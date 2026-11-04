Nam ca sĩ SN 1977 quê TP.HCM là ông hoàng nhạc miền Tây, nhờ 1 bài hát mua biệt thự từ Việt Nam sang Mỹ

Thị trường âm nhạc miền Tây từng là nơi tạo nên tên tuổi cho không ít ca sĩ Việt. Với đặc thù khán giả đông đảo, yêu thích những ca khúc dễ nghe, giàu cảm xúc, nhiều giọng ca đã trở nên đắt show hội chợ và có chỗ đứng riêng trong lòng công chúng. Quách Thành Danh là một trong những cái tên như vậy. Nhờ bản hit Tôi Là Tôi, nam ca sĩ SN 1977 nhanh chóng nổi tiếng, được khán giả ưu ái gọi là "ông hoàng miền Tây".

Quách Thành Danh là một trong những ca sĩ từng ghi dấu ấn mạnh mẽ tại thị trường âm nhạc miền Tây,

Quách Thành Danh tên thật là Văn Thanh Tùng, sinh năm 1977 tại TP.HCM. Anh bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp bằng chính tên thật nhưng chưa tạo được dấu ấn đáng kể. Chỉ đến khi được công ty quản lý định hướng xây dựng lại hình ảnh, nam ca sĩ mới quyết định đổi nghệ danh thành Quách Thành Danh.

Trong các chia sẻ trước đây với truyền thông, anh cho biết việc thay đổi nghệ danh đi cùng với định hướng làm mới phong cách âm nhạc và hình ảnh. Dù phải cân nhắc nhiều ngày, nam ca sĩ cuối cùng vẫn quyết định bắt đầu lại từ đầu. Không ngờ, cái tên Quách Thành Danh lại trở thành bước ngoặt lớn trong sự nghiệp.

Năm 2004, Quách Thành Danh phát hành ca khúc Tôi Là Tôi của nhạc sĩ Vũ Quốc Bình. Bài hát có giai điệu sôi động, tiết tấu bắt tai, phần ca từ thể hiện cá tính và sự tự tin của một chàng trai trong tình yêu. Nội dung gần gũi, dễ nhớ cùng cách thể hiện mạnh mẽ, có phần ngang tàng của Quách Thành Danh đã giúp ca khúc nhanh chóng chinh phục đông đảo khán giả.

Tôi Là Tôi - Quách Thành Danh

Tôi Là Tôi sau đó được yêu thích tại nhiều sân khấu ca nhạc, đặc biệt là các chương trình hội chợ ở miền Tây. Nhờ hiệu ứng từ bản hit này, nam ca sĩ liên tục nhận được lời mời biểu diễn trong và ngoài nước, trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả khu vực miền Tây và được ưu ái gọi bằng biệt danh "ông hoàng miền Tây".

Ngoài Tôi Là Tôi, Quách Thành Danh còn có một số ca khúc được khán giả yêu thích như Tôi Là Tôi 2, Ngã Tư Đường Tình, Thế Giới To To, Anh Không Cần Em, Lời Hứa và Định Mệnh. Trong một lần chia sẻ, nam ca sĩ thừa nhận những sản phẩm này cũng nhận được sự đón nhận nhất định nhưng khó vượt qua cái bóng quá lớn của bản hit đình đám năm 2004.

Đáng chú ý, Quách Thành Danh từng cho biết Tôi Là Tôi gần như trở thành ca khúc không thể thiếu trong mỗi đêm diễn. Có thời điểm, khán giả liên tục yêu cầu anh hát lại bài này, thậm chí cả 3 tiết mục trong một buổi biểu diễn đều là Tôi Là Tôi.

Thành công từ ca khúc Tôi Là Tôi giúp Quách Thành Danh có nhiều năm đắt show, tích lũy được khối tài sản đáng kể

Thành công từ ca khúc Tôi Là Tôi giúp Quách Thành Danh có nhiều năm đắt show, tích lũy được khối tài sản đáng kể. Ngoài thu nhập từ ca hát, nam ca sĩ còn lấn sân kinh doanh bất động sản và lĩnh vực làm đẹp. Anh từng sở hữu căn biệt thự sân vườn trị giá khoảng 1 triệu USD tại quận 9, TP.HCM. Đây là cơ ngơi rộng hơn 500m2, nơi anh sinh sống cùng vợ và các con trước khi quyết định sang Mỹ định cư.

Căn nhà trị giá gần 22 tỷ đồng của Quách Thành Danh từng sở hữu trước khi sang Mỹ định cư

Về đời tư, Quách Thành Danh kết hôn với bà xã Bảo Ngọc, kém anh nhiều tuổi. Cặp đôi có 5 người con gồm Mộc Nhiên, Hạo Nhiên, An Nhiên, Phúc Nhiên và Tuấn Nhiên. Gia đình đông con nhưng nam ca sĩ luôn dành nhiều thời gian chăm sóc các thành viên, từ chuyện ăn uống đến sinh hoạt hằng ngày.