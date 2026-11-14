Đát Kỷ đẹp nhất mọi phiên bản SN 97 cưới tổng tài gia tộc BĐS hơn 14 tuổi, khiến 15.000 mỹ nhân ôm hận suốt đời

Na Nhiên (Naran), tên thật là Yulia Erdyneeva, sinh năm 1997 tại thành phố Ulan-Ude, Cộng hòa Buryatia, Nga. Cô mang 2 dòng máu Mông Cổ - Nga, sở hữu chiều cao khoảng 1,73 m cùng diện mạo nổi bật với đôi mắt sâu, sống mũi cao, đường nét gương mặt sắc sảo và vóc dáng chuẩn người mẫu. Cô bắt đầu làm người mẫu từ năm 13 tuổi sau khi được một người bạn giới thiệu đến trường đào tạo người mẫu để cải thiện dáng đi. Nhận thấy tiềm năng của cô gái trẻ, một số công ty quản lý người mẫu quốc tế đã dành sự quan tâm đặc biệt. Sau khi tốt nghiệp trung học năm 2014, Na Nhiên chính thức theo đuổi công việc người mẫu chuyên nghiệp, từng làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc), Hong Kong (Trung Quốc), Nhật Bản và Singapore.

Cơ hội đầu tiên đưa Na Nhiên đến gần hơn với khán giả đại chúng xuất hiện vào năm 2016, khi cô vượt qua vòng tuyển chọn để đảm nhận vai nữ chính trong MV Cơn Mưa Tình Yêu của Châu Kiệt Luân. Một năm sau, cô nhận được thông tin đạo diễn Ô Nhĩ Thiện đang tổ chức tuyển chọn diễn viên trên phạm vi toàn cầu cho dự án thần thoại sử thi Phong Thần Tam Bộ Khúc . Nhận thấy đây là cơ hội hiếm có, Na Nhiên quyết định đăng ký tham gia dù gần như chưa có kinh nghiệm diễn xuất chuyên nghiệp.

Năm 2017, Na Nhiên bước vào cuộc tuyển chọn vai diễn có tính bước ngoặt lớn nhất cuộc đời. Theo chia sẻ của đạo diễn Ô Nhĩ Thiện trên Tân Kinh Báo, ê-kíp đã tiếp nhận và sàng lọc khoảng 15.000 hồ sơ tuyển chọn ứng viên trên toàn cầu, sau đó tổ chức các vòng phỏng vấn trước khi lựa chọn hơn 20 người bước vào trại huấn luyện diễn xuất. Na Nhiên là một trong những gương mặt được giữ lại để tham gia quá trình đào tạo chuyên sâu, cuối cùng được giao vai Tô Đát Kỷ. Để hóa thân thành nhân vật hồ ly tinh nổi tiếng trong thần thoại Trung Hoa, nữ diễn viên phải trải qua quá trình rèn luyện kéo dài nhiều năm. Trong sáu tháng đầu tiên tại trại huấn luyện, cô được học diễn xuất, lời thoại, vũ đạo, cổ cầm và võ thuật.

Cô phải bắt đầu học nhảy gần như từ con số 0, kiên trì tập luyện mỗi ngày để có thể thực hiện những động tác đòi hỏi độ dẻo dai và khả năng kiểm soát cơ thể. Riêng phân cảnh múa trong phim có thời lượng chưa đầy một phút đã tiêu tốn hơn một năm luyện tập. Phần lời thoại cũng được cô dành nhiều thời gian trau chuốt để có thể phát âm tiếng Trung chuẩn xác. Đặc biệt, Na Nhiên còn dành khoảng nửa năm quan sát và mô phỏng tập tính của loài cáo. Cô nghiên cứu cách chúng di chuyển, nghiêng đầu, quan sát con mồi và thể hiện cảm xúc, sau đó tự quay video bắt chước rồi gửi cho đạo diễn như một bài tập hằng ngày. Trong suốt sáu năm từ buổi phỏng vấn đầu tiên đến ngày phim ra mắt, phần lớn thời gian tuổi trẻ của nữ diễn viên đều dành cho dự án này.

