Khám xét khẩn cấp, bắt giữ cầu thủ Mai Phước Thịnh cùng nhiều người khác

Trước đó, Cục Cảnh sát hình sự đã báo cáo và được lãnh đạo Bộ Công an giao xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng triệt phá, bắt giữ đối tượng xử lý theo quy định pháp luật.

Ngày 16 - 17/8/2026, Cục Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp với Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Công an các địa phương đồng loạt tiến hành triệu tập, khám xét khẩn cấp đối với các đối tượng tại TP. Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Hưng Yên.

Ngày 27/8/2026, Cục Cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án hình sự đánh bạc dưới hình thức dàn xếp tỷ số trận đấu thể thao, phát hiện ngày 16/8/2026, xảy ra tại TP. Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Bắc Ninh, Hưng Yên và một số tỉnh, thành phố.

Đường dây do Vũ Chí Công (Vu Chi Konh, sinh năm 1998, quốc tịch Ucraina, trú tại TP. Hồ Chí Minh) cầm đầu tổ chức đánh bạc trên các trang cá độ bóng đá, trong đó tập trung đánh cá độ các giải bóng đá quốc tế, các trận đấu của các Câu lạc bộ bóng đá thuộc giải hạng Nhất, giải U19 Quốc gia, giải bóng đá Cúp Quốc gia Việt Nam.

Quá trình điều tra đến nay đã khởi tố 21 bị can về hành vi đánh bạc, thu giữ 2.000.000.000 đồng, 28 máy điện thoại và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan hoạt động dánh bạc.

Các bị can Vũ Chí Công, Nguyễn Huy Hoàng, Phạm Thành Chung, Nguyễn Đức Ninh (từ trái qua) (Ảnh: Bộ Công an).

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được và lời khai nhận của các đối tượng xác định hành vi phạm tội của các bị can và các đối tượng liên quan như sau:

Từ năm 2024, Vũ Chí Công đã bàn bạc, thống nhất với Phạm Thành Chung tham gia thu mua kèo cá độ trận đấu dàn xếp tỷ số có tỷ lệ thắng cược cao từ các đối tượng người nước ngoài; phân loại các kèo có thể cá cược; chuyển nhận tiền cá cược và cùng đánh cá độ để hưởng lợi. Công đã thuê nhiều đối tượng để đánh cá độ cho Công; Chung sử dụng các tài khoản cá độ thuê được do Công giới thiệu để trực tiếp cá độ.

Để cá độ các trận đấu được dàn xếp tỷ số, Vũ Chí Công đã liên lạc, thỏa thuận với Nguyễn Đức Ninh là đối tượng chuyên thu gom, thuê tài khoản cá độ cấp độ VIP để Ninh tìm mối quan hệ, thuê tài khoản cá độ của Lê Tuấn Anh, Nguyễn Huy Hoàng, Vũ Tuấn Hải và nhiều đối tượng khác để đánh cá độ theo yêu cầu của Công.

Đồng thời, Công đã thuê, trả công cho các đối tượng Võ Hoàng Minh Nhật, Nguyễn Văn Sĩ Thoại, Võ Hoàng Minh Tân để Nhật, Thoại, Tân sử dụng các tài khoản cá độ do Công cung cấp đánh cá độ theo chỉ đạo của Công nhằm thắng tiền của các trang web đánh bạc trực tuyến có máy chủ đặt tại nước ngoài. Ngoài ra, Vũ Chí Công cung cấp kèo cá độ cho Đặng Ngọc Mạnh Vũ sử dụng tài khoản cá độ đặt cược theo thỏa thuận với Công.

Các bị can Huỳnh Vĩnh Quang, Lâm Minh Duy, Mai Phước Thịnh, Sơn Minh Tâm (từ trái qua) (Ảnh: Bộ Công an).

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng xác định: Vũ Chí Công đã chỉ đạo Hoàng Nhật Nam, thành viên Ban huấn luyện Câu lạc bộ bóng đá Long An, Hoàng Danh Ngọc để thỏa thuận, yêu cầu các cầu thủ Câu lạc bộ bóng đá Long An gồm: Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Anh Tài, Lê Văn Hưng, Bùi Hoàng Mỹ thi đấu dưới sức, dàn xếp tỷ số theo đúng kịch bản Công đưa ra để Công đánh cá độ một số trận đấu của Câu lạc bộ Long An thi đấu. Sau khi cá độ, Công chuyển tiền trả công cho Ngọc, Nam và các cầu thủ trên.

Ngoài việc dàn xếp tỷ số các trận đấu bóng đá, tháng 8/2026, bị can Võ Hoàng Minh Nhật bàn bạc, thống nhất với Vũ Chí Công việc Nhật đứng ra dàn xếp tỷ số một số trận đấu bóng rổ thuộc giải bóng rổ quốc gia VBA, sau đó cung cấp thông tin kèo cá độ cho Công để Công đánh cá độ thắng.

Nhật gặp mặt các cầu thủ Võ Huy Hoàn, Huỳnh Vĩnh Quang (Hoàn, Quang là cầu thủ Câu lạc bộ Nha Trang Dolphins mùa giải 2026), Sơn Minh Tâm, Mai Phước Thịnh, Lâm Minh Duy (Tâm, Thịnh, Duy là cầu thủ Câu lạc bộ Da Nang Dragons mùa giải 2026) để bàn bạc, thống nhất dàn xếp tỷ số trận đấu giữa Da Nang Dragons và Nha Trang Dolphins ngày 15/8/2026 cho Công và trả công cho Võ Hoàng Minh Nhật cùng các cầu thủ tham gia cá độ. Cơ quan điều tra xác định số tiền Công dùng để cá độ lên đến hàng tỷ đồng.

Quá trình điều tra đến nay đã xác định phương thức, thủ đoạn của các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức dàn xếp tỉ số thể thao ở một số trận đấu thuộc giải bóng đá Cúp quốc gia, giải hạng Nhất quốc gia và giải bóng rổ quốc gia. Việc đấu tranh xử lý góp phần xây dựng nền thể thao nước nhà, đảm bảo tính công bằng, trung thực và tinh thần thể thao cao thượng của các huấn luyện viên, vận động viên; răn đe, xử lý nghiêm minh các đối tượng lợi dụng hoạt động thể thao để phạm tội, tổ chức đánh bạc, đánh bạc.

Ngoài việc triệt phá, bắt giữ các đối tượng, Cục Cảnh sát hình sự cũng đã phối hợp, đề nghị Liên đoàn Bóng đá Việt Nam VFF tăng cường giám sát, ngăn chặn và xử lý các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật, vi phạm quy định và đạo đức trong hoạt động bóng đá; bảo đảm tính trung thực, công bằng, minh bạch của các giải đấu, góp phần vào sự phát triển lành mạnh của bóng đá Việt Nam.

Kết quả triệt phá chuyên án, điều tra vụ án là sự khẳng định quyết tâm đấu tranh với tội phạm của lực lượng Cảnh sát hình sự nói chung và của Cục Cảnh sát hình sự nói riêng; đồng thời, là hồi chuông cảnh báo đến các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc cũng như là bài học sâu sắc đối với các cầu thủ bóng đá, bóng rổ, các thành viên ban huấn luyện trong việc tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp, tinh thần thể thao cao thượng, không bị sa ngã dẫn đến vi phạm pháp luật.