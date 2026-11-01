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FPT Telecom sắp chi gần 1.500 tỷ đồng trả cổ tức, Bộ Công an nhận hơn 741 tỷ đồng và hàng chục triệu cổ phiếu thưởng

| | Doanh nghiệp

FPT Telecom sắp chi gần 1.500 tỷ đồng trả cổ tức, Bộ Công an nhận hơn 741 tỷ đồng và hàng chục triệu cổ phiếu thưởng

FPT Telecom sẽ đồng thời trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 20% và thưởng cổ phiếu tỷ lệ 15% cho cổ đông hiện hữu. Với tỷ lệ sở hữu hơn 50%, Bộ Công an dự kiến nhận hơn 741 tỷ đồng tiền mặt cùng khoảng 55,6 triệu cổ phiếu mới.

CTCP Viễn thông FPT (FPT Telecom, mã chứng khoán: FOX) vừa thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt và cổ phiếu thưởng là 10/12/2026. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/12.

Theo kế hoạch, doanh nghiệp sẽ trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 20%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 2.000 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 29/12/2026.

Với gần 738,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, FPT Telecom dự kiến chi khoảng 1.478 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này.

Tính đến ngày 30/9/2026, Bộ Công an là cổ đông lớn nhất tại FPT Telecom, nắm giữ gần 370,7 triệu cổ phiếu FOX, tương ứng 50,17% vốn điều lệ. Với tỷ lệ cổ tức trên, số tiền cổ tức tương ứng là hơn 741 tỷ đồng.

Cổ đông lớn thứ hai là CTCP FPT, sở hữu gần 337,3 triệu cổ phiếu, tương đương 45,66% vốn. Doanh nghiệp này dự kiến nhận gần 675 tỷ đồng. Như vậy, riêng hai cổ đông lớn nhất sẽ nhận tổng cộng khoảng 1.416 tỷ đồng, chiếm gần 96% số tiền cổ tức mà FPT Telecom dự kiến chi trả.

Bên cạnh cổ tức tiền mặt, FPT Telecom còn triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 15%. Theo đó, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới.

Dự kiến, doanh nghiệp phát hành gần 111 triệu cổ phiếu thưởng, tương ứng giá trị theo mệnh giá khoảng 1.108 tỷ đồng. Sau phát hành, vốn điều lệ của FPT Telecom sẽ tăng từ 7.388 tỷ đồng lên gần 8.496 tỷ đồng.

Với lượng cổ phần đang nắm giữ, Bộ Công an dự kiến được phân bổ khoảng 55,6 triệu cổ phiếu thưởng, trong khi CTCP FPT nhận thêm khoảng 50,6 triệu cổ phiếu. Số cổ phiếu thực nhận được xác định theo quy định làm tròn xuống đến hàng đơn vị đối với từng cổ đông.

Trước đó, vào tháng 7/2025, quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại FPT Telecom đã được chuyển từ Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) về Bộ Công an.

Đến ngày 23/10/2026, Bộ Công an tiếp tục tổ chức bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cho Tổng Công ty Công nghệ Công nghiệp Toàn cầu (GTINX) trực tiếp quản lý.

Về tình hình kinh doanh, FPT Telecom ghi nhận doanh thu thuần quý III/2026 đạt 5.916 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.022 tỷ đồng, tăng 13%. Đây cũng là quý thứ hai liên tiếp doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận vượt 1.000 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, FPT Telecom đạt doanh thu thuần 16.691 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.934 tỷ đồng, tăng 14%.

FPT Telecom được thành lập năm 1997, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Internet, viễn thông và truyền hình. Tại thời điểm cuối tháng 9/2026, doanh nghiệp có 11.579 nhân viên, tăng 848 người so với đầu năm.


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