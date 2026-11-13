Quỹ đầu tư mạo hiểm với sự góp mặt của Vingroup, Sovico, FPT, VNG vừa có động thái mới

Với thời gian hợp tác 5 năm, thoả thuận trên triển khai Chương trình Điều phối Đầu tư và Đồng đầu tư theo cơ chế đối ứng 1:1, với tổng quy mô vốn đầu tư có thể lên đến 100 triệu USD (hơn 2.500 tỷ đồng)

Thường áp dụng trong lĩnh vực đầu tư mạo hiểm, “đồng đầu tư theo cơ chế đối ứng 1:1" là phương thức tài chính trong đó một bên (thường là Nhà nước hoặc cơ quan/quỹ công) cam kết rót một số vốn bằng đúng 100% (tỷ lệ 1:1) số vốn mà một quỹ đầu tư tư nhân, nhà đầu tư cá nhân hoặc đối tác khác bỏ ra vào cùng một dự án.

Tại sự kiện công bố vào ngày 12/11, ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM kiêm Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) cho biết, một ý tưởng tốt cần được tiếp sức bằng nguồn vốn đầu tư, năng lực triển khai và cơ hội mở rộng thị trường.

Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở việc cung cấp vốn, theo ông, sự hợp tác giữa các bên còn hướng đến quá trình cùng nghiên cứu, phát triển sản phẩm, xây dựng mô hình kinh doanh và hình thành cơ chế đồng đầu tư. Đây là nỗ lực nhằm thúc đẩy mô hình hợp tác đầu tư giữa các quỹ trong lĩnh vực đầu tư mạo hiểm tại Việt Nam.

Chương trình hợp tác mới được công bố có tổng quy mô vốn đầu tư có thể lên tới 100 triệu USD. (Ảnh: BTC)

Cụ thể hơn, theo thoả thuận, Touchstone đóng góp mạng lưới nhà đầu tư và đối tác chiến lược quốc tế, cùng kinh nghiệm trong việc tìm kiếm, đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ tăng trưởng, nâng cao năng lực quản trị, cũng như mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế.

Trong khi đó, HCM VIF là quỹ đầu tư mạo hiểm theo mô hình công – tư cấp địa phương đầu tiên được thành lập tại Việt Nam.

Ra mắt vào tháng 4/2026, quỹ này có vốn điều lệ ban đầu là 500 tỷ đồng, trong đó ngân sách TP.HCM đóng góp 40% và các cổ đông tư nhân đóng góp 60%. Quỹ đặt mục tiêu đạt quy mô vốn ít nhất 5.000 tỷ đồng vào năm 2035.

Như vậy, đây là đơn vị sẽ cung cấp nguồn vốn đầu tư đối ứng trong nước, qua đó kết hợp năng lực đầu tư quốc tế với nguồn lực tài chính và mạng lưới doanh nghiệp tại Việt Nam.

Đáng chú ý, 9 cổ đông sáng lập Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.HCM thuộc khu vực tư nhân gồm các ‘ông lớn’ có tiềm lực tài chính là: Tập đoàn Sovico, Vingroup, Becamex, VinaCapital, Tập đoàn Sunwah (Việt Nam), VNG, CT Group, Tập đoàn Hoa Sen và Tập đoàn FPT.

Hiện, Quỹ tập trung đầu tư và đồng hành cùng các doanh nghiệp công nghệ từ giai đoạn ươm tạo đến thương mại hóa, huy động vốn tiếp theo và mở rộng ra thị trường trong nước, quốc tế.

Cuối cùng, ở vai trò điều phối thoả thuận hợp tác, VIFC-HCMC hỗ trợ tiếp cận các cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, chương trình thí điểm, thủ tục cấp phép, thủ tục hành chính và các chính sách ưu đãi đầu tư theo quy định.

Bên cạnh đó, VIFC-HCMC sẽ hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp trong danh mục đầu tư với các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị thuộc khu vực công, các đơn vị phát triển hạ tầng, khu công nghiệp và đối tác chiến lược, qua đó tạo điều kiện để các giải pháp công nghệ mới được thử nghiệm, thương mại hóa và mở rộng quy mô ứng dụng.

Theo công bố, chương trình hợp tác giữa các bên sẽ tập trung đầu tư vào doanh nghiệp công nghệ và đổi mới sáng tạo trong ba lĩnh vực trọng tâm: Chuyển đổi số và công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ lõi và công nghệ sâu (deeptech); Chuyển đổi xanh và phát triển bền vững, bao gồm các giải pháp kinh tế xanh, giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu; và Các giải pháp công nghệ đổi mới sáng tạo khác có tiềm năng tạo ra tác động tích cực, bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường.