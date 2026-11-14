Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Trịnh Văn Quyết và bà Hương Trần Kiều Dung bị xóa tên khỏi Đoàn luật sư Hà Nội

| | Lifestyle

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Nội ra quyết định xóa tên thành viên đối với ông Trịnh Văn Quyết và bà Hương Trần Kiều Dung.

Ngày 14/11, Luật sư Bùi Việt Anh (Phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Nội) vừa ký quyết định “Xóa tên thành viên” đối với luật sư Trịnh Văn Quyết, sinh ngày 27/11/1975, tức Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC.

Theo quyết định Luật sư Bùi Việt Anh ký ban hành, ông Trịnh Văn Quyết có Chứng chỉ hành nghề luật sư số 2095 do Bộ Tư pháp cấp năm 2004 và có Thẻ luật sư số 993, do Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp năm 2010.

Lý do ông Trịnh Văn Quyết bị xóa tên thành viên khỏi Đoàn Luật sư Hà Nội vì đã bị kết án và bản án có hiệu lực pháp luật. Ông Trịnh Văn Quyết có quyền khiếu nại Quyết định xóa tên mình đến Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong thời hạn 15 ngày.

Cùng với ông Quyết, Đoàn Luật sư Hà Nội cũng ra quyết định xóa tên thành viên với bà Hương Trần Kiều Dung, sinh ngày 19/8/1978, từng được cấp Thẻ luật sư số 8121 năm 2013.

Ông Trịnh Văn Quyết và bà Hương Trần Kiều Dung.

Ông Trịnh Văn Quyết từng giữ chức Chủ tịch HĐQT FLC, nay ông là Chủ tịch Hội đồng sáng lập FLC; còn bà Hương Trần Kiều Dung là Phó Chủ tịch Thường trực Tập đoàn này.

Tháng 8/2024, Tòa án nhân dân TP Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Thao túng thị trường chứng khoán", xảy ra tại Tập đoàn FLC, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) và các đơn vị liên quan. Đồng thời, tuyên phạt ông Quyết án 21 năm tù; bà Hương Trần Kiều Dung lĩnh 8 năm 6 tháng tù.

Sau án sơ thẩm, ông Quyết, bà Dung cùng nhiều cấp dưới kháng cáo. TAND Cấp cao tại Hà Nội cũ xác định, ông Trịnh Văn Quyết đã khắc phục hậu quả vụ án, sức khỏe yếu… nên giảm từ 21 năm xuống 7 năm tù. Bà Kiều Dung được giảm xuống còn 3 năm 6 tháng tù.

Theo Hoàng An

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đúng ngày 14/11, ông Đặng Lê Nguyên Vũ có bước tiến mới quan trọng tại Mỹ

Đúng ngày 14/11, ông Đặng Lê Nguyên Vũ có bước tiến mới quan trọng tại Mỹ Nổi bật

Chồng của MC Khánh Vy

Chồng của MC Khánh Vy Nổi bật

'Mỹ nhân trăm tỷ' lấy nước mắt khán giả trong phim đang dẫn đầu phòng vé là ai?

'Mỹ nhân trăm tỷ' lấy nước mắt khán giả trong phim đang dẫn đầu phòng vé là ai?

20:07 , 14/11/2026
Cặp danh hài một thời Tấn Beo, Tấn Bo: Người mắc bệnh nặng, kẻ vướng lao lý

Cặp danh hài một thời Tấn Beo, Tấn Bo: Người mắc bệnh nặng, kẻ vướng lao lý

19:56 , 14/11/2026
Nhà thờ Đức Bà chính thức giăng đèn đón Giáng sinh, liệu năm nay có vượt kỷ lục 1.000 km?

Nhà thờ Đức Bà chính thức giăng đèn đón Giáng sinh, liệu năm nay có vượt kỷ lục 1.000 km?

19:46 , 14/11/2026
Dòng người đổ về Đông Anh

Dòng người đổ về Đông Anh

19:32 , 14/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên