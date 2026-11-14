Nhà thờ Đức Bà chính thức giăng đèn đón Giáng sinh, liệu năm nay có vượt kỷ lục 1.000 km?

Chỉ vừa chớm những ngày Thành phố Hồ Chí Minh dịu mát thì Nhà thờ Đức Bà đã bắt đầu tất bật treo đèn trang trí đón Giáng sinh. Dù còn hơn một tháng nữa mới đến lễ nhưng các công nhân đã tiến hành giăng đèn từ rất sớm. Tính đến thời điểm hiện tại thì khoảng một nửa mặt tiền nhà thờ đã được phủ kín các dây đèn LED.

Người dân khi đi ngang quảng trường Công xã Paris những ngày qua vì thế đều thích thú dừng lại ngắm nghía và chụp ảnh rồi truyền nhau tin Noel đã đến sớm. Nhưng sự rộn ràng ấy không tự nhiên mà có bởi lẽ nó là kết quả của một thông lệ mà nhà thờ đã dày công xây dựng qua từng mùa Giáng sinh với quy mô lớn dần theo từng năm.

Hành trình hai năm liền tự phá kỷ lục ánh sáng

Thông lệ phủ đèn LED quy mô lớn thực chất được hình thành trong lúc công trình đại trùng tu nhà thờ đang tích cực diễn ra từ năm 2017. Khởi đầu của nó còn khá khiêm tốn khi vào năm 2023 nhà thờ chỉ dùng khoảng 80 ngàn mét dây đèn LED và chủ yếu chỉ để trang trí hai tháp chuông cao gần 58 mét. Nhưng chỉ một năm sau thì quy mô đã tăng vọt khi khoảng 500 ngàn mét tức khoảng 500 km đèn được phủ từ đỉnh hai tháp xuống tận phía dưới cùng ngôi sao Bethlehem nhiều màu đặt giữa hai tháp đã trở thành điểm nhấn thu hút mọi ánh nhìn từ xa.

Rồi kỷ lục ấy lại tiếp tục bị chính nhà thờ phá vỡ vào năm 2025 khi khoảng 1000 km đèn LED được thắp lên tức là gấp đôi năm trước cùng những họa tiết mới như quả địa cầu cùng ngôi sao và chuông dọc mái ngói xen lẫn đèn tạo hình cây thông trên hai tháp. Tính ra thì chỉ sau hai mùa Giáng sinh mà lượng đèn đã tăng tới hơn 12 lần.

Theo thông tin từ đại diện Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh thì mùa Giáng sinh 2025 được đầu tư công phu hơn vì trùng với Năm Thánh của Giáo hội Công giáo Hoàn vũ. Dù quy mô ngày một lớn nhưng nhà thờ vẫn kỹ lưỡng chọn bóng LED không tỏa nhiệt nhằm vừa an toàn cho cây xanh và kết cấu công trình đang trùng tu lại vừa tiết kiệm chi phí vận hành. Mùa lễ 2026 vì thế càng được dân tình chờ đợi. Dây đèn mới phủ được nửa mặt tiền và con số cuối cùng vẫn chưa được công bố nhưng nếu tiếp tục tăng thì đây sẽ là năm thứ ba liên tiếp nhà thờ tự vượt qua chính mình.

Gần 150 năm tuổi và biểu tượng viên gạch hồng giữa lòng thành phố

Để hiểu vì sao ánh đèn tạo được sức hút lớn đến vậy thì cần nhìn lại chính công trình được thắp sáng này. Nhà thờ Đức Bà có tên đầy đủ là Vương cung thánh đường Chính tòa Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội và lịch sử của nó bắt đầu từ những ngôi nhà thờ tạm. Ngôi đầu tiên vốn là một ngôi chùa bỏ hoang rồi đến năm 1863 Đô đốc Bonard cho dựng một nhà thờ gỗ bên bờ Kênh Lớn nay là khu vực đường Nguyễn Huệ nhưng công trình này sớm bị mối mọt phá hoại. Vì vậy người Pháp quyết định xây một ngôi nhà thờ kiên cố hơn và đã khởi công vào ngày 7 tháng 10 năm 1877 trước khi khánh thành đúng dịp Lễ Phục sinh vào ngày 11 tháng 4 năm 1880 sau khoảng hai năm rưỡi thi công.

Ngôi nhà thờ kiên cố ấy mang phong cách Romanesque phục hưng và nét nổi bật nhất nằm ở lớp gạch đỏ hồng được đặt làm riêng tại Marseille của Pháp rồi chở sang Sài Gòn. Gạch được xây để trần và không tô trát nên sau nhiều thập kỷ thì mặt tiền vẫn giữ nguyên sắc hồng đặc trưng. Phía trên là hai tháp chuông cao gần 58 mét được gắn thêm các ngọn tháp sắt vào năm 1895 và cũng chính hai ngọn tháp này là nơi đèn LED được giăng ngay từ những mùa Giáng sinh đầu tiên. Đến năm 1959 khi tượng Đức Mẹ Hòa Bình được đặt trước nhà thờ thì cái tên Nhà thờ Đức Bà mới bắt đầu phổ biến với người dân thành phố và vào năm 1962 Tòa Thánh phong danh hiệu Vương cung thánh đường. Bức tượng ấy ngày nay cũng được ánh đèn mùa Giáng sinh làm nổi bật vào mỗi năm.

Nhà thờ lại nằm giữa quần thể kiến trúc thời Pháp gồm Bưu điện Trung tâm Sài Gòn cùng Nhà hát Thành phố và trụ sở Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nên nơi đây luôn là tâm điểm của khu trung tâm. Gần 150 năm sau ngày khánh thành thì công trình vẫn đang được chăm chút để bước tiếp. Đợt đại trùng tu đã khởi động vào ngày 1 tháng 7 năm 2017 và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2027 còn hồi tháng 3 năm 2026 thì hai thánh giá mạ vàng đã được lắp trở lại đỉnh tháp. Dù vậy thì việc trùng tu không ngăn được việc nhà thờ khoác lên mình ánh đèn mỗi mùa Giáng sinh và chính ánh đèn ấy đã kéo đông đảo người dân tìm đến.

Sức hút mãnh liệt của điểm đến nổi tiếng của TP.HCM mỗi mùa Noel

Sức hút ấy thể hiện rõ nhất vào mỗi dịp cuối năm khi khu vực Nhà thờ Đức Bà cùng Bưu điện Thành phố và Diamond Plaza trở thành điểm hẹn dạo phố cũng như chụp ảnh của người dân thành phố lẫn du khách. Từ năm 2024 khi đèn LED phủ kín mặt tiền thì lượng người đổ về tăng mạnh và có nhiều bạn trẻ rủ nhau đi chụp ảnh ngay từ cuối tuần đầu tiên nhà thờ lên đèn dù còn chưa đến Noel. Sang năm 2025 khi lượng đèn tăng gấp đôi thì nhà thờ càng khẳng định vị thế điểm check in quốc dân. Báo chí đã xếp nơi đây vào nhóm điểm đến được đầu tư công phu và thu hút nhất mùa Giáng sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh và kể cả du khách nước ngoài lưu trú gần đó cũng phải dừng chân khi thấy nhà thờ rực sáng.

Không khí ấy càng rộn ràng ở khu vực quảng trường và Diamond Plaza nơi các bạn trẻ hóa trang thành ông già Noel cùng thiên thần và tuần lộc để chụp ảnh cùng người qua đường. Những góc chụp được ưa chuộng nhất gồm quảng trường với tượng Đức Mẹ Hòa Bình cùng góc nhìn từ Bưu điện Thành phố hoặc từ các tòa nhà cao tầng xung quanh để thu trọn hai tháp chuông rực vàng.

Với đà ấy thì mùa Giáng sinh 2026 nhiều khả năng sẽ tiếp tục là một cơn sốt chụp ảnh mới nhất là khi đèn đã được giăng từ hơn một tháng trước lễ. Ai muốn đến chụp ảnh có thể tham khảo mốc năm ngoái khi đèn được bật từ 18 giờ 45 phút mỗi tối. Một mẹo nhỏ là bạn nên ưu tiên các ngày trong tuần để tránh đông đúc vì cuối tuần và đêm Giáng sinh thường rất đông. Song dù là điểm đến nổi tiếng thì nhà thờ trước hết vẫn là nơi thờ phượng nên du khách cần giữ trật tự cùng việc ăn mặc lịch sự và tôn trọng quy định của ban quản lý. Thánh lễ Giáng sinh tại đây thường được cử hành trong hai ngày 24 và 25/12.