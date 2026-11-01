Một cổ phiếu giảm 44% sau 6 phiên, 18% lượng cổ phiếu được sang tay chỉ trong 1 ngày

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần 13/11, cổ phiếu TIG của CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long giảm sàn 10% so với giá tham chiếu, xuống 2.700 đồng/cổ phiếu. Đây là phiên giảm sàn thứ sáu liên tiếp của TIG.

Khối lượng khớp lệnh đạt hơn 34,36 triệu cổ phiếu, giá trị hơn 94 tỷ đồng. Với 193,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, lượng cổ phiếu sang tay trong phiên hôm nay tương đương gần 18% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của doanh nghiệp.

Chuỗi giảm bắt đầu từ phiên 6/11, sau 6 phiên giảm hết biên độ, thị giá đã mất 43,75%. So với mức khoảng 8.500 đồng/cổ phiếu hồi đầu năm, giá TIG hiện thấp hơn 68%.

Theo giải trình của doanh nghiệp, TIG cho rằng cổ phiếu giảm sàn liên tục là do các yếu tố thị trường, trong thời gian qua thị trường chứng khoán liên tục diễn biến giảm theo quán tính, áp lực tâm lý bán đến tâm lý cổ đông của Công ty. Cổ phiều TIG giảm sàn liên tiếp là do cung cầu của thị trường.

Về hoạt động sản xuất kinh doan, hiện tại hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi của Công ty là các hoạt động đầu tư, phát triển các dự án Bất động sản, năng lượng tái tạo và nhiều dự án khác vẫn đang được triển khai theo đúng kế hoạch, không có biến động bất thường từ nội tại doanh nghiệp gây ảnh hưởng đến giá cổ phiểu.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026, doanh nghiệp ghi nhận 106 tỷ đồng doanh thu thuần, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt hơn 2 tỷ đồng, giảm khoảng 72% so với mức hơn 7 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt khoảng 404 tỷ đồng, giảm 50% so với 810 tỷ đồng của 9 tháng năm 2025; lợi nhuận sau thuế đạt gần 6 tỷ đồng, giảm 87% so với 45 tỷ đồng cùng kỳ. Tổng tài sản tại ngày 30/9/2026 ở mức khoảng 3.960 tỷ đồng, giảm 2,9% so với 4.079 tỷ đồng đầu năm.

Năm 2026, TIG đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 1.200 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 250 tỷ đồng. Sau ba quý, doanh nghiệp mới thực hiện khoảng 34% kế hoạch doanh thu.

Từ cuối năm 2024, TIG tái cơ cấu danh mục đầu tư và dịch chuyển vốn sang mảng bất động sản, với các dự án trọng tâm gồm khu nghỉ dưỡng Vườn Vua tại Phú Thọ và dự án TIG Infinity tại 108 Nguyễn Trãi, Hà Nội. Tháng 4/2026, doanh nghiệp thành lập liên danh tổng thầu với CSCEC2, đơn vị thuộc Tổng công ty Xây dựng Nhà nước Trung Quốc (CSCEC), nhắm tới các dự án hạ tầng, giao thông, công nghiệp và năng lượng. Song song, HĐQT TIG đã thông qua phương án chuyển nhượng toàn bộ 51% vốn đang sở hữu tại CTCP Công nghệ và Thương mại Hàng Hiệu Việt cho bà Nguyễn Thúy Hằng, dự kiến thực hiện trong quý 4/2026.