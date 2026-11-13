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Chính phủ cho phép chủ đầu tư dự án siêu cảng Cần Giờ 5 tỷ USD chia cổ tức bằng cổ phiếu

| | Doanh nghiệp

Chính phủ cho phép chủ đầu tư dự án siêu cảng Cần Giờ 5 tỷ USD chia cổ tức bằng cổ phiếu

Nghị quyết số 46/2026/NQ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 25/12/2026.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký Nghị quyết số 46/2026/NQ-CP ngày 10/11/2026 về việc chia cổ tức của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (VIMC - mã CK: MVN).

Theo Nghị quyết, Chính phủ cho phép việc chia cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm tài chính 2024 (sau khi trích lập các quỹ theo quy định) của VIMC. Việc chia cổ tức bằng cổ phiếu thực hiện theo các quy định pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về chứng khoán.

Chính phủ giao Bộ Tài chính thực hiện quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại VIMC theo quy định của pháp luật về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp; thực hiện việc theo dõi, giám sát việc đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại VIMC theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính chỉ đạo Nhóm Người đại diện phần vốn nhà nước tại VIMC tổ chức thực hiện phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm tài chính 2024 (sau khi trích lập các quỹ theo quy định) để tăng vốn điều lệ của VIMC.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 25/12/2026.

Trước đó, Bộ Tài chính đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình Chính phủ về phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu của VIMC từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2024. Lợi nhuận sau thuế năm 2024 chưa phân phối của VIMC sau khi trích lập các quỹ đạt hơn 890 tỷ đồng, tương đương 65,78% lợi nhuận sau thuế cả năm.

Công ty sử dụng hơn 840 tỷ đồng để chia cổ tức bằng cổ phiếu, tương ứng phát hành thêm khoảng 84 triệu cổ phiếu. Trong đó, cổ đông nhà nước dự kiến nhận gần 83,6 triệu cổ phiếu.

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam là doanh nghiệp đứng đầu liên danh nhà đầu tư thực hiện Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 128.873 tỷ đồng, tương đương gần 5 tỷ USD tại TP. HCM. Liên danh thực hiện dự án gồm Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC), Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn và Terminal Investment Limited Holding S.A. (TiL), doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Mediterranean Shipping Company (MSC).

Theo quy hoạch, Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ được xây dựng tại khu vực cù lao Gò Con Chó, với tổng diện tích khoảng 571 ha, bao gồm cả đất và mặt nước. Dự án dự kiến có hệ thống cầu cảng chính dài khoảng 7,5 km, đủ khả năng tiếp nhận tàu container trọng tải tới 250.000 DWT, tương đương loại tàu có sức chở khoảng 24.000 TEU.

Công suất thông qua hàng hóa được dự báo đạt khoảng 4,8 triệu TEU vào năm 2030 và 16,9 triệu TEU vào năm 2047, nếu dự án được triển khai theo kế hoạch.

Về tài chính, tổng vốn góp của ba nhà đầu tư dự kiến khoảng 19.331 tỷ đồng. Trong đó, TiL góp khoảng 9.472 tỷ đồng; VIMC góp 6.959 tỷ đồng và Cảng Sài Gòn góp khoảng 2.900 tỷ đồng. Phần vốn góp của các nhà đầu tư tương ứng khoảng 15% tổng mức đầu tư, phần còn lại dự kiến được huy động từ các nguồn vốn khác.

Sau khi được TP.HCM chấp thuận nhà đầu tư vào tháng 4/2026, liên danh tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng về thủ tục triển khai và phát triển hạ tầng kết nối.

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Chí Kiên

Việt Nam hàng ngày

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