu vực này duy trì trạng thái có mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất tăng nhanh lên ngưỡng 29-30°C, nhiệt độ thấp nhất cũng tăng lên mức 21-23°C.

Ngày 18/11, Hà Nội chuyển mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất giảm còn 25°C, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 21°C. Từ 19-21/11, khu vực này tạnh ráo trở lại, trời có mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất phổ biến 24°C, thấp nhất giảm còn 19°C.

Dự báo thời tiết cả nước trong 1 tháng tới

Cơ quan khí tượng cho hay, từ nay đến 10/12, bão hoặc áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông thấp hơn trung bình nhiều năm và ít có khả năng ảnh hưởng đến khu vực đất liền Việt Nam (trung bình nhiều năm, bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông là 1,3 cơn, đổ bộ vào đất liền Việt Nam 0,7 cơn).

Mưa diện rộng vẫn có thể xuất hiện trên toàn quốc trong khoảng thời gian này. Trong đó mưa vừa, mưa to tập trung chính tại Trung Bộ.

Tổng lượng mưa tại trung du và vùng núi phía Bắc phổ biến cao hơn 5-20% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ; các khu vực còn lại phổ biến thấp hơn 5-20%, trong đó duyên hải Nam Trung Bộ và cao nguyên Trung bộ có nơi thấp hơn 20-40%.

Cũng trong khoảng thời gian này, các đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Trung Bộ khả năng hoạt động mạnh trong khoảng 1-2 tuần đầu, sau đó có xu hướng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm.

Nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến cao hơn 1-2°C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, có nơi cao hơn.

Hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh nguy cơ tiếp tục xuất hiện trên phạm vi cả nước.