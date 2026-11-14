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Nam ca sĩ SN 1989 quê Bắc Giang thông báo bán nhà ở Xuân Đỉnh, Hà Nội

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"Việc của tôi vẫn là làm nghệ sĩ chứ không phải làm buôn bán bất động sản" – Đinh Mạnh Ninh khẳng định.

Mới đây, ca sĩ Đinh Mạnh Ninh đã thông báo bán nhà trên trang cá nhân. Anh chia sẻ: "Vì mục đích sử dụng thay đổi, cũng như cần thêm vốn đầu tư vào thế hệ sau nên gia đình chúng tôi muốn bán căn hộ tại phố Xuân Đỉnh, Hà Nội.

Nam ca sĩ SN 1989 quê Bắc Giang thông báo bán nhà ở Xuân Đỉnh, Hà Nội - Ảnh 1.

Nhà của Đinh Mạnh Ninh

Diện tích 110m2, 3 phòng ngủ, 2 ban công hướng Đông. View nội khu, siêu thoáng mát. Có lô gia phơi phóng kết hợp đặt cục nóng điều hoà riêng biệt.

Nội thất được thiết kế riêng theo hơi hướng Industry tone Đen- xám, bạn nào mà tính cách hơi nghệ nghệ một chút sẽ rất thích (được làm từ trước khi lập gia đình nhưng vẫn còn rất mới). Gia đình vẫn đang sinh hoạt bình thường không một lỗi lầm".

Nam ca sĩ cũng miêu tả hóm hỉnh về vị trí nơi ở: "Siêu tiện đi lại, có công viên đối diện toà nhà, khuôn viên dưới chân toà nhà, với siêu siêu nhiều tiện ích...

Mô tả sơ sơ thế thôi chứ dạo này nhà có trẻ con bừa như chiến trường nên bố cháu chỉ dám giới thiệu qua như vậy kèm một cái ảnh (chụp nhiều nhưng không dám up vì toàn đồ nghề của Cá).

Nam ca sĩ SN 1989 quê Bắc Giang thông báo bán nhà ở Xuân Đỉnh, Hà Nội - Ảnh 2.

Đáng nhẽ việc này mẹ Cá (vợ Đinh Mạnh Ninh) đảm nhiệm nhưng không hiểu sao đăng bài vào mấy hội nhóm toàn thuộc tuýp nghìn năm không duyệt bài nên bố cháu phải đăng giùm. Chứ việc của tôi vẫn là làm nghệ sĩ chứ không phải làm buôn bán bất động sản nên các bác môi giới thông cảm, gia đình không làm việc qua môi giới ạ".

Phía dưới bài đăng, nhiều bạn bè đồng nghiệp và khán giả tỏ ra trầm trồ và chúc mừng Đinh Mạnh Ninh.

Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân dự đoán, có thể Đinh Mạnh Ninh sắp mua biệt thự nên bán chung cư. Ca sĩ Vũ Hạnh Nguyên và nhiều nghệ sĩ khác cũng đồn đoán về việc Đinh Mạnh Ninh mua biệt thự mới. Tuy nhiên, nam ca sĩ chưa lên tiếng xác nhận về thông tin này.

Đinh Mạnh Ninh sinh năm 1989 tại Bắc Giang, là ca sĩ, nhạc sĩ được biết đến qua nhiều ca khúc do chính anh sáng tác và thể hiện. Anh khởi đầu con đường nghệ thuật với loạt giải thưởng tại các cuộc thi âm nhạc như giải Nhất Tuổi đời mênh mông (2005), giải Nhất Tiếng ca học đường (2008), giải Triển vọng Sao Mai Điểm Hẹn (2010).

Bên cạnh sự nghiệp solo, anh từng là thành viên nhóm nhạc nam M4U. Nam ca sĩ theo đuổi nhiều phong cách âm nhạc, từ Pop, R&B đến Funk, Disco Funk. Một trong những sáng tác nổi bật của anh là "Mùa yêu đầu", ca khúc giành giải Bài hát của năm tại Bài hát Việt 2012.

Ngoài những ca khúc về tình yêu, Đinh Mạnh Ninh còn được biết đến với các sáng tác mang cảm hứng về Hà Nội như "Hà Nội trà đá vỉa hè". Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, anh có 3 đề cử tại giải thưởng Cống hiến. Năm 2026, nam ca sĩ tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai và cùng Hà An Huy được trao danh hiệu "Chiến tướng của năm" tại đêm chung kết. Anh cũng góp mặt trong đội hình giành giải "Gia tộc Anh tài Toàn Năng".

Nam ca sĩ SN 1977 quê TP.HCM là ông hoàng nhạc miền Tây, nhờ 1 bài hát mua biệt thự từ Việt Nam sang Mỹ

Theo Tùng Ninh

Thanh Niên Việt

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