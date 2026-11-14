Ngọc nữ showbiz gen Z sinh con cho đại gia yến sào hơn 17 tuổi có nhà 400 tỷ, đang nằm trong phòng VIP bệnh viện

Chuyện tình của nữ diễn viên đình đám Thái Lan - Minnie Phantira (phim Girl From Nowhere 2) và đại gia Sarawut Serithornkul hơn 17 tuổi từ lâu đã thu hút được sự quan tâm lớn từ dư luận châu Á. Cặp đôi tổ chức hôn lễ cổ tích và chính thức về chung 1 nhà hồi tháng 5 năm nay. Khi đó, Minnie Phantira đã mang thai được vài tháng. Tới sáng 13/11, tờ Thairath đưa tin, nữ minh tinh Girl From Nowhere 2 vừa chính thức hạ sinh con gái đầu lòng cho vị đại gia đáng tuổi chú. Bên cạnh cô luôn có ông xã kề cận, túc trực chăm sóc, không rời nửa bước. 1 nguồn tin thân cận cho biết thêm, Minnie Phantira - Sarawut Serithornkul đang rất “nghiện con gái”, cứ sơ hở là lại trầm trồ xuýt xoa trước vẻ đáng yêu của cô bé.

Mới đây, Minnie còn đăng tải đoạn video ghi lại giây phút “vượt cạn” thành công, cùng với đó là những dòng nhắn nhủ đầy xúc động dành cho ái nữ đầu lòng: “Xin chào con đến với thế giới này. Nalin, cục cưng bé bỏng của ba mẹ. Chúng ta hãy cùng nhau học hỏi và đồng hành trong chặng đường sắp tới nhé con yêu. Chặng đường phía trước còn dài, nhưng có biết bao điều đáng để mong đợi. Con hãy cứ tự do trở thành bất cứ ai mà mình muốn nhé”.

Hiện tại, mỹ nhân Girl From Nowhere đang được chăm sóc ở phòng VIP bệnh viện và ngập tràn hạnh phúc trong tình yêu thương của ông xã và bố mẹ 2 bên.

Minnie vừa chia sẻ video ghi lại quá trình “vượt cạn” thành công. Nguồn: IGNV

Nữ diễn viên sinh năm 2000 hiện đang nằm trong phòng VIP bệnh viện và được ông xã quan tâm hết mực. Ảnh: IGNV

Trước đó, Minnie và ông xã đại gia đã tổ chức tiệc công bố giới tính em bé vào tháng 7/2026 và hạnh phúc khi biết sắp chào đón 1 bé gái. Từ khi bước vào hành trình làm mẹ, nữ diễn viên vẫn thường xuyên xuất hiện với diện mạo rạng rỡ, tràn đầy năng lượng. Vẻ đẹp của Minnie dường như không bị ảnh hưởng bởi thai kỳ mà ngược lại càng trở nên mềm mại, nữ tính và cuốn hút hơn.

Còn nhớ Minnie Phantira - Sarawut Serithornkul đã tổ chức hôn lễ vào tháng 5/2026 tại Bangkok sau 1 thời gian yêu nhau. Từ nữ diễn viên trẻ đang tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời nghệ thuật, Minnie chính thức trở thành nàng dâu 1 gia tộc giàu có, nổi tiếng, khiến đời tư và phong cách của cô càng được công chúng quan tâm hơn nữa.

Hôn lễ của Minnie Phantira - Sarawut Serithornkul đã khiến báo chí xứ chùa vàng tốn nhiều giấy mực suốt thời gian dài. Ảnh: Line Today

Minnie Phantira sinh năm 2000, trở nên nổi tiếng rộng khắp nhờ hàng loạt bộ phim ăn khách, trong đó nổi bật là Inhuman Kiss (Sang Krasue) và Girl From Nowhere 2.

Trong khi đó, Sarawut Serithornkul sinh năm 1983. Hiện tại, anh đang giữ chức vụ Giám đốc điều hành mảng Tiếp thị ở Công ty TNHH JS Asia Beverage. Đồng thời, chồng Minnie cũng là người thừa kế đời thứ 3 của gia tộc Serithornkul giàu có lâu đời tại Thái Lan.Theo truyền thông xứ chùa vàng, Sarawut Serithornkul đã đưa JS Asia - dòng sản phẩm nước yến pha nước trái cây thành công tiến vào thị trường đồ uống từ yến sào.

Sarawut Serithornkul sở hữu căn penthouse rộng 700 mét vuông trị giá hơn 500 triệu baht Thái (400 tỷ đồng). Việc bố trí nội thất và trang trí đều được đích thân nghệ nhân quốc gia tư vấn, mang đậm hơi thở thiết kế của thương hiệu Gianni Versace trong từng ngóc ngách.

Mối tình của cặp đôi ngọc nữ - đại gia liên tục chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội trong năm qua. Ảnh: Thairath