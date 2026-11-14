Ông Đặng Lê Nguyên Vũ chia sẻ với các doanh nhân: Dù sản phẩm là chiếc tăm, đôi dép cũng cần nghĩ đến việc đưa ra thế giới

Sau gần 30 năm gây dựng sự nghiệp, ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã đưa Trung Nguyên Legend phát triển thành thương hiệu cà phê có quy mô quốc tế, với hơn 1.000 quán trong và ngoài nước, sản phẩm hiện diện tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, doanh thu đạt gần 4.000 tỷ đồng.

Không chỉ ghi dấu ấn trong ngành cà phê, ông còn được biết đến với những quan điểm về khởi nghiệp, tư duy làm giàu và tham vọng đưa thương hiệu Việt vươn ra thị trường toàn cầu, tạo ảnh hưởng tới nhiều thế hệ doanh nhân trẻ.

Trong những lần chia sẻ công khai trước truyền thông, ông Đặng Lê Nguyên Vũ nhấn mạnh về những phẩm chất cần có của doanh nhân Việt Nam.

Phẩm chất thứ nhất, theo ông Vũ là trong một đất nước có truyền thống nông nghiệp như Việt Nam, doanh nhân cần có tinh thần của người nông dân: chịu thương, chịu khó, cần cù, kiên trì và nhẫn nại. Người nông dân phải đối mặt với nhiều khó khăn, điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhưng vẫn bền bỉ lao động. Ông cho rằng doanh nhân cũng cần những phẩm chất như vậy.

Thứ hai là tinh thần chiến binh. Đó là khả năng đối mặt với những điều kiện khắc nghiệt, vượt qua khó khăn và không dễ dàng đầu hàng trước thử thách. Nếu trang bị được phẩm chất này, ông Vũ cho rằng sẽ không có gì là không thể vượt qua.

Thứ ba, trong bối cảnh toàn cầu hóa, doanh nhân phải có tư duy toàn cầu. Dù sản phẩm là một chiếc tăm xỉa răng, đôi dép, chiếc bánh hay bất kỳ món hàng nào, người kinh doanh cũng cần nghĩ đến khả năng đưa sản phẩm ra thị trường thế giới. Có thể khởi đầu nhỏ nhưng phải mang tư duy lớn.

“Tôi tin rằng nếu các bạn khởi nghiệp với tinh thần và những phẩm chất đó, sẽ không có gì có thể cản bước các bạn trên con đường đi đến thành công”, ông nói.

Để khởi nghiệp thành công, theo nhà sáng lập Tập đoàn Trung Nguyên, có 5 yếu tố quan trọng.

Thứ nhất, mỗi người cần tạo cho mình một động lực lớn và khát vọng đủ mạnh.

Thứ hai, phải xác định được năng lực, sở trường của bản thân, đồng thời nhận diện đam mê của mình.

Thứ ba, cần lập kế hoạch chi tiết để có thể thuyết phục các quỹ đầu tư và những nguồn lực cần thiết tham gia vào dự án.

Thứ tư, yếu tố kết nối và thuyết phục các nguồn lực rất quan trọng.

Thứ năm, phải có văn hóa dám thất bại và tái khởi nghiệp.

“Từ những yếu tố này, tôi cho rằng các bạn hoàn toàn có thể khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp hoặc bất kỳ lĩnh vực nào mà bản thân cảm thấy có khả năng phát triển”, ông Vũ nhấn mạnh.

Ông cho rằng nếu trong 5 năm tới, trong số hơn 20 triệu thanh niên Việt Nam, có khoảng 500.000 người khởi nghiệp và hình thành những doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, đồng thời có thêm những doanh nghiệp phát triển với quy mô lớn hơn thì Việt Nam có thể tạo ra một lực lượng doanh nhân đáng kể. Đây cũng là lực lượng mà đất nước đang rất cần. Họ sẽ góp phần tạo dựng nền móng mới cho sức mạnh và năng lực kiến tạo của nền kinh tế Việt Nam trong tương lai.