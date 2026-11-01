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Mất gần 50.000 tỷ vốn hóa, 'đại gia' hàng tiêu dùng lớn nhất sàn chứng khoán xuống đáy 1 năm

| | Doanh nghiệp

Sau gần một năm, cổ phiếu quay về vùng giá thấp nhất, khiến giá trị vốn hóa của công ty sụt giảm mạnh dù kết quả kinh doanh vẫn tăng trưởng.

Phiên giao dịch ngày 12/11, cổ phiếu MCH của CTCP Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer) đóng cửa tại 123.900 đồng/cổ phiếu, giảm 0,4%. Trong phiên, thị giá có thời điểm xuống 121.600 đồng/cổ phiếu.

Đây là mức giá đóng cửa thấp nhất của MCH trong khoảng một năm trở lại đây. Lần gần nhất cổ phiếu ghi nhận mức giá tương đương hoặc thấp hơn là phiên 28/10/2025, tại 120.198 đồng/cổ phiếu theo dữ liệu đã điều chỉnh.

Cổ phiếu DN hàng tiêu dùng lớn nhất sàn chứng khoán xuống đáy 1 năm, vốn hóa mất gần 50.000 tỷ - Ảnh 1.

So với mức 162.590 đồng/cổ phiếu hồi giữa tháng 1/2026, MCH đã giảm gần 24% thị giá. Tính theo hơn 1,3 tỷ cổ phiếu hiện lưu hành, mức giảm này tương đương khoảng 50.000 tỷ đồng giá trị vốn hóa nếu giữ nguyên số lượng cổ phiếu để so sánh.

Hiện vốn hóa Masan Consumer còn khoảng 162.000 tỷ đồng, tiếp tục nằm trong nhóm công ty hàng tiêu dùng có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam.

Đáng chú ý, đà giảm diễn ra khá nhanh trong những tuần gần đây. Từ mức 139.800 đồng/cổ phiếu ngày 28/10, MCH đã mất hơn 11% chỉ sau khoảng nửa tháng giao dịch.

Diễn biến này xuất hiện dù công ty mẹ Masan Group vừa tăng sở hữu tại Masan Consumer. Trong tháng 10, công ty con của Masan đã hoàn tất mua thêm 73 triệu cổ phiếu MCH, đưa tỷ lệ sở hữu của tập đoàn lên gần 75%.

Ở góc độ phân tích, Chứng khoán Yuanta gần đây đã hạ khuyến nghị đối với MCH xuống mức Nắm giữ, trong đó lưu ý việc Masan gia tăng sở hữu có thể khiến tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng (free float) thu hẹp, ảnh hưởng đến thanh khoản và sức hấp dẫn của cổ phiếu đối với nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, dòng vốn ETF ngoại cũng có dấu hiệu gây áp lực. Trong tuần 2–6/11, MCH nằm trong nhóm cổ phiếu bị các quỹ ETF bán ròng mạnh nhất, cùng với VIC, VHM, HPG và MSN.

Trái ngược với diễn biến trên thị trường chứng khoán, hoạt động kinh doanh của Masan Consumer vẫn ghi nhận kết quả tích cực. Quý III/2026, công ty đạt doanh thu 8.743 tỷ đồng, tăng 16,3% so với cùng kỳ, đánh dấu tốc độ tăng trưởng doanh thu theo quý cao nhất trong ba năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.938 tỷ đồng, tăng khoảng 14%.

Lũy kế chín tháng đầu năm, Masan Consumer ghi nhận doanh thu 24.380 tỷ đồng, tăng 14,6% so với cùng kỳ. Công ty tiếp tục đặt mục tiêu doanh thu cả năm trong khoảng 33.800–35.000 tỷ đồng.

Masan Consumer hiện sở hữu nhiều thương hiệu quen thuộc như Chin-su, Nam Ngư, Omachi, Kokomi, Vinacafé và Wake-Up 247, với mạng lưới phân phối rộng khắp cả nước.

Anh Khôi

Việt Nam hàng ngày

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