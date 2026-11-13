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Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chứng kiến ký hợp đồng BOT Nhà máy Nhiệt điện Nam Định I

| | Doanh nghiệp

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn và các đại biểu chứng kiến Lễ ký kết hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao (BOT) Dự án Nhà máy nhiệt điện Nam Định I - Ảnh: chinhphu.vn/Vũ Phong

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn và các đại biểu chứng kiến Lễ ký kết hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao (BOT) Dự án Nhà máy nhiệt điện Nam Định I - Ảnh: chinhphu.vn/Vũ Phong

Chiều 12/11, tại trụ sở Bộ Công Thương, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự và chứng kiến Lễ ký kết hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao (BOT) Dự án Nhà máy nhiệt điện Nam Định I.

Cùng dự buổi lễ có: Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng; Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn cùng đại diện VPCP, các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam…

Dự án BOT Nhà máy Nhiệt điện Nam Định I có công suất 1.200 MW (gồm hai tổ máy 600 MW), được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư từ năm 2017. Dự án do Công ty TNHH Điện lực Nam Định thứ nhất làm chủ đầu tư. Đây là dự án nguồn điện quan trọng trong Quy hoạch điện VIII, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đặc biệt cho khu vực miền Bắc trong giai đoạn tới. Chủ đầu tư phấn đấu đưa dự án vào vận hành trong năm 2030 theo định hướng của Chính phủ.

Lễ ký kết là dấu mốc quan trọng, khẳng định quyết tâm của Chính phủ, Bộ Công Thương, tỉnh Ninh Bình, các cơ quan liên quan và nhà đầu tư trong việc sớm đưa dự án vào triển khai thực tế, góp phần bổ sung nguồn điện quy mô lớn cho hệ thống điện quốc gia, tăng cường bảo đảm an ninh năng lượng và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: chinhphu.vn/Vũ Phong

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài nhấn mạnh, với công suất 1.200 MW gồm hai tổ máy, dự án Nhà máy Nhiệt điện Nam Định I có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đóng vai trò là nguồn điện nền. Nguồn điện này sẽ góp phần bảo đảm an ninh cung ứng điện, nâng cao độ tin cậy của hệ thống và hỗ trợ tích hợp các nguồn điện năng lượng tái tạo. Đây chính là loại nguồn mà miền Bắc đang rất cần trong những năm tới. Chính vì vậy, Thứ trưởng Trương Thanh Hoài đề nghị nhà đầu tư nỗ lực tối đa để đưa nhà máy vận hành trong năm 2030, tập trung mọi nguồn lực để thực hiện mục tiêu này.

Thứ trưởng Bộ Công Thương cũng yêu cầu nhà đầu tư và công ty BOT khẩn trương hoàn tất thu xếp vốn, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, bảo đảm phối hợp với các bên liên quan Việt Nam hoàn thiện hợp đồng mua bán điện, thuê đất, cung cấp nhiên liệu cũng như hoàn thành các thủ tục đầu tư, xây dựng, môi trường theo quy định của pháp luật; chủ động chuẩn bị nhân lực, thiết bị, phương án thi công để khởi công ngay khi đủ điều kiện theo quy định.

Thứ trưởng Trương Thanh Hoài giao Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) phối hợp với công ty BOT rà soát, triển khai hợp đồng cung cấp than đã ký, chuẩn bị nguồn than, phương án vận chuyển, tiếp nhận, bảo đảm khối lượng, chất lượng và đồng bộ với tiến độ vận hành; đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sớm ký kết hợp đồng mua bán điện, phối hợp bảo đảm tiến độ đấu nối, giải tỏa công suất của nhà máy.

Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo hoàn thiện thủ tục cho thuê đất, ký kết hợp đồng thuê đất, đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và bàn giao mặt bằng theo đúng tiến độ; chủ động giải quyết các vướng mắc thuộc thẩm quyền, bảo đảm quyền lợi của người dân và điều kiện để dự án triển khai thuận lợi.

Theo Anh Thơ

baochinhphu

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