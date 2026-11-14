Nam diễn viên SN 1973 nói điều ám ảnh về Thương Tín

Vừa qua, tại chương trình "Thật giả", diễn viên Trung Dũng đã tiết lộ về thần tượng của mình là diễn viên Thương Tín.

Anh nói: "Tôi không giống mọi người. Tôi thần tượng một diễn viên trong nước thôi chứ không phải ở nước ngoài. Người tôi thần tượng là anh Thương Tín.

Cách tôi thần tượng không giống các bạn trẻ bây giờ. Hồi đó tôi khoảng 15 tuổi, còn ở dưới Vĩnh Long. Dưới quê tôi hay có chiếu phim ở bãi đất trống rồi mọi người tới xem. Lần đó họ chiếu phim Bài ca không quên có anh Thương Tín đóng.

Tôi phải đạp xe đạp rất xa để tới được bãi đất trống đó xem bộ phim đó. Tôi nhớ mãi hình ảnh anh Thương Tín quàng chiếc khăn, đeo ba lô đi về trong mưa thì người yêu đứng trên lầu nhìn xuống. Tới khi hai người chia tay thì vang lên Bài ca không quên do chị Cẩm Vân hát.

Hình ảnh đó của anh Thương Tín cứ ám ảnh trong đầu tôi mãi và tôi tự nhủ trong đầu rằng sau này lớn lên sẽ làm diễn viên bằng được.

Vi thế nên đến giờ cách diễn của tôi bị chịu ảnh hưởng và mang hình ảnh của anh Thương Tín. Tôi chịu ảnh hưởng nhiều từ anh Thương Tín vì hồi xưa tôi xem phim để ý rất kỹ đôi mắt anh ấy diễn. Tôi rất thần tượng anh Thương Tín qua đôi mắt, cách diễn bằng ánh mắt.

Thương Tín

Nói tóm lại, cách tôi thần tượng một người là chịu ảnh hưởng từ người đó và vì thần tượng nên nuôi dưỡng ước mơ, đam mê theo đuổi nghề nghiệp. Từ đó tạo nên tôi ngày hôm nay".

Cùng xuất hiện tại "Thât giả", Cát Tường nghe vậy liền lên tiếng: "Tôi nói thẳng luôn, những năm gần đây anh Thương Tín vấp phải nhiều ý kiến trái chiều với nhiều khán giả. Dưới góc độ một fan hâm mộ, anh Trung Dũng nghĩ sao về điều đó?".

Trung Dũng chia sẻ: "Anh Thương Tín đã mất rồi thì tôi không bàn nhiều. Nhưng sau này tôi vào nghề, trở thành đồng nghiệp với anh Thương Tín và có cơ hội làm việc chung với anh thì tôi nói thật, tôi hơi buồn về anh.

Nhưng nếu ai hỏi thì tôi vẫn nói anh Thương Tín là thần tượng của tôi, đó là điều không thể phai mờ trong tâm trí tôi. Tôi thần tượng anh Thương Tín trên phim ảnh chứ không phải về con người, đời tư".