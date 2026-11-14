Đúng hôm nay - 14/11, sân bay Nội Bài ghi nhận một máy bay đặc biệt cất cánh

Theo dữ liệu từ hệ thống theo dõi hàng không quốc tế Flightera, lúc 1h16 ngày 14/11, chuyến bay mang số hiệu VU650 của Vietravel Airlines đã rời sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), hướng tới sân bay quốc tế Bảo An tại Thâm Quyến, Trung Quốc.

Chiếc máy bay thực hiện hành trình là Airbus A321 mang số đăng ký VN-A289. Không đơn thuần là chuyến bay chở khách thông thường, đây còn là chuyến khai trương đường bay thẳng Hà Nội – Thâm Quyến của Vietravel Airlines, đánh dấu việc hãng mở thêm một kết nối hàng không giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Đáng chú ý, trước khi thực hiện chuyến bay này, chiếc Airbus A321 đã được bố trí khai thác một hành trình quốc tế khác và trở về Nội Bài trong ngày 13/11.

Ảnh minh họa

Chiếc Airbus A321 vừa trở về từ Bangkok trước khi thực hiện chuyến bay đặc biệt

Theo bảng lịch khai thác tại Nội Bài do đơn vị phục vụ mặt đất HGS công bố, ngày 13/11, chiếc Airbus A321 mang số đăng ký VN-A289 được bố trí thực hiện chuyến bay VU304 từ Bangkok (Thái Lan) về Hà Nội, với thời gian đến dự kiến lúc 17h15.

Đáng chú ý, cùng dòng dữ liệu này, chiếc VN-A289 tiếp tục được xếp lịch thực hiện chuyến VU650 từ Nội Bài tới Thâm Quyến vào lúc 1h sáng hôm sau. Như vậy, theo kế hoạch khai thác, máy bay có gần 8 giờ giữa hai chặng bay quốc tế tại sân bay Nội Bài.

Đến rạng sáng 14/11, chiếc VN-A289 bắt đầu hành trình đặc biệt. Máy bay sau đó đến sân bay quốc tế Bảo An, Thâm Quyến lúc 3h35 theo giờ địa phương, sớm hơn khoảng 15 phút so với lịch dự kiến. Do Trung Quốc nhanh hơn Việt Nam một giờ, thời gian giữa hai mốc khởi hành và đến được ghi nhận là 1 giờ 19 phút.

Sau khi hoàn thành chuyến bay đầu tiên tới Thâm Quyến, chiếc Airbus A321 tiếp tục đảm nhiệm chặng ngược lại mang số hiệu VU651.

Dữ liệu Flightera cho thấy máy bay rời Thâm Quyến lúc 5h06 và trở về Nội Bài lúc 5h39 ngày 14/11, tính theo giờ địa phương tại từng sân bay. Như vậy, chỉ trong chưa đầy 5 giờ kể từ khi rời Hà Nội, chiếc máy bay đã hoàn thành hành trình khứ hồi trên đường bay mới.

Ảnh Vietravel Airlines

Đường bay mới được khai trương trước thềm APEC 2026

Điểm đặc biệt của chuyến bay VU650 không chỉ nằm ở hành trình được thực hiện giữa đêm, mà còn ở thời điểm đường bay chính thức đi vào hoạt động. Cụ thể, từ ngày 14/11, Vietravel Airlines khai thác đường bay thẳng Hà Nội – Thâm Quyến với tần suất hằng ngày, tương đương 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần.

Đây là đường bay thứ hai của Vietravel Airlines tới Thâm Quyến, sau khi hãng đưa vào khai thác tuyến TP.HCM – Thâm Quyến khoảng ba tháng trước.

Việc mở thêm kết nối từ Hà Nội giúp hành khách tại hai trung tâm kinh tế lớn của Việt Nam có thêm lựa chọn bay trực tiếp tới Thâm Quyến, một trong những đô thị nổi bật về công nghệ, sản xuất và thương mại của Trung Quốc. Thành phố này cũng thuộc Vùng Vịnh Lớn Quảng Đông – Hồng Kông – Ma Cao, khu vực có vai trò quan trọng trong hoạt động giao thương và hợp tác kinh tế của Trung Quốc.

Du khách Việt có thêm cơ hội kết nối với Thâm Quyến, Trung Quốc (Ảnh Lữ hành Việt Nam)

Đáng chú ý, chuyến bay khai trương diễn ra chỉ bốn ngày trước Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 33, dự kiến tổ chức tại Thâm Quyến từ ngày 18–19/11/2026. Theo thông tin được Bộ Ngoại giao Trung Quốc công bố ngày 13/11, Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC cũng sẽ diễn ra tại thành phố này vào ngày 17–18/11.

Trong bối cảnh đó, việc đưa đường bay Hà Nội – Thâm Quyến vào khai thác góp phần bổ sung lựa chọn đi lại cho hành khách công vụ, doanh nhân và du khách giữa hai nước.

Vietravel Airlines tiếp tục mở rộng mạng bay quốc tế

Chuyến khai trương ngày 14/11 cũng diễn ra trong giai đoạn Vietravel Airlines đang tăng cường năng lực khai thác và mở rộng mạng đường bay. Trước đó, ngày 27/10, hãng chính thức tiếp nhận thêm một chiếc Airbus A321 mang số đăng ký VN-A295 tại sân bay quốc tế Nội Bài.

Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, việc bổ sung máy bay nhằm tăng cường năng lực phục vụ giai đoạn cao điểm cuối năm 2026 và Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, đồng thời tạo điều kiện mở rộng các đường bay trong nước và quốc tế.

Sau Hà Nội – Thâm Quyến, hãng dự kiến tiếp tục khai thác đường bay thẳng Hà Nội – Ma Cao từ ngày 29/11. Các kế hoạch kết nối Hà Nội – Đài Bắc và Đà Nẵng – Cao Hùng cũng đang được xúc tiến.

Riêng tại thị trường Trung Quốc, Vietravel Airlines cho biết sẽ tiếp tục phát triển các đường bay tới Trùng Khánh và Côn Minh. Khi những tuyến theo kế hoạch được triển khai, tổng tần suất khai thác giữa Việt Nam và Trung Quốc dự kiến đạt gần 30 chuyến mỗi tuần.