Tháng 7/2023, Phong Thần Đệ Nhất Bộ: Triều Ca Phong Vân chính thức ra mắt, đánh dấu lần đầu Na Nhiên xuất hiện trong một tác phẩm điện ảnh quy mô lớn. Bộ phim đạt doanh thu hơn 2,6 tỷ NDT tại phòng vé Trung Quốc, trở thành một trong những tác phẩm thần thoại ăn khách nhất của xứ tỷ dân. Nhân vật có vẻ ngoài mong manh, ánh mắt ngây thơ nhưng ẩn chứa sự bí hiểm, vừa có nét đáng thương vừa sở hữu sức quyến rũ khó cưỡng. Na Nhiên tận dụng lợi thế ngoại hình cùng những kỹ năng được rèn luyện trong nhiều năm để tạo nên một Đát Kỷ có phong thái chuyển động đặc trưng của loài cáo. Những cảnh múa, biểu cảm ánh mắt và cách nhân vật tương tác với Đát Kỷ trong hình hài hồ ly trở thành những điểm được khán giả bàn luận nhiều. Màn thể hiện này giúp Na Nhiên giúp cô được truyền thông trong nước ưu ái gọi với danh xưng Đát Kỷ đẹp nhất màn ảnh hay Đát Kỷ đẹp nhất mọi phiên bản.

Sau thành công của Phong Thần Đệ Nhất Bộ , Na Nhiên tiếp tục thử sức với những dạng vai khác nhau. Năm 2024, cô tham gia phim điện ảnh kỳ ảo hành động Dị Nhân Chi Hạ , hóa thân thành Hạ Hòa - thành viên tổ chức Toàn Tính sở hữu vẻ ngoài quyến rũ và tính cách phức tạp. Tháng 1/2025, nữ diễn viên trở lại với vai Tô Đát Kỷ trong Phong Thần Đệ Nhị Bộ: Chiến Hỏa Tây Kỳ . Ngoài điện ảnh, cô còn góp mặt trong các chương trình nghệ thuật lớn tại Trung Quốc, đồng thời được lựa chọn làm Đại sứ giới thiệu tài năng trẻ của Liên hoan phim quốc tế Bắc Kinh lần thứ 14 vào năm 2024.

Trong giai đoạn 2025-2026, Na Nhiên tiếp tục mở rộng hoạt động với nhiều dự án mới. Cô đảm nhận vai chính trong phim võ hiệp cổ trang Yên Chi Hoàng , đóng cùng Tiêu Thuận Nghiêu; tham gia phim hình sự Cuồng Điên Hắc Ngư trong vai Tôn Hiểu Linh và phim đô thị Phi Phàm Đích Tha Môn với vai Thịnh Hạ. Đáng chú ý, nữ diễn viên còn góp mặt trong Bắt Phong Truy Ảnh 2 , phần tiếp theo của bộ phim hành động có Thành Long và Trương Tử Phong đóng chính, dự kiến ra mắt vào mùa hè năm 2027.

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, đời tư của Na Nhiên cũng nhận được nhiều sự quan tâm khi cô vướng tin hẹn hò với Hoắc Khải Sơn, thiếu gia thuộc gia tộc Hoắc danh tiếng Hong Kong (Trung Quốc). Sinh năm 1983, Hoắc Khải Sơn hơn nữ diễn viên 14 tuổi, là con trai thứ hai của ông Hoắc Chấn Đình và cháu nội cố tỷ phú Hoắc Anh Đông. Anh hiện tham gia điều hành Tập đoàn Hoắc Anh Đông, gia tộc có hoạt động kinh doanh trải rộng trong lĩnh vực bất động sản, khách sạn và đầu tư.

Chuyện tình của cặp đôi được chú ý sau khi Na Nhiên nhiều lần xuất hiện trong các sự kiện gia đình họ Hoắc, từ đám cưới người thân đến tiệc sinh nhật ông Hoắc Chấn Đình. Tháng 11/2026, truyền thông Hong Kong (Trung Quốc) tiếp tục xôn xao trước thông tin thiệp cưới của hai người bị rò rỉ. Theo đó, Na Nhiên và Hoắc Khải Sơn được cho là sẽ tổ chức hôn lễ vào ngày 12/12 tại khách sạn Grand Hyatt Hong Kong. Nếu đúng như dự kiến, mỹ nhân Đát Kỷ sẽ chính thức bước chân vào một trong những gia tộc giàu có và có ảnh hưởng lâu đời tại xứ Cảng.