Chồng của MC Khánh Vy

Mới đây, trong một video do MC Đức Bảo đăng tải trên kênh Tiktok cá nhân, khi Khánh Vy nhận được câu hỏi về chuyện tình cảm khi đã đến tuổi lập gia đình. Thay vì đưa ra câu trả lời cụ thể về thời điểm kết hôn, nữ MC hài hước đáp: "Tuổi mình đến rồi nhưng chồng đã đến đâu?".

MC Khánh Vy chia sẻ tiêu chí chọn bạn đời trong 1 video trên kênh tiktok của MC Đức Bảo. Ảnh chụp màn hình

Khi được Đức Bảo đề nghị chia sẻ tiêu chí chọn đối phương để anh có thể giới thiệu, Khánh Vy lần lượt đề cập đến ngoại hình, khả năng giao tiếp và thu nhập.

Về ngoại hình, nữ MC cho rằng đây không phải yếu tố quan trọng bởi diện mạo mỗi người có thể thay đổi theo thời gian. Cô cũng không đặt yêu cầu về chiều cao hay cân nặng của đối phương.

Với khả năng giao tiếp, Khánh Vy đánh giá cao người biết lựa chọn thời điểm nói chuyện. Theo cô, sự hài hước có thể khiến hai người bật cười, nhưng điều quan trọng hơn là biết khi nào nên nói và khi nào cần lắng nghe.

Đáng chú ý, khi Đức Bảo nhận xét tiêu chí này khá phù hợp với người làm nghề dẫn chương trình, Khánh Vy lập tức nhấn mạnh: "Đặc biệt là không yêu người cùng ngành nha". Cô sau đó khẳng định không muốn hẹn hò với một MC.

Ở tiêu chí thu nhập, nữ MC tiếp tục cho biết đây không phải điều cô đặt nặng. Khánh Vy hài hước nói rằng người đến với mình sẽ có "phước giàu".

Thay vì những tiêu chuẩn về vật chất, cô muốn tìm một người có thể trò chuyện thâu đêm suốt sáng. Để làm được điều đó, cả hai cần có sự tương đồng về thế giới quan, cách nhìn nhận và quan điểm sống.

Cuối cuộc trò chuyện, Đức Bảo tổng kết các tiêu chí của Khánh Vy theo hướng ngoại hình, thu nhập và học thức đều phải "Khánh Vy trở lên". Nữ MC không đồng tình với cách diễn giải này, cho rằng chỉ cần hai người nói chuyện được với nhau là được.

Khi Đức Bảo chúc năm sau gặp lại Khánh Vy sẽ thấy cô đi cùng ‘vệ sĩ’, nữ MC vui vẻ đáp lại rằng đó phải là người ‘vệ sĩ’ cô yêu và cũng yêu cô.

MC Khánh Vy

Theo đó, MC Khánh Vy được công chúng biết đến từ năm 2016, khi còn là học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, nhờ đoạn video thể hiện khả năng bắt chước và nói 7 ngôn ngữ gồm Thái, Hàn, Trung, Nhật, Anh, Italy và tiếng Việt. Từ đó, cô được gọi với biệt danh "hot girl 7 thứ tiếng".

Khánh Vy sau đó theo học khoa Quan hệ Quốc tế, Học viện Ngoại giao và tốt nghiệp loại giỏi. Trong thời gian học đại học, cô sớm tham gia lĩnh vực truyền hình, từng dẫn bản tin quốc tế "Thế giới nghiêng" trên VTC và nhiều chương trình liên quan đến tiếng Anh như IELTS Face-Off, IELTS On The Go, Follow Us, Crack'em up trên VTV7.

Tháng 9/2021, Khánh Vy trở thành người dẫn chương trình "Đường lên đỉnh Olympia" năm thứ 22, đồng hành cùng MC Ngọc Huy. Việc đảm nhận vị trí này giúp cô tiếp cận lượng khán giả truyền hình rộng hơn, đồng thời đánh dấu bước tiến đáng chú ý trong sự nghiệp dẫn chương trình.

MC Khánh Vy là một trong những người trẻ nhất đảm nhiệm vai trò MC của Đường lên đỉnh Olympia

Bên cạnh truyền hình, Khánh Vy phát triển công việc sáng tạo nội dung trên các nền tảng số. Cô thường chia sẻ kinh nghiệm học ngoại ngữ, phương pháp học tập, kỹ năng giao tiếp và những câu chuyện trong cuộc sống. Năm 2025, cô tiếp tục xuất hiện trong các hoạt động, chương trình do VTV tổ chức, trong đó có chương trình "Sinh viên thế hệ mới".

Ở tuổi 27, Khánh Vy vẫn duy trì hình ảnh một MC trẻ gắn với giáo dục, ngoại ngữ và các nội dung hướng đến giới trẻ. Chuyện tình cảm của cô cũng thường nhận được sự quan tâm từ khán giả. Tuy nhiên, trong cuộc trò chuyện với Đức Bảo, nữ MC chưa tiết lộ đang tìm hiểu ai mà chủ yếu chia sẻ quan điểm về người bạn đời tương lai bằng cách trả lời dí dỏm.