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David Beckham bảnh bao xuất hiện cùng Messi

| | Lifestyle

David Beckham xuất hiện trên sân tập, rạng rỡ trò chuyện cùng Lionel Messi.

Không khí tại trung tâm huấn luyện của Inter Miami trở nên sôi nổi và đầy hào hứng với sự xuất hiện bất ngờ của vị Chủ tịch đội bóng – cựu danh thủ David Beckham. Diện trang phục đời thường nhưng vẫn toát lên vẻ lịch lãm vốn có, biểu tượng thời trang nước Anh nhanh chóng trở thành tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn bên đường biên.

Trong lần ghé thăm này, Beckham chọn cho mình phong cách tối giản nhưng vô cùng nam tính và khỏe khoắn. Anh diện chiếc áo phông trắng tinh tế với kết hợp cùng quần âu tối màu và mũ lưỡi trai đen. Chiếc áo ngắn tay giúp cựu tiền vệ Manchester United và Real Madrid khoe trọn những hình xăm nghệ thuật đã làm nên thương hiệu cá nhân trên cả hai cánh tay và vùng cổ.

Beckham tươi cười cùng Messi

Đứng quan sát buổi tập dưới ánh nắng, Beckham giữ thái độ vô cùng thoải mái và gần gũi. Khoảnh khắc ấn tượng nhất chính là màn tương tác đầy thân mật giữa vị chủ tịch câu lạc bộ và siêu sao số một của đội bóng – Lionel Messi. Trong khi Beckham khoanh tay đứng bên ngoài sân với nụ cười rạng rỡ, Messi trong bộ trang phục tập luyện và nở nụ cười vô cùng tươi tắn.

Beckham đến động viên cầu thủ

Beckham bảnh bao thu hút mọi ánh nhìn

Sự gắn kết giữa hai huyền thoại của làng túc cầu thế giới không chỉ dừng lại ở mối quan hệ giữa ông chủ và cầu thủ, mà còn thể hiện sự tôn trọng và đồng điệu về tầm nhìn đưa bóng đá Mỹ vươn tầm. Dù đã bước sang tuổi ngũ tuần, sức hút và phong độ của David Beckham vẫn khiến người hâm mộ phải trầm trồ. Sự hiện diện thường xuyên của anh trên sân tập mang lại nguồn năng lượng tích cực giúp Messi cùng các đồng đội duy trì sự hưng phấn và quyết tâm chinh phục những danh hiệu lớn phía trước.

Ảnh: FBNV

Theo Tiên Tiên

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
David Beckham

